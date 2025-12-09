「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：大浦 征也)が展開する若年層・エッセンシャルワーク領域に特化した人材紹介サービス『ピタテン』は、本日より、未経験や転職経験が少ない20～30代の求職者に向けて、転職に関するお役立ち情報を提供するオウンドメディア「転職！ヒントBOX」を開設したことをお知らせいたします。

「転職！ヒントBOX」： https://www.pitaten.jp/useful





■オウンドメディア「転職！ヒントBOX」について

「転職！ヒントBOX」は、求職者の皆様がより良いキャリア選択を行えるよう、転職に役立つノウハウや業界動向、履歴書の書き方や面接対策など、実践的な情報をわかりやすく提供することを目的としています。記事は人材紹介サービス『ピタテン』の知見を活かし、専門性と信頼性を重視して執筆されています。今後も定期的にコンテンツを更新し、転職を考えるすべての方にとって「ヒント」となる情報を発信してまいります。ぜひご覧ください。

■人材紹介サービス『ピタテン』＜ https://www.pitaten.jp/ ＞

『ピタテン』は、未経験の方でもチャレンジしやすい求人を厳選し、内定までの間、キャリアアドバイザーがマンツーマンでサポートするなど、量より質にこだわった丁寧なサポート体制が特徴です。また、総合人材サービスを提供するパーソルグループが持つノウハウを活かし、人材不足が深刻化するエッセンシャルワーク領域における人材紹介という形で、求職者のみならず人材確保に悩む企業に対しても最適なソリューションを提供します。

■パーソルイノベーション株式会社について＜ https://persol-innovation.co.jp/ ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link(ヒトリンク)』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY(テックプレイ)』、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp(リスキリング キャンプ)』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful(ロッツフル)』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。

※「転職！ヒントBOX」はパーソルイノベーション株式会社が商標出願中です。