ソフトバンク株式会社の子会社であるSBペイメントサービス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO 榛葉 淳、以下「SBPS」）は、企業間の請求書の支払いをクレジットカードで行えるサービス「SBPS請求書カード払い」において、2025年12月9日にVisa、Mastercardの対応を開始します。また、これを記念して、「総額1,000万円！SBPS請求書カード払い導入支援キャンペーン」を本日から期間限定で実施します。

「SBPS請求書カード払い」対応クレジットカードブランド

キャンペーン概要





「SBPS請求書カード払い」のサービス詳細および登録方法に関する内容は、下記フォームからお問い合わせください。

https://service.sbpayment.jp/b2b/invoice-creditcard/

「SBPS請求書カード払い」について

「SBPS請求書カード払い」は、最短お申し込み当日からシンプルな操作で利用できる、企業の資金繰り改善と業務効率化を実現するサービスです。取引先がクレジットカード決済に対応していない場合でも利用でき、請求情報とカード情報を入力するだけで支払いが完結します。クレジットカード決済を利用することで、実質的に最大60日間の支払い猶予を確保でき、資金繰りの改善にもつながります。特に繁忙期の仕入れや納税など、突発的な資金需要にもスムーズに対応することが可能です。また、銀行振込に伴う手作業を削減できるため、請求書処理の効率化を実現します。





「SBPS請求書カード払い」については、こちらをご覧ください。

https://www.sbpayment.jp/service/b2b/invoice-creditcard/





SBPSは、今後もオンライン・店舗向け決済のサービス提供にとどまらず、中小事業者を中心に幅広い業界の資金繰り改善と業務効率化に貢献していきます。





・このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。





【会社概要】

SBペイメントサービス株式会社





【「SBPS請求書カード払い」に関するお問い合わせ】

SBペイメントサービス株式会社



