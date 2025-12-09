【福岡市】ＪＲ博多シティの屋上庭園で飲める！生搾りオレンジジュース自販機IJOOZが登場！

IJOOZ 株式会社

生搾りオレンジジュースの自動販売機を展開するIJOOZ(アイジュース)株式会社は、博多駅直結の商業施設「ＪＲ博多シティ」にて自動販売機の稼働を開始しました。

ＪＲ博多シティ屋上庭園「つばめの杜ひろば」にて稼働する生搾りオレンジジュース自販機IJOOZ

【シンガポール発！関東・関西・東海・九州・中国エリアで人気の生搾りオレンジジュース自販機】

IJOOZは2016年にシンガポールで創業したIoTテクノロジーのグローバル企業です。

シンガポール本土で約1,400台が稼働しているほか、36ヵ国に展開し、世界中で人気となっています。

日本には2023年4月に上陸以降、現在は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県、福岡県、熊本県、長崎県、佐賀県、広島県、岡山県、山口県に約1,750台以上設置しています。

【 IJOOZ オレンジジュースの特徴 】

お手頃な価格でお手軽に美味しい生絞りオレンジジュースが味わえると、トレンドに敏感な方々やお子様連れ、健康志向の方々を中心にご好評いただいています。

【 IJOOZオレンジジュースがＪＲ博多シティの屋上庭園「つばめの杜ひろば」に初登場】

ＪＲ博多シティは、博多駅からそのまま立ち寄れる利便性と、ファッション・雑貨・グルメから話題のレストランまで多彩なショップが揃う、誰でも楽しめる商業施設です。

ショッピングと共に、フレッシュでおいしい生搾りオレンジジュースもぜひ楽しんでください。

生搾りオレンジジュース自販機の設置場所

【設置先名称】

ＪＲ博多シティ 屋上庭園「つばめの杜ひろば」

【住所】

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号(博多駅直結)

【HP】

https://www.jrhakatacity.com/

【 今後について 】

弊社では今後関東、関西、東海、九州、中国エリアを中心に、生搾りオレンジジュース自動販売機の展開を加速していく考えです。

今後より多くの方に、栄養豊富な生搾りオレンジジュースを手軽にお楽しみいただき、健康的な選択を提供してまいります。



【IJOOZ 設置場所一覧（地図）】

https://goo.gl/maps/GRv7ZxRZJxBJpbCb7

【会社URL】

https://www.ijooz.com/

【Instagram】

https://www.instagram.com/ijooz_jp/

【X】

https://x.com/ijooz_jp

【TikTok】

https://www.tiktok.com/@ijooz_jp

【新規設置依頼や各種お問い合わせはこちらまで】

IJOOZ株式会社 マーケティングチーム

Email：tm-sales@ijooz.co.jp