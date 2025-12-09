



セイコーインスツル株式会社（社長：遠藤洋一、本社：千葉県千葉市、以下SII）は、音叉型水晶振動子（32.768kHz）として、世界最小サイズ※となる「SC-10S」（1.0×0.8×0.32mm）の量産を、2026年4月より開始いたします。

※2025年11月時点、当社調べ。





【開発の背景】

当社はすでに世界最小クラス（1.2×1.0ｍｍ）の音叉型振動子「SC-12S」(32.768kHz)の量産を行っていますが、スマートリングやスマートウォッチなどのウェアラブル機器、IoTデバイスなどの小型化が進む中、それらに搭載される電子部品にも高密度実装、省電力、高性能が求められています。そこで当社はこうしたニーズに応えるため、独自のフォトリソグラフィー技術を活かし、従来品比で実装面積を33％削減した世界最小サイズ（1.0×0.8ｍｍ）の音叉型水晶振動子「SC-10S」の開発、量産化を実現しました。

【主な特長】

1.世界最小サイズの実現

水晶ウェハ上に微細なパターンを形成する独自のフォトリソグラフィー技術により、音叉型振動子（32.768ｋHz）としては、世界最小サイズ（1.0×0.8×0.３2ｍｍ）の高精度加工を実現しました。





2.低ESR（90kΩ max.）の両立

小型化に伴い通常はESR（直列抵抗値）が上昇する傾向にありますが、当社独自の設計技術、製造技術により、従来品と同等の低ESR（90ｋΩ max.）を維持しています。





3.高い耐衝撃性と周波数安定性

衝撃や振動の多い環境下でも高い周波数安定性を確保し、信頼性の高い動作を実現します。

【主な仕様】





【主な用途】

・スマートリング、スマートウォッチ、スマートタグ、補聴器

・Bluetooth、LPWAなどの通信モジュール

・RTC（リアルタイムクロック）用クロック周波数

・各種マイコンのサブクロック

【生産スケジュール】

・サンプル出荷開始：2025年12月

・量産開始：2026年4月







