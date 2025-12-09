「AIに食われるか、AIを飼いならすか。」ホワイトカラー生存戦略プロジェクト『NEURAL LINK』始動。AIエージェント博にて“思考拡張”カードVol.1を限定配布

株式会社イーコース

AIエージェントソリューション開発を手掛ける株式会社イーコース（本社：東京都練馬区関町南4-14-29-203、代表取締役：ペイバステ ベザット）は、来る2025年12月11日～12日より開催される「AIエージェント博 by AI博覧会」(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/aiagent-haku/)にて、ビジネスパーソンの市場価値再定義を目的とした新プロジェクト「Project NEURAL LINK（ニューラルリンク）」を始動いたします。

本プロジェクトの第一弾として、弊社展示会ブース（小間番号：B-2）にて、AI活用の基礎となる「思考力」を拡張するコレクティブルカード「Vol.1 The BRAIN / LOGOS」を、適性検査（アンケート）をクリアした来場者に限定配布いたします。

■ プロジェクト発足の背景：ホワイトカラーの「大選別時代」へ

「AIに仕事が奪われる」。この言葉はもはや未来の予測ではなく、静かに進行している現実です。単純な事務作業やデータ処理はAIへと置き換わり、旧来の「知的労働」の価値は暴落しつつあります。

しかし、私たちは確信しています。



「AIに仕事を奪われるのではない。AIを『使わない』人間が、AIを『使う』人間に仕事を奪われるのだ」と。

これからの時代に必要なのは、AIを恐れることでも、拒絶することでもありません。AIという強大な知能を自身の脳と同期（リンク）させ、手足のように操る「制御能力」です。

■ Project NEURAL LINK とは？

「Project NEURAL LINK」は、単なるノベルティ配布キャンペーンではありません。ビジネスパーソンがAI時代を生き抜くための「生存戦略（サバイバル）トレーニング」です。今回配布されるカードは、そのトレーニングプログラムへの「アクセスキー（参加証）」として機能します。

＜カード所有者が得られるメリット＞

カード裏面のQRコードを読み込むことで、特設トレーニングサイトへアクセス可能となります。

そこでは、「AIに負けない人材」になるための実践的なプログラムが順次提供されます。

基礎訓練：現場ですぐに使える「会議要約プロンプト」「思考整理フレームワーク」の習得実践任務：AIエージェントを活用した業務自動化の演習コミュニティ：意識の高い「リンカー（接続者）」同士の情報交換。

シリーズ全6種の中で、最初に配布されるのは、すべての業務の根幹である「論理的思考」を司るAIキャラクターです。



・コードネーム： LOGOS（ロゴス）

・役割： 戦術参謀 / LLM（大規模言語モデル）

・特徴： 膨大な情報を瞬時に構造化し、最適解を 導き出す知性の象徴。



このカードを手にした瞬間から、あなたは「孤独な労働者」ではなく、最強の参謀を持つ「指揮官」としての第一歩を踏み出します。

■ 配布条件（ブースでのミッション）

「Vol.1 The BRAIN」は、誰にでも配るわけではありません。

AI活用への意志を持つ方のみに授与されます。

【入手フロー】

AIエージェント博、 株式会社イーコース ブース（B-2）へ来場「ニューラル・適性検査」を受検（タブレットでの簡単な意識調査アンケート）名刺による身分照会「適合者」としてカード認定・授与

※カードは数量限定です。なくなり次第配布終了となります。

■ 今後の展開

Project NEURAL LINKは、Season 1として全6種類の能力（記憶、視覚、対話、自動化、統合）を順次解放していく予定です。すべてのカード（能力）を揃え、統合（リンク）させた時、ビジネスパーソンの働き方は劇的に進化します。まずはVol.1を手に入れ、この変革の波に乗ってください。

【展示会概要】

・名称：AIエージェント博 by AI博覧会

・会期：2025年12月11日（木）～12日（金）10:00 ～ 18:00 （最終日は17:00まで）

・会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター 2F

・ブース番号：B-2

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イーコース 広報（NetBot担当）

会社URL：https://e-course.co.jp/

担当：宮前 卓真

TEL：070-8940-1580

E-mail：miyamae@netbot.jp