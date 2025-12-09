【待望の復活！】ファンのお声にこたえて限定復活！年間70万食以上販売した「京都漆黒醤油ラーメン」を期間限定で発売！

写真拡大 (全5枚)

株式会社魁力屋

京都北白川ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/　本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）は、2025年12月17日(水)より、「京都漆黒醤油ラーメン」を期間限定で販売開始いたします。

パワーアップして待望の復活！



ファンの皆さま、お待たせしました。


皆さまのお声にこたえて「京都漆黒醤油ラーメン」が、さらにパワーアップして帰ってきます！


すっきりしつつもコク深い漆黒の醤油スープに、シャキシャキ食感のもやしが絶妙にマッチ。


今回の限定復活では、チャーシューも贅沢仕様へアップグレード。


じっくり丁寧に炊き込んだとろっとろの大判豚バラチャーシューは、口に入れるとほろりとほどける柔らかさ。漆黒醤油スープとの相性も抜群で、より満足度の高い一杯に仕上げました。




もう一度食べたい！というお声を多くいただいた一杯を、特別な季節に再びお届けいたします。


この機会にしか食べられない魁力屋のもう一つの醤油ラーメン、「京都漆黒醤油ラーメン」をぜひお楽しみください。


商品概要





＜京都漆黒醤油ラーメン＞


販売価格：（並）900円(税込990円) 、（大）1,040円(税込1,144円)


　　　　(肉増し)1,120円(税込1,232円)、(肉増し・大)1,260円(税込1,386円)


販売店舗：全店舗　※大宮桜木町店、ららぽーと堺店、イオンモール和歌山店、イオンモール福岡店、北谷店、イオンモール沖縄ライカム店を除く（店舗情報(https://shop.kairikiya.co.jp/)）


販売期間：2025年12月17日(水)～なくなり次第終了　※店舗の販売状況により異なりますので予めご了承ください。


・アレルギー物質（主要８品目中）：小麦・卵を含む


　コンタミネーションの可能性：なし


『ラーメン魁力屋公式アプリ』






魁力屋を好きでいてくださる方に、もっと魁力屋を好きになってもらいたい。


そんな想いでアプリを作りました。


アプリでしか手に入らないクーポンやお楽しみコンテンツを多数ご用意しております。


ぜひ、お楽しみいただけますと幸いです。


■ダウンロード(https://x.gd/kfBbv)





ラーメン魁力屋について





「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に171店舗、チェーン展開しています。（2025年12月9日現在）


看板商品は、あっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、どこか懐かしいラーメンとして支持をいただいております。


サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性抜群です。


郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。


「笑顔」「元気」「気くばり」で、お客様にまた来たいと思って頂けるお店づくりを目指してまいります。


会社概要



＜運営会社＞


社　名：　　　　株式会社 魁力屋（かいりきや）


設　立：　　　　2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)


代表取締役社長：藤田 宗


資本金：　　　　9億1,682万円（2024年12月31日現在）


上場　：　　　　東証スタンダード


証券コード：　　5891


ブランド： 　　ラーメン魁力屋（171店舗）


　　　　　　 　からたま屋（3店舗）


　　　　　　 　とりサブロー（6店舗）


　　　　　　 　タンメンと餃子KIBARU（1店舗）


■ラーメン魁力屋


ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/


公式アプリ　　：https://x.gd/an9OM


Facebook　　 ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/


Instagram　　 ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/


X　　　　　　： https://twitter.com/kyoto_kairikiya



■からたま屋


Instagram　　：https://www.instagram.com/karatamaya_k/


X　　　　　　：https://twitter.com/karatamaya



■とりサブロー


Instagram　　：https://www.instagram.com/torisaburo_official/


X　　　　　 ：https://twitter.com/TorisaburoMama



■タンメンと餃子KIBARU


店舗情報 ：https://shop.kairikiya.co.jp/stores/144