¥Û¥ó¥ÀNSX(NC1)¤Î¥Ñ¥È¥«ー¤¬1/64¥¹¥±ー¥ë¥ß¥Ë¥«ー¤ÇÅÐ¾ì¡£12/9¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥³¥»¥Ö¥ó(½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸¶Åç ¹ÔÍº)¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRAI'S¡×¤«¤é¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½1/64¥¹¥±ー¥ë(Ìó7cm)¡¢¥Û¥ó¥À NSX (NC1) »°½Å¸©·Ù»¡¹âÂ®Ââ¼ÖÎ¾¤ò2025Ç¯12·î9Æü¤è¤êÄ¾±ÄÅ¹¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥êーHIKO7¡×µÚ¤ÓÁ´¹ñÌÏ·¿¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦1/64 ¥Û¥ó¥À NSX (NC1) »°½Å¸©·Ù»¡¹âÂ®Ââ¼ÖÎ¾
¾ÜºÙURL¡§ https://www.hiko7.co.jp/item/H7640042
RAI'S 1/64 ¥Û¥ó¥À NSX (NC1) »°½Å¸©·Ù»¡¹âÂ®Ââ¼ÖÎ¾
¡Ú¡Ö¥Û¥ó¥À NSX (NC1) »°½Å¸©·Ù»¡¹âÂ®Ââ¼ÖÎ¾¡×¤È¤Ï¡Û
2025Ç¯¤Ë´óÂ£¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»°½Å¸©·Ù»¡¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¥Û¥ó¥ÀNSX(NC1)¤Î¥Ñ¥È¥«ー¡£Îë¼¯¥µー¥¥Ã¥È¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¹Êó·¼È¯¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£3.5¥ê¥Ã¥¿ー¤ÎV6¥Ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ü+¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÂî±Û¤·¤¿²ÃÂ®ÀÇ½¤ò»ý¤Ä¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ËV»ú·¿¤ÎÀÖ¿§Åô¤ò»Ï¤á¡¢Á°ÌÌÀÖ¿§Åô¤Ê¤É¥Ñ¥È¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÁõÈ÷¤â¤·¤Ã¤«¤ê»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼Ö¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«ー¥Ü¥óÀ½¤Î¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥éー¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µì·¿¤ÎNSX¤ÏÆÊÌÚ¸©·Ù»¡¤Ç¤ä¤Ï¤ê´óÂ£¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤³¤ÎNC1·¿¤ÎNSX¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÍ£°ì¤Î¥Ñ¥È¥«ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡Û
1.°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡£
RAI'S¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1ÅÙ¸Â¤ê¤Î¸ÂÄêÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¼ÂºÝ¤Î»ÅÍÍ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½
³Æ¼ïÀÖÅô¤ä¡¢¥Ñ¥È¥«ー¤ÎÁõÈ÷¤ò1/64¥¹¥±ー¥ë¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§1/64 ¥Û¥ó¥À NSX (NC1) »°½Å¸©·Ù»¡¹âÂ®Ââ¼ÖÎ¾
¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§H7640042
JAN¡¡¡¡ ¡§4580198724989
ÈÎÇäÎÁ¶â¡§4,620±ß(ÀÇ¹þ)
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î9Æü
È¯ÇäÍ½Äê¡¡¡§2026Ç¯3·îº¢
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§1/64¥¹¥±ー¥ë
¥Ü¥Ç¥£ÁÇºà¡§¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È(°¡±ô¹ç¶â) ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§(W)119mm x (D)60mm x (H)50mm *Æ©ÌÀ¥±ー¥¹ÉÕ
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§14ºÍ°Ê¾å
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡¡¡§¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÍÑ¥â¥Ç¥ë (²ÄÆ°Ìµ¤·)
ÈÎÇäÅ¹¡¡¡¡¡§¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥êー HIKO7
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô±É¶è³Þ´Ö2ÃúÌÜ15-9 µÚ¤Ó Á´¹ñÌÏ·¿¼è°·Å¹
¢¨ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È³ô¼°²ñ¼ÒµöÂúºÑ
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
1/64 ¥Û¥ó¥À NSX (NC1) »°½Å¸©·Ù»¡¹âÂ®Ââ¼ÖÎ¾¡§¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¢£RAI'S¤È¤Ï
·Ù»¡¼ÖÎ¾¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¡¢³Æ¸©¤ä¼ÖÎ¾¤´¤È¤Ë°ã¤¦¸©·ÙÊ¸»ú¤Î½ñÂÎ¤«¤é¡¢¥³ー¥ë¥µ¥¤¥ó¡¢¼ÖÂÎÆâÉô¤Î¥Ê¥Ó²èÌÌ¤äÌµÀþµ¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÁõÈ÷¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥â¥Ç¥ë¥«ー¤Ç½ÐÍè¤ë¸Â¤êºÆ¸½¡£´°Á´¸ÂÄêÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡ÖRAI'S¡×¸ø¼°¥áー¥«ー¥µ¥¤¥È https://www.hiko7.co.jp
¢£¡Ö¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥êーHIKO7¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥³¥»¥Ö¥ó¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎRAI'S,CARNEL,islands¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥ß¥Ë¥«ー¥áー¥«ー¤Î¾¦ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥êーHIKO7¡× https://www.hiko7.com
