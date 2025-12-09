スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京×島田耕園人形工房の新作　2026年の干支 「午」モチーフや、縁起物の御所人形など祝祭感溢れるコレクションが12月13日（土）より発売

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社［本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者(CEO)：森井 久恵］は、スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京（以下、ロースタリー 東京）にて、京都の二寧坂に工房を構える島田耕園人形工房とコラボレーションした干支や縁起物のアイテムを2025年12月13日（土）に発売します。

本商品は、日本各地の文化や産業の背景にある技術、人の情熱を、ロースタリー 東京から広く発信する「JIMOTO Made+」（ジモト メイド プラス）シリーズから登場します。1859年の創業以降、代々丹精込めて作品を創り続ける島田耕園人形工房とのコラボレーションアイテムは、例年登場を待ち望む声も多い年末の風物詩のひとつです。

今年のコレクションでは、島田耕園人形工房の代表作でもある伝統の御所人形や縁起物の招き猫に加え、2026年の干支「午（うま）」をモチーフにした華やかで縁起のよいアイテムの数々が登場します。さらに今回、クリスマスの訪れを感じさせるサンタクロースや雪だるまなどのモチーフをあしらった“クリスマス土鈴”が初登場。手のひらに収まる小さな鈴の音が、冬のひとときをあたたかく包み込みます。職人の確かな手仕事とやさしい願いが込められた作品とともに、心豊かに晴れやかな新年をお迎えください。

【詳細情報】

▲商品名・価格（表示価格は税込の総額表示）

『JIMOTO Made+ 東山 干支置物午金（左） /干支置物午白（中央） /干支置物午黒（右）』 各 \1,600

2026年の干支である「午」をモチーフにした、ころんとしたフォルムと穏やかな表情が特長の干支置物。ところどころに金色の輝きをまとい、静かな中にも新年の喜びや希望を感じさせる佇まいに仕上げました。腰にはロースタリー 東京のシンボルである星のマークが描かれています。

『JIMOTO Made+ 東山 干支土鈴午白（上） /干支土鈴午黒（下）』 各 \4,900

コロコロという心地よい音色が特長の土鈴。魔除けや縁起物として知られる土鈴は、お守りのような存在として、長い間親しまれてきました。京都のシンボルカラーである紫色の胴掛けをまとった白馬と、スターバックスのブランドカラーである緑色の胴掛けをまとった黒馬が、新年の訪れを華やかに彩ります。和やかに音色を奏でるぷっくりとしたフォルムの福午を、新年の始まりに飾ってみてはいかがでしょうか。

『JIMOTO Made+ 東山 御所人形鶴持』 \60,000

御所人形が、吉祥の象徴である金色の鶴を手にした愛らしい一品。御所人形は、ぽっちゃりした肉付きや真っ白い肌、小さな手足が特長の人形で、子どもの健やかな成長を願って作られたことが始まりとも言われています。新年を心穏やかに、健やかに過ごされることを願ってつくられた、愛くるしい姿が新年を彩ります。

『JIMOTO Made+ 東山 福良雀桜』 \13,000

背中に桜をあしらった福良雀（ふくらすずめ）の置物です。寒さから身を守るために羽毛を立て、ふっくらと丸みを帯びた雀の姿を表した福良雀（ふくらすずめ）は、古くから食べ物に困ることなく豊かな一生を送り、子孫繁栄や家内安全、商売繁盛を願う縁起物として親しまれてきました。穏やかな佇まいが、幸福と繁栄への願いをそっと託します。

『JIMOTO Made+ 東山 招き猫八割れ』 \55,000

毎年登場を楽しみにされている方も多い当コレクションの「招き猫」が、今年は八の字のように額から目にかけて毛色が分かれる“八割れ”模様の黒猫で登場します。末広がりで未来が明るいことを意味する「八」は、縁起のよい模様として親しまれています。商売繁盛の象徴として知られる「招き猫」が、新年から幸せな気持ちと笑顔を招き入れます。

『JIMOTO Made+ 東山 クリスマス土鈴』 \15,000

クリスマスモチーフの3体がセットになった愛らしい土鈴が初登場。サンタクロースや雪だるま、ブーツのモチーフが並ぶ姿は、心弾むホリデーシーズンをそっと彩ります。赤と緑の組紐が華やかさを添え、付属のフェルト敷物に飾っても、吊り下げても楽しめる一品です。

毎年のクリスマスをやさしく照らす、季節の風情としてお楽しみください。

▲販売店舗：スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京

▲販売期間：2025年12月13日（土）～無くなり次第終了

※2025年12月13日（土）から2025年12月31日（水）の期間中、お一人様1商品につき1点まで、以降お一人様1商品につき10点までご購入いただけます。

■JIMOTO Made+ 公式サイト

https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/onlinestore/jimoto_made_plus/

◆島田耕園人形工房 プロフィール https://kouen-kyoto.jp/(https://kouen-kyoto.jp/)

安政六年（1859年）に京都で創業。日本の伝統的人形を制作している「島田耕園人形工房」は、御所人形の老舗として知られています。「御所人形」とは、ぽっちゃりした肉付き、真っ白な肌、健康でかわいらしく、そして品格を持った人形で、江戸時代には京都御所に贈り物をした諸大名へ返礼品としてこの御所人形が贈られていました。現在は五世島田耕園をはじめ、職人の手で手間をかけて一つひとつ丁寧に制作をしています。

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/(https://www.starbucks.co.jp/)

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界80を超えるマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,077店舗 (2025年9月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/)」で紹介しております。