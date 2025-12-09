『旅のある暮らし』発売5日で重版決定！愛媛の60代YouTuber夫婦が綴る旅エッセイに大反響

株式会社実業之日本社

2025年11月13日に発売された、えむでい60s著『旅のある暮らし』（実業之日本社刊）は、発売直後から大きな反響を呼び、初版は各書店で品切れが続出しました。その人気を受け、発売5日後には重版（増刷）が早くも決定し、増刷分は12月12日に出来予定となっております。

旅のエッセイと旅のコツが満載の一冊

『旅のある暮らし』は、愛媛県在住の60代夫婦である著者〈えむでい60s〉が、“今しかない”を合言葉に退職後の第二の人生をクルマ旅に託し、日本各地を愛車MINIクロスオーバーで巡ったエッセイ＋実用書です。夫（ともさん）と妻（ひろさん）が交代で語る構成で、動画では語りきれなかった本音や旅のコツまで綴られており、読後すぐに真似できるアイデアが満載なのが特徴です。コロナ禍で世界一周の夢が一度棚上げとなったことで海外一辺倒だった二人ですが、国内を旅する中で自分たちの暮らしと地続きの日本の文化の面白さに気づいていく――そんな心境の変化も本書では丁寧に綴られています。

本書には具体的かつ実践的な旅の工夫が数多く紹介されています。以下にその一部を挙げます。

著者「えむでい60s」は60代YouTuber夫婦

- 「今を大事にする」生き方 - 退職と同時に夫婦で決めた、この瞬間を大切に楽しむライフスタイル- 世界一周から日本一周へ - コロナ禍を経て、夢見た世界一周旅行をいったん保留し、MINIクロスオーバーで日本全国を巡ることに舵を切った理由と準備- 旅の記録が変えた夫婦の形 - YouTubeで旅の様子を記録し始めたことで見えてきた、夫婦のコミュニケーションの変化- “続けられる旅”のアイデア - 「車中泊は卒業して快眠に投資」「民泊は節約＋人との出会いの場に活用」「ハイシーズンはあえて外す」「紙の地図で寄り道を増やす」「連泊＋折りたたみ自転車で街の行動範囲を広げる」など、無理なく楽しく旅を続けるための知恵が詰まっています。

著者の〈えむでい60s〉は愛媛県在住の60代夫婦です。愛車のMINIクロスオーバーで日本各地を旅し、その様子をYouTubeチャンネルで発信しています。夫・ともさんは元小学校教員で、退職後にコロナ禍もあって世界一周の夢を一時保留し、代わりに国内のクルマ旅へとシフトしました。妻・ひろさんは長年の専業主婦を経て、地元のお城で学芸員補助として勤務した経験があり、それを機に日本の歴史と文化に目覚めて旅の“目利き”役となりました。YouTubeでは旅の動画が累計900万回以上再生されており（2025年10月現在）、同世代を中心に多くの視聴者から支持を集めています。そんなお二人が交代で語る本書には、動画では語りきれない本音やノウハウが詰まった読み応えある内容となっています。

喜びと共感の声

多くの喜びと共感の声が寄せられています。

「読みやすく楽しい」「旅の参考になる」「活字になるとより理解しやすい」といった実用面の評価に加え、「夫婦の掛け合いに癒やされる」「読んで元気をもらえた」「同世代として励まされる」といった感想も多く寄せられています。

また、「費用のことまで知ることができてありがたい」「夫婦の気遣いや関係性が伝わる」「文字が大きく読みやすい」「詳細が丁寧で、必要なときに何度も開きたくなる」など、本書の“旅エッセイとしての温かさ”と“実用書としての読み応え”の両面が評価されています。

さらに、「自分たちの定年後の参考にしたい」「読んで生きる活力が湧いた」「お二人の旅を見て、自分も車中泊を始めた」など、読者の行動やライフスタイルに影響を与える声も届いています。

こうした反響から、本書が“夫婦の等身大の旅を描くエッセイ”であると同時に、“旅のヒントを得られる実用書”として、多くの方に受け止められていることを実感しています。

現在、品切れによりご迷惑をおかけしておりますが、増刷分の発送まで今しばらくお待ちください。寄せられた温かなメッセージを励みに、著者のえむでい60sご夫婦も「これからも等身大の旅の記録を発信していきたい」と意気込んでいます。

書籍情報

書名：『旅のある暮らし』

著者：えむでい60s

発売：2025年11月13日

判型・ページ数：四六判、160ページ

定価：1,760円（税込）

ISBN：978-4-408-65126-2

発行：実業之日本社

https://amzn.asia/d/0JlXrKu