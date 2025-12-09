益子舘が一部の客室をリニューアル「トリプルベッド洋室」新設

栃木県内でも珍しい「トリプルベッド洋室」を新設

株式会社ホテルサンシャイン益子舘3ベッド常設＆85インチ大画面TVの贅沢空間

益子舘では2025年11月、客室のリニューアルを実施し、シモンズ製ベッド3台を常設したトリプルベッド洋室を新設いたしました。

このスタイルは栃木県内でも導入例が少ない希少な客室タイプで、家族旅行・女子旅・友人グループを中心に幅広いニーズに応えた設計です。

また本客室は、3名様はもちろん、2名様でのゆったりのご利用も可能。レギュラーベッド3台の広々とした空間を贅沢に独占したいカップル・ご夫婦にもおすすめです。

様々な楽しみ方に対応可能な大画面4Kテレビ

さらに今回のリニューアルでは、旅先とは思えない臨場感を味わえる85インチの超大型テレビを導入。贅沢空間で映画やスポーツ観戦を大迫力で楽しめます。

新客室の特徴

85インチの超大型テレビ

・ シモンズ製ベッド3台を常設（全てレギュラーベッド）

・ 85インチの大画面4Kテレビ

・ 2名～3名での利用が可能

・ 28平方メートル のゆとりある空間

益子舘について

「森の中のアットホームな温泉宿」として、益子を訪ねてくるお客様に益子町を心の底から楽しんでもらいたい、益子舘がプラットホームとなって、益子の魅力を存分に知ってもらいたいという思いで旅館を経営しています。

経営資源である「温泉」や滝を見ながら入浴できる「滝見露天」、全国でも珍しい寝れるサウナ「森のサウナ」、隣接するフィットネスジム「flaner」など、他社にない自社の特徴を最大限生かしながら、益子を訪れるお客様に満足いただくことが最大のミッションです。

料理では地産地消を推進し、「とちぎの地産地消推進店」1号店に認定され、地元の四季折々の素材を活かした、目にも美味しい心温まる料理をご用意。

客室は「露天風呂付き和室」から「最上階モダン和洋室」、地元の大地を表現した「アーティスティックルーム」など豊富な種類をご用意しております。2023年5月にはソファとYogibo、65インチテレビを設置した「リラックス和室」をリニューアルしました。

温泉の営業について

営業時間

毎日：15:00～22:00(最終受付21:00)

※サウナは16:00～

入浴料金：大人 1,000円(土日祝 1,500円)

子供(3歳～小学生) 800円(土日祝 1,300円)

貸タオルセット：200円

※お盆・陶器市・GW・年末年始期間の平日は、土日祝日料金になる場合がございます。詳しくは公式HPでお知らせいたします。

・宿泊

チェックイン後：15:00～24:00

チェックアウト前：5:00～10:00

会社概要

益子舘全景

社名：株式会社ホテルサンシャイン益子舘

所在地：〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町大字益子243-3

代表取締役社長：高橋 美江

事業内容：宿泊事業/フィットネス事業

設立： 2005年11月

HP：https://mashikokan.jp