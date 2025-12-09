株式会社PIVOT（URL：https://pivot.jp/、所在地：東京都港区、代表取締役社長：宮嵜泰成）は、UX/UIデザインを軸に、企業のデジタルプロダクトや業務システムの改善・開発を25年間にわたり支援してきました。この節目となる創業25周年を記念し、これまでの支援で特によく寄せられてきた「企業のつまずきやすい3つのテーマ」に応える無料オンライン相談会を、2025年12月19日までの期間限定で開催しています。まだ言語化できていない段階のご相談でも問題ありません。オンラインで気軽に参加いただける場として、プロジェクトのモヤモヤを整理し、“前に進むためのヒント” を専門家と一緒に見つけていきましょう。

■ 相談会概要

・実施期間 ：2025年11月21日（金）～12月19日（金）・所要時間 ：30分（オンライン）・参加費 ：無料

25年間で特に多かった“企業が抱える3つの課題”

企業から寄せられるお悩みの中でも特に多いのが、「使われない」「進まない」「形にならない」 の3テーマ。今回の相談会では、この3つに特化して課題を整理し、前に進むためのヒントをご提供します。

① 業務システム・アプリを使われる仕組みへ再設計したい方へ

業務システム／アプリリニューアル相談会

現場で使いにくいシステムや、ユーザーが離脱してしまうアプリをUXの視点で見直し、“使われる仕組み”への再設計をご支援します。

② DX推進に必要な“整理と共通認識”を整えたい方へ

UX視点で進めるDX推進相談会

DXが進まない背景には、社内の認識のズレや要件整理不足が潜むことが多くあります。リサーチを通じて現場の実態を可視化し、合意形成やプロジェクト推進をサポートします。

③ アイデアを検証し形にしたい方へ

構想を実現に変えるUX設計相談会

新サービスや新機能のアイデアについて、「ユーザーに受け入れられるのか」「どう実現すべきか」をUXリサーチやプロトタイプ検証を通して、仮説を体験へと変えるプロセスをご支援します。

■ 株式会社PIVOT 会社概要

デジタルプロダクトにおける「ユーザーの最高体験」を追求し、WEBサイト、アプリ、システム開発のUXデザインからUI改善、企画・設計、実装、運用までをワンストップで支援しています。組織名： 株式会社PIVOT代表者： 代表取締役社長 宮嵜 泰成設立 ： 2000年11月15日所在地： 東京都港区北青山2-12-31 第三イノセビル3階URL ： https://pivot.jp/

● 本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社 PIVOT 広報担当：大場TEL：03-5413-3711 FAX：03-5413-3727 Email：oba@pivot.jp