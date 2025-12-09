【新読書体験】鈴木おさむ氏 原作ビジュアルノベル『ハルカと月の王子様』公式“切り抜き動画マーケティング”を開始

株式会社CLIP

『ハルカと月の王子様』鈴木 おさむ (著)

株式会社CLIP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本真司）は、放送作家・脚本家の鈴木おさむ氏によるビジュアルノベル『ハルカと月の王子様』において、公式切り抜き動画を活用したデジタルマーケティングを開始いたします。

本取り組みは、作品の持つ情緒的な世界観を縦型ショート動画という新しいフォーマットに最適化することで、現代の読者層、とりわけ若年層に「物語を再発見する入口」を提供することを目的とします。

■ 背景：コンテンツの「複合的体験」と若年層へのリーチ課題

『ハルカと月の王子様』は、YOASOBIのヒット曲「ハルカ」の原作小説を鈴木おさむ氏が再構築した作品であり、言葉・映像・音楽が三位一体となった現代的な物語表現として高い評価を受けてきました。

しかし、ショート動画が主要な情報接点となった現在、作品の魅力を新規層へ届けるためには、物語の「入口」を現代の視聴習慣に合わせアップデートすることが急務です。そこでCLIPは、公式の編集ポリシーのもと、感情の動くシーンを数十秒の映像として最適化します。

■ 取り組み内容：データ分析に基づく「物語のサビ」提供

CLIPが保有するデータ分析と独自の編集ポリシーに基づき、以下の取り組みを推進します。

・公式切り抜き動画の制作・配信：名シーンを中心とした切り抜き動画を制作。作品の文脈を損なわない編集ポリシーを策定し、ビジュアルノベルの雰囲気を忠実に踏襲します。

・主要SNSでの多面展開：TikTok、YouTube Shortsなど、若年層の主要視聴面を中心に多面的な展開を実施します。

・複合的体験の設計：切り抜き動画から原作ノベルやYOASOBIの関連楽曲へシームレスに回遊できる導線を構築します。

・データ分析による最適化：CLIP独自の4万本以上の切り抜き動画データ分析を活用し、視聴者の反応率が高い編集パターン（「伸びるストーリー構造」）を特定し、運用に反映します。

■ 期待される具体的な効果

・読書離れ世代へのアプローチ：30秒で感情移入できる「物語のサビ」を体験させることで、作品全体への興味を誘発します。

・相互送客の強化：音楽・小説・映像の三位一体構造を活かし、YOASOBIファン層やエンタメ層への相互送客を強化します。

・IP価値の拡張：デジタルでの流通強化により、クリエイター作品の継続的な価値（LTV）を向上させます。

■ 株式会社CLIP 代表取締役 山本真司コメント

株式会社CLIP 代表取締役 山本真司

「物語が短尺動画で“再解釈される時代”において、作品への敬意を守りながら、最も適した形で届けることを使命としています。鈴木おさむ氏の世界観を丁寧に切り取り、多くの方に届く導線を創ってまいります。」

■ 今後の展望

本プロジェクトの展開データに基づき、以下の追加施策を検討します。

・テーマ別・キャラクター別のシリーズ構成による作品理解の促進。

・書籍・関連コンテンツとの連動キャンペーンの実施。

・他言語展開（EN/CH/TW）によるグローバルなファン層の開拓。

・書店・イベントとのO2O（オンラインtoオフライン）コラボレーション企画。

■ 株式会社CLIP 会社概要

株式会社CLIPは、AIを活用した切り抜き生成とIP権利管理を統合的に提供する、マルチフォーマット対応の次世代コンテンツプラットフォームです。

主な提供機能

・YouTube／Twitchの動画、ラジオ音声、ドラマ、さらに漫画・写真・新聞・小説などの活字コンテンツまで多様なフォーマットから“見どころ”を抽出するAI自動切り抜き生成

・ショート動画を軸とした切り抜き動画マーケティング支援

・IPの権利処理・収益分配・管理を一元化する権利管理基盤



同社は、あらゆるコンテンツの魅力を最適な形で再編集して届ける新たな体験づくりを進めており、映像・音声・活字・漫画・画像といった多様なIPの流通と価値最大化を実現する“次世代の総合コンテンツ流通インフラ”の構築を加速しています。

株式会社CLIP：HP

https://clip.dev/