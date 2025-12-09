東京都は、令和8年1月7日(水)から1月12日(月・祝)まで、新宿高島屋11階催会場にて「江戸から伝わる一筋の道 第69回東京都伝統工芸品展」を開催いたします。都内最大規模の本展示会では、東京都の伝統工芸品40点が一堂に会するほか、能登半島地震からの復興を応援するため、輪島塗コーナーを設けて展示販売を行います。





職人が日替わりで匠の技を披露し精緻な手仕事や製作の過程を間近で見学しながら職人との交流も楽しめる実演ステージ、帯揚げの型染めや籐かごバッグなど職人に教わりながら作ることができる人気の製作体験のほか、訪日外国人にもお楽しみいただけるブースツアーや長唄の演奏、お買い上げ抽選会やスタンプラリーなど来場者の皆さまが楽しめる企画が盛りだくさんです。





この機会に、伝統工芸品を手に取り、「伝統工芸品がある日常」を身近に感じながら、伝統を受け継ぐ匠の技の数々をぜひご覧ください。





会場の様子(イメージ)









■イベント概要

イベント名： 江戸から伝わる一筋の道 第69回東京都伝統工芸品展

会期 ： 令和8年1月7日(水)～1月12日(月・祝)

時間 ： 10時30分～19時30分 ※最終日は18時まで

会場 ： 新宿高島屋11階催会場(渋谷区千駄ヶ谷5-24-2)

主な内容 ： (1)東京の職人が製作した伝統工芸品の展示・販売

(2)輪島塗の展示・販売

(3)職人の技と伝統を体感できる実演

(4)伝統工芸の技にチャレンジできる製作体験

(5)伝統工芸の技を知ることができるブースツアー

(6)長唄の演奏

(7)各ブースを回って景品がもらえるスタンプラリー

(8)東京の伝統工芸品が当たるお買上げ抽選会

入場料 ： 無料 ※製作体験は有料、事前予約可

主催 ： 東京都

後援 ： 東京都伝統工芸品産業団体連絡協議会、東京都伝統工芸士会

運営事務局： 公益財団法人 東京都中小企業振興公社

URL ： 東京都ホームページ

https://www.dento-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/events/2026/0107.html





キービジュアル









■イメージ

〇東京の職人が製作した伝統工芸品の展示・販売

江戸切子、東京染小紋、東京籐工芸、江戸木目込人形など、東京都指定の伝統工芸品をはじめ、40種類以上の工芸品が一堂に揃います。熟練の職人が丹精込めて仕上げた逸品を、実際に手に取りながらご覧いただける貴重な機会です。ぜひその技と美しさをご体感ください。





＜江戸つまみ簪＞ 二階松に鶴 9,900円(2点限り)





＜江戸刺繍＞ 刺繍額「ひな」 275,000円(現品限り)









〇輪島塗の展示・販売

能登半島地震で被災した輪島塗を支援するため、特設の被災地応援ブースを設け、輪島塗の展示・販売を行います。日常使いの器から高級装飾品まで、多彩な品々が並び、受け継がれてきた技と美を直接感じていただけます。





＜輪島塗＞ 牡丹宝石箱 550,000円(現品限り)









〇職人の技と伝統を体感できる実演

実演ステージでは、江戸木目込人形、東京本染ゆかた・手ぬぐい、江戸指物など、東京を代表する伝統工芸の製作工程を間近でご覧いただけます。職人の熟練した技が目の前で繰り広げられ、そのこだわりと芸術性をじかに感じられる貴重な機会です。





職人の技と伝統を体感できる実演(イメージ)









〇伝統工芸の技にチャレンジできる製作体験

職人に教わりながらチャレンジできる全11種類の製作体験コンテンツを、日替わりでご用意しています。帯揚げの型染めや籐かご作りなど、ここでしか作れない特別なアイテムを手作りできる人気企画です。(※事前予約可)





伝統工芸の技にチャレンジできる製作体験(イメージ)









〇伝統工芸の技を知ることができるブースツアー

ガイドとともに複数の伝統工芸ブースを巡り、技の背景や見どころをわかりやすく紹介するブースツアーを実施します（※事前予約可）。英語ガイド付きのため、訪日外国人の方にも安心してご参加いただけます。伝統工芸が初めての方でも楽しめる内容で、参加は無料です。





伝統工芸の技を知ることができるブースツアー(イメージ)









〇長唄の演奏

一般社団法人長唄協会の協力により、長唄の演奏を連日開催します。初春の訪れにふさわしい華やかな音色をご堪能いただけます。演奏後には、三味線体験にもご参加いただけます。





長唄の演奏(イメージ)