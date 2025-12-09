ビートレンド株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭、以下、ビートレンド)は、飲食・小売業などの店舗を有する企業向けに、店舗販促に特化した会員証アプリ『betrend』の開発・販売を行っています。この度、ビートレンドは『betrend』の来店確認機能に利用する専用端末『ポケットQR』を新たに採用します。





図1 『ポケットQR』スキャンの仕組み





■来店確認機能と『ポケットQR』

『betrend』の来店確認機能は、アプリ利用者が実際に店舗に来店したことをシステム上で正確に記録し、その情報に基づいて、ポイント付与、スタンプ付与、来店回数に応じた特典の提供など、顧客体験を向上させるサービスを実現するための重要な機能です。

現在『betrend』で提供している来店確認機能は、一般的な固定の二次元コードよりもセキュリティレベルを高めるため、専用アプリで可変の二次元コードを表示する仕組みとなっています。この場合は店舗ごとにスマートフォンまたはタブレットをご用意いただく必要がありました。

この度、店舗環境や運用に合わせた選択肢を増やすため、専用端末『ポケットQR』導入に至りました。これにより、スマートフォンまたはタブレットがご用意いただけない店舗でも、可変二次元コードを使った来店確認の機能(ポイント付与やスタンプカードへの押印)がご利用いただけます。





図2 『ポケットQR』の実機





■『ポケットQR』の特長

1.導入の敷居が低い低単価・省スペース設計

新しい端末は、二次元コード表示に特化しているため、スマートフォンに比べて単価が手頃になり、導入の初期費用を抑えることができます。また、小型であるため、レジ周りや店頭の限られたスペースでも省スペースで設置が可能です。





2.不正利用を防ぎ高いセキュリティレベルを実現

本端末が表示する二次元コードは、一定時間ごとに自動でリフレッシュ(更新)されます。これにより、お客様が店頭のQRを写真撮影し、店舗に行かずに不正にスキャンする行為(いわゆる“なりすまし”)を防ぐことができ、会員証アプリのセキュリティレベルが向上します。





『betrend』は今後も、飲食・小売業態のお客様の利便性向上と、より安全で効果的な顧客体験の提供に貢献してまいります。









■ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。

ウェブサイト： https://www.betrend.com/service









■スマートCRMプラットフォーム『betrend』について

ビートレンド株式会社が提供する、スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマートCRMシステムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINEなどのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績がございます。

『betrend』サービス紹介動画： https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINEミニアプリ』連携紹介動画： https://youtu.be/tb8FAwCEY74

＊本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。