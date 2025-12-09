空属性最強のパワースポットとは？実際に訪れた体験談も併せて紹介！

株式会社アイベック

人とパワースポットには「属性」があり、それぞれに相性があるといわれています。

では、空属性の人と相性がいいのは、どのパワースポットなのでしょうか。

そこで今回は、累計会員数3500万（※1）を誇る出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（運営：株式会社アイベック 本社：福岡県福岡市 https://happymail.co.jp/ ）にて、「自分の属性を調べたことがある男女200人」を対象にアンケート調査を実施しました。

この記事では、空属性の人の割合や実際に訪れた体験談を紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね！

1.人やパワースポットの属性とは？

属性とは、人やパワースポットを「地」「水」「火」「風」「空」の5つの属性に分類した「繭気属性（けんきぞくせい）」という考え方のことです。

相性のいいパワースポットでは、自然のエネルギーを存分に受け取って運気を高められるといわれています。

一方、相性が悪いパワースポットではご利益を得にくい傾向があり、人によっては居心地の悪さを感じることもあります。

属性の特徴を把握し、目的に合ったパワースポットを訪れると、より深いご利益を得られるでしょう。



1-1.自分の属性の調べ方

属性は、生年月日と血液型をもとに計算して調べることができます。

自身の属性が「地・水・火・風・空」のどれに該当するのか、以下の手順で確認してみましょう。

【自分の属性の調べ方】

１.生年月日を1桁の数字に分けて足します。

例：2004年11月5日生まれ→2+0+0+4+1+1+0+5=13

２.出た数字をさらに1桁になるまで足します。

例：1+3=4

３.その数字にそれぞれの血液型に応じて以下の数を足します。2桁になった場合はさらに1桁に分けて足します。

A型：1

B型：2

AB型：3

O型：4

例：2004年11月5日生まれ・A型

4+1= 5

４.最終的に出た数字がどの属性に当てはまるか確認します。

1・6 ：「地」

2・8 ：「水」

3・7 ：「火」

4・9 ：「風」

5 ：「空」

例：5＝「空」の属性

続いて、自分の属性と相性のいい属性・相性の悪い属性をチェックしてみましょう。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42380/table/170_1_6bcbd059f35bfd6ba20e7b90031313ff.jpg?v=202512091159 ]

2.空属性の特徴

空属性は、直感や精神性、創造性、浄化などを司る属性です。

ここでは、空属性の人の特徴と空属性のパワースポットの特徴を紹介します。



2-1.空属性の人の特徴

空属性の人は、自然となじむ浸透性があり、優しくマイペースな性格をしている傾向があります。

周囲の人の心を和ませ、安らぎを与える力を持っています。

一方で、周りの人とは適度な距離感を保ち、自分の本音を表に出さないことが多いです。

そのため、周囲からは「掴みどころがない人」と思われやすいでしょう。

また、空属性の人は高い直感力や創造性を持ち、目に見えないエネルギーや人の心の動きを敏感に察知するスピリチュアルな能力にも長けています。

感受性が強いので、人混みや空気が悪い場所にいると疲れを感じやすいかもしれません。



2-2.空属性のパワースポットの特徴

空属性のパワースポットは、天空や宇宙、太陽、星との関わりが深い場所です。

心身の浄化やリフレッシュといった効果があり、病気平癒や諸願成就のご利益も期待できます。

また、精神的な成長や生命エネルギーを高めてくれる強力なパワーもあるといわれています。

そのため、自身の内面と深く向き合い、直感やひらめきを高めたい人に向いているでしょう。

3.空属性の人の割合はどれくらい？

「自分の属性を調べたことがある男女200人」を対象に、「あなたの属性はなんですか？」とアンケート調査を行いました。

その結果は以下の通りです。

結果を見てみると、最多回答は水属性（約33%）でした。

次いで、火属性（約22%）、風属性（約20%）、地属性（約18%）がほぼ同程度の割合で続き、空属性（約6%）は1割未満で最も少ないことがわかりました。

このことから、空属性は他の属性と比べると割合が少なく、非常に珍しい属性であるといえるでしょう。

4.空属性最強のパワースポット

ここでは、空属性最強のパワースポットを紹介します。

最大限にエネルギーを受け取れる、相性のいいスポットに出かけてみましょう！



4-1.日光東照宮

日光東照宮は、徳川初代将軍・徳川家康公を祀る神社です。

風水や陰陽道をもとに江戸城（皇居）の真北に造られ、大地のエネルギーが溢れる場所だとされています。

また、日光東照宮は、日光連山の霊山である男体山や女峰山からもエネルギーを受けているとされ、仕事運、勝負運、上昇運、恋愛成就などのご利益が期待できます。

とくに、「奥宮宝塔（徳川家康公の墓所）」「北辰の道の起点」「上神道」は強力なパワースポットとして人気を集めています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42380/table/170_2_373e6f5be90515cac8c8fae8a3418514.jpg?v=202512091159 ]



4-2.分杭峠

分杭峠は、日本最大の断層「中央構造線」の真上にある、世界有数のゼロ磁場スポットです。

ゼロ磁場とは、地球のプラスとマイナスの巨大なエネルギーがぶつかり合い、磁力が打ち消される特殊な場所だといわれています。

ここには強いエネルギーが存在しているといわれ、癒しや健康増進、病気平癒などの良い効果が得られるとされています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/42380/table/170_3_264810f4edb37b30e86b387e4b08c5ce.jpg?v=202512091159 ]



4-3.霧ヶ峰

八ヶ岳中信高原国定公園にある霧ヶ峰は、雄大な景色を満喫できる人気の観光地です。

霧ヶ峰の最高峰である標高1925mの車山山頂には、天空のパワースポットと呼ばれる車山神社があります。

主なご利益は金運招福、長寿、良縁などで、この地で手を合わせて自然界に感謝すると願い事が叶うといわれています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/42380/table/170_4_028f23a2d5b29b4bf81a0c6a33d62264.jpg?v=202512091159 ]



4-4.東京タワー

高さ333mを誇り、東京のランドマークとして親しまれている東京タワーも、空属性のパワースポットです。

タワー内には、天照大御神を祀るタワー大神宮があります。

東京23区内でもっとも高い場所にある神社なので、神様への願いが届きやすいといわれています。

また、「成績が高くなる」「高みを目指す」といった意味から、合格祈願や学力向上といったご利益を求めて多くの学生が参拝に訪れます。

また、運気上昇、縁結びのパワースポットとしても知られています。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/42380/table/170_5_e3869c6ae1c97dff4443ec779e74a988.jpg?v=202512091159 ]



4-5.岐阜城

金華山の山頂に立つ岐阜城は、斎藤道三公や織田信長公とゆかりが深い山城で、昭和31年に復興されました。

金華山は大地の気の通り道である「龍脈」が始まる場所とされ、岐阜城にはその強力なエネルギーが流れ込んでいるといわれています。

その場にいるだけで活力が湧く、最強のパワースポットとして知られています。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/42380/table/170_6_28f1f7f6290cad2285f2e562b5354b81.jpg?v=202512091159 ]

5.実際に空属性パワースポットを訪れた体験談

では、実際に空属性パワースポットを訪れたとき、特別な体験をした人はいるのでしょうか。

「空属性の男女50人」を対象に、「これまでに訪れた空属性パワースポットで、あなたの心に残っている体験を教えてください」と尋ねたところ、以下のような回答が寄せられました。

・見ていれば見ているほどにどんどん強いエネルギーや、パワーをもらえる感じで、吸い込まれる印象がかなりありました。（女性）

・長野県の分杭峠を訪れた時に澄んだ空気の中でただ静かに座っていると、心がすーっと浄化されていくようでしたので印象的でした。（男性）

・失恋後に行きました。落ち込んだ心が癒され、立ち直れました。（女性）

・見渡す限り広がる青空と流れる雲に包まれ、まるで空と一体になったような感覚になりました。（男性）

・静寂の中に漂う清らかな空気と凛とした雰囲気に心が洗われ、深い安らぎを感じました。（男性）

回答を見てみると、「心が浄化された」「心が癒された」と感じた人がいました。

これは、空属性が持つ浄化やリフレッシュの効果を、実際に得た人がいることを示しています。

悩みやストレスを感じたら、空属性のパワースポットを訪れると、心が解放されて軽やかな気持ちに切り替えられる可能性があるといえるでしょう。

広大な空属性のパワースポットで日々のストレスから解放されよう

空属性は他の属性より割合が少なく、珍しい存在といえます。

空属性の人はスピリチュアルな感受性が高いので、相性のいいパワースポットを訪れるとよりエネルギーをチャージできる可能性があります。

心が晴れないときは、広大な空属性のパワースポットを訪れると、日々のストレスから解放されるかもしれませんよ。

今回紹介した情報を参考にして、お気に入りのパワースポットを見つけてみてくださいね！

