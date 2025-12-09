展示会ビジュアル





高級食品に特化した「グルメ・セレクション展」が、2026年6月7日・8日の2日間、パリ・ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場にて開催されます。

2025年の開催では、前年比17％増の約5,350名が来場し、そのうち15％が海外からの来場者でした。特にベルギー、スペイン、イタリア、日本、韓国からの参加が目立ち、国際的な注目度の高さがうかがえます。





出展者は17か国から360社にのぼり、そのうち半数が新規出展者。展示ブランドは504ブランドに達し、海外出展の増加により、よりグローバルな展示会へと進化しています。日本からも多数の出展があり、存在感を示しました。





さらに今回は、チーズと乳製品の専門展示会「サロン・ド・フロマージュ」と同時開催。高級食材とチーズの間には強いシナジー効果があるため、従来の9月開催から6月開催へと日程を変更しました。この連携により、より多くの来場者の来場が期待されています。





フランスでは食文化へのこだわりが根強く、近年は品質・安全性・健康志向を重視した高級食品が特に支持されています。本展示会は、こうした欧州市場に参入を目指す企業にとって、新たなビジネスチャンスを開く場となるでしょう。ぜひこの機会にご参加いただき、欧州高級食品市場への足掛かりとしてご活用ください。





前回展の様子(1)

前回展の様子(2)

前回展の様子(3)





■出展概要■

会場：ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場 Pavillon 7.2

会期：2026年6月7日(日)～8日(月) 9:30～18:30









■出展製品主な5つのセクター■

● 高級食材(生ハム、調味料、マスタード、ビネガー、青果、魚介類、缶詰、乳製品等)

● スウィーツ(ビスケット、チョコレート、ジャム、ハチミツ等)

● 飲料(アルコール飲料、ノンアルコール飲料、コーヒー、紅茶、ハーブティ等)

● 食品関連商品・食品サービス(テーブルウェア、ギフト商品、ディスプレイ、包装等)









■出展費用■

● ディスカバリー6平米2面開放基本スタンド(初回出展者限定)総額 4,411ユーロ(税別＊)

カーペット(ブラック)、ベージュの布で覆われた木製パーティション、出展者名とブース番号入り看板 1枚、1キロワットの電源供給(展示会営業時間のみ)、トリプルソケット 1個、スポットライト3灯レール 1本、受付カウンター 1台、ハイスツール 2脚、ゴミ箱 1個、前日並びに展示会中の清掃





ディスカバリースタンド





● エッセンシャルスタンド 9平米 2面開放 総額 5,956ユーロ(税別＊)

ベージュの布で覆われた木製パーティション、カーペット(ブラック)、出展者名とブース番号入り看板 1枚、施錠可能な収納スペース(1m2)、3キロワットの電源ボックス(展示会営業時間のみ) トリプルソケット 1個、スポットライト 1個／3m2(9m2のスタンドには2スポット付きラック2本)、受付カウンター(バックライト付きショーケース＆電源接続)、ハイスツール 1脚、テーブル 1台、椅子 3脚(ホワイト)、ゴミ箱 1個、前日並びに展示会中の清掃





エッセンシャルスタンド





＊登記簿謄本控えご提出により免税

その他、スタートアップ、パビリオンスタンドなどのパッケージあり





公式HP： https://en.salon-gourmet-selection.com/ (英語及びフランス語)