12月15日(月)・12月16日(火)「AI時代の生存戦略。人力の限界を超える、『不動産×生成AI』の新しい勝ち筋セミナー」開催！｜いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、12月15日(月)、12月16日(火)にアーカイブ配信にて、「AI時代の生存戦略。人力の限界を超える、『不動産×生成AI』の新しい勝ち筋セミナー」を開催いたします。

申し込む :https://ielove-cloud.jp/news/entry-1282#form■「AI時代の生存戦略。人力の限界を超える、『不動産×生成AI』の新しい勝ち筋セミナー」概要

生成AI利用の爆発的な拡大により、Web集客のルールが変わりつつあります。その中で多くの不動産会社が直面するのが、「検索順位の停滞」や「記事作成の時間不足」といった課題です。

本セミナーでは、AIの圧倒的な量産力と専門的な一次情報を掛け合わせた「AIハイブリッド運用」を解説。前年比反響約40倍の実績をもとに、明日から実践できる「AIライティング術」を体系的にお伝えします。

【こんな方におすすめ】

・不動産でAIを活用できないかとお悩みの方

・ブログ記事を書くのが苦手な方

・HP運用を効率的に作業したい方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8550/table/712_1_ec0c1d425e8fe30a3826b4a7ad09b2e2.jpg?v=202512091159 ]

※不動産会社向けのセミナーとなりますので、対象外の方の申込みは、当社の判断にてセミナー参加をお断りさせていただく場合がございます。

■登壇者 いえらぶGROUP 廣口孝太朗

株式会社いえらぶGROUPに新卒で入社後、マーケティング事業部にて不動産会社様向けSaaS「いえらぶCLOUD」の新規導入提案を担当。幅広く営業活動を行い、入社3年で係長に昇進。現在はインサイドセールス組織の中心として年間800件以上の商談に携わり、営業効率化と成果最大化の仕組みづくりを牽引している。テンプル大学ジャパンキャンパス卒。

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開

本リリースに関する取材のお問い合わせについては、以下のフォームからご連絡ください

https://www.ielove-group.jp/contact/

株式会社いえらぶGROUP 広報課

担当：小玉、秋吉

TEL：03-6911-3955 / FAX：03-6911-3956

メール：pr@ielove-group.jp