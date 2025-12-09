株式会社YURU、ファーマクラフト社と業務提携を締結

株式会社YURU

株式会社YURU（代表取締役：瀬古高行／薬学博士）が手がける『ルテビタ（LuteVita）』は、リポソームルテインとリポソームビタミンCを組み合わせた独自処方が高く評価され、発売直後から大きな反響を呼んでいます。海外専門メディア「NutraIngredients」でも、「成分だけでなく、行動変容まで設計した日本発サプリメント」と紹介されるなど、その取り組みは国内外から注目を集めています。

こうした評価を背景に、株式会社YURUはこのたび、高品質なNMNサプリメントを開発・製造するファーマクラフト株式会社（本社：岐阜県）との提携を決定しました。ファーマクラフト社の主力製品『NMN Premium Blend』をYURUストア（公式ECサイト）にて新たに販売開始し、「薬学」と「行動科学」の掛け算で、より総合的な健康サポートを実現いたします。

販売ページ（YURUストア）：https://yuru-store.com/

YURU × ファーマクラフト提携の背景

NMN 15000 Premium BlendNMN 7500 Premium Blend

ファーマクラフト社は、岐阜薬科大学教授・吉村知哲氏が代表を務める、岐阜薬科大学発のベンチャー企業です。

「最先端の薬学研究を社会に還元したい」という理念のもと設立され、原料レベルから製造プロセスまで科学的根拠に基づいた品質管理を徹底しています。

一方のYURUは、薬剤師でありながら行動科学・マーケティングを横断して研究してきた代表の瀬古が、「人が続けられる仕組み」を軸に『ルテビタ』を開発しました。

成分へのこだわりはもちろん、行動心理や行動科学の視点から、“継続と習慣をデザインするサプリメント”という新領域を開拓しております。

両者は過去に臨床研究や論文執筆で協働した経験もあり、「臨床薬学の知見」と「行動科学の知見」を統合した、新たなヘルスケアサービスの実現を目指しています。

医療 × 薬学 × 行動科学をかけ合わせた異分野連携によるサプリメント事業は、国内でもほとんど例がなく、多くのメディアからも注目される、非常にユニークな取り組みとなっています。

薬学が生んだ高品質なNMNサプリメント『NMN Premium Blend』

自分が本当に飲みたいものだけを作る”研究者の哲学が形になった製品

ファーマクラフト社が開発する『NMN Premium Blend』は、研究者である吉村氏が配合設計から品質管理まで一貫して関わり、国内GMP認証工場で厳格に製造しているNMNサプリメントです。

「自らの健康を見据え、必要と考える成分をカタチにしたい」そんな研究者の想いから生まれた製品です。

・高純度NMN（β型99％以上）

・NMNの効果を高める4つの成分

・エビデンスに基づく配合設計

・GMP認証取得の日本国内工場

売れるものを作るのではなく、「自分が毎日安心して飲みたいと思えるものだけを作る」という研究者の哲学が、製品クオリティを支えています。

その姿勢にYURUが共感し、『ルテビタ』と並ぶ新しいラインナップとして販売を開始しました。

株式会社ファーマクラフト代表取締役・吉村 知哲（薬学博士）のコメント

私は長年、病院薬剤師として医療現場に向き合う中で、「未病の段階から健康を支える仕組み」の重要性を痛感してきました。

その経験から、「研究者として、そして医療者として、自分自身が本当に信頼できるものだけを世の中に届けたい」という思いで本製品を開発しています。

今回、瀬古先生と再びタッグを組めたことを大変心強く感じています。

瀬古先生は薬学だけでなく、行動科学やマーケティングの分野にも深い知見を持ち、生活者が実際に続けられる健康習慣を設計する専門家です。薬学と行動科学、この両軸が揃うことで、ようやくサプリメントは「本来あるべき価値」を発揮できると考えています。

この協業を通して、私たちが積み重ねてきた薬学の知識や臨床経験を、より多くの方の健康づくりに還元できれば幸いです。引き続き、誠実なものづくりを大切にしながら、未来に必要とされる製品を届けてまいります。

株式会社YURU代表取締役・瀬古高行（薬学博士）のコメント

サプリメントは医薬品ではありません。

だからこそ、「飲み続けられるかどうか」が価値を大きく左右します。

私は薬学・マーケティング・行動科学という三つの領域を横断しながら、人はなぜ続けられないのか、どうすれば続けやすくなるのか”という問いに向き合ってきました。その視点から見ても、吉村先生が追求されてきたNMN製品の品質と設計思想には深い敬意を抱いています。

原料から製造工程に至るまで、一切の妥協なく科学的裏付けを積み重ねていく姿勢は、薬学の本質そのものです。

今回の提携は、ユーザーの皆様に「安心して続けられる高品質な選択肢」をお届けするうえで、大きな意味を持つものだと確信しています。

これからもYURUは、サプリメントを単なる“製品”としてではなく、“健康行動を支えるナッジ”として捉え、皆様の毎日に長く寄り添う体験を提供し続けてまいります。

商品概要

商品名：NMN 7500 Premium Blend / NMN 15000 Premium Blend

成分：NMN（β型）、レスベラトロール（トランス型）、ケルセチン（天然型）、コエンザイムQ10（ユビキノン型）、ビタミンB群（ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム）

商品名：ルテビタ（LuteVita）

成分：リポソームルテイン、リポソームビタミンC、コエンザイムQ10、アスタキサンチン、低分子ヒアルロン酸、コラーゲンペプチド、セラミド、プラセンタ、NMN（β型）、リポソームビタミンC、ビタミンE、ビタミンA

会社概要

会社名：株式会社ファーマクラフト

代表者：代表取締役 吉村 知哲（薬学博士）

所在地：岐阜県

公式サイト：https://pharmacraft.co.jp/

会社名：株式会社YURU（YURU Inc.）

代表者：代表取締役 瀬古 高行（薬学博士）

所在地：大阪府

公式サイト：https://yuru-store.com/