生成AIを活用した不正検知の最先端技術を牽引するResemble AIに出資

KDDIは、AIやDeep Techなどの領域における有望なスタートアップ企業との新たな事業共創を目的としたコーポレートベンチャーファンド「KDDI Open Innovation Fund V」（注1）を通じて、生成AIを活用した不正検知の最先端技術を牽引するResemble AI Inc.（本社：米国、CEO：Zohaib Ahmed、以下 Resemble AI）に出資しました。

近年、AIによる偽画像や音声、いわゆる「ディープフェイク」が急速に巧妙化・増加し、それらを悪用した詐欺被害が拡大しています。こうした脅威からデジタルコンテンツの信頼性を守るため、ディープフェイクを迅速かつ高精度に検知する技術の重要性が高まっています。ディープフェイク関連詐欺による損失は15.6億ドルに達しており（注2）、米国では2027年までに400億ドル規模に拡大する可能性があると予測されています（注3）。

Resemble AIは、人間とAIエージェントの双方を標的とするディープフェイクの脅威に対し、リアルタイムで不正検知を行う技術を提供しています。今回の資金調達を受け、業界最高水準の検出精度を誇り、大手企業や政府機関で採用されているエンタープライズ向けディープフェイク検出モデル「DETECT-3B Omni」や、Google Gemini 3搭載のマルチモーダルな検知結果分析プラットフォーム「Resemble Intelligence」のグローバル展開を加速します。「DETECT-3B Omni」は、この分野を代表する測定機関であるHugging Faceのディープフェイク検出リーダーボードでも主要評価基準で1位を獲得しています（注4）。

KDDIは、Resemble AIのディープフェイク検出市場における独自のポジショニングと、業界をリードするポテンシャルを高く評価し、今後両社の連携により日本国内におけるAIを利用したフィッシングやなりすまし詐欺対策への貢献を目指していきます。KDDIは、海外スタートアップの日本進出、日本発スタートアップの海外展開を支援し、パートナー企業とともに新しいビジネスモデルの創造を推進します。

出資にあたりKDDIへ期待することについて、Resemble AI CEO Zohaib Ahmed氏にインタビューを実施しました。詳細は以下ページをご参照ください。

MUGENLABO Magazine「生成AIを活用した不正検知の最先端技術を牽引 - Resemble AI(https://mugenlabo-magazine.kddi.com/list/resembleai/)」

（参考）

■KDDIのオープンイノベーションの取り組み

KDDIは、有望なベンチャー企業への戦略的出資を行うコーポレートベンチャーファンド「KDDI Open Innovation Fund」と、スタートアップと100社以上の事業会社の共創を加速させるプラットフォーム「KDDI MUGENLABO」の2軸で、オープンイノベーションを推進しています。両軸を連携させることで、新たな事業価値の創造と、未来を担うスタートアップの成長を加速させていきます。

KDDIは2025年4月に発表したスタートアップエコシステム活性化に向けた300億円規模の投資(https://newsroom.kddi.com/news/detail/kddi_nr_s-36_3813.html)を背景に、次の成長の柱となる新規事業の探索を進めるとともに、日本市場における海外スタートアップの進出および日本発スタートアップの海外展開の両面に注力していきます。

https://www.kddi.com/open-innovation-program/

■Resemble AIについて

（1）社名 ：Resemble AI Inc.

（2）本社 ：米国カリフォルニア州

（3）設立年月：2018年12月

（4）事業内容：AIによる不正検知ソリューションの開発・提供

（5）代表者 ：Zohaib Ahmed, CEO

（6）URL ：https://www.resemble.ai/

（注1）グローバル・ブレイン株式会社運営。KDDI Open Innovation Fundについてはこちら(https://www.kddi.com/open-innovation-program/koif/)

（注2）AI drives deepfake losses to ＄1.56 billion | Surfshark(https://surfshark.com/research/chart/ai-deepfake-losses)

（注3）Deepfake banking and AI fraud risk | Deloitte Insights(https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/deepfake-banking-fraud-risk-on-the-rise.html)

（注4）DFBench/Leaderboard-Image-2025(https://huggingface.co/spaces/DFBench/Leaderboard-Image-2025)、DFBench/Leaderboard-Speech-2025(https://huggingface.co/spaces/DFBench/Leaderboard-Speech-2025)

