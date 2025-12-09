UMPC(ウルトラモバイルPC)専門店「デントオンラインショップ」を運営する株式会社スリーワン(所在地：福岡県大野城市、代表取締役：岩本 謙二)は、UMPCのリーディングカンパニー、GPD Technology社が開発した最新UMPC「GPD WIN 5」を、12月15日より順次出荷を開始いたします。





「GPD WIN 5」URL： https://dent-online.net/lp/gpdwin5/





GPD WIN5 タイトル画像





■開発背景

「GPD WIN 5」は、場所を選ばずに本格的なPCゲーム体験を求めるユーザーのための、GPDシリーズ正統進化フラグシップモデルです。 前作までのユーザーフィードバックを徹底的に分析し、新たな領域への挑戦として開発されました。携帯性を損なわないコンパクトボディに、デスクトップ級のパフォーマンスを発揮する「AMD Ryzen(TM) AI Max+ 395 プロセッサー」を搭載。さらに、滑らかな映像表現を可能にする120Hz高リフレッシュレートディスプレイや、長時間プレイを支える着脱式外部バッテリーシステムなど、革新的な機能を実装しました。出張先、移動中、自宅のソファなど、あらゆるシーンでハイレベルなゲーム体験を提供する「妥協なきゲーマーのためのPC」として誕生しました。









■商品の特徴

1.次世代の心臓部「Ryzen(TM) AI Max+」プロセッサー搭載





GPD WIN5 プロセッサ性能





最新のAMD Ryzen(TM) AI Max+ 395プロセッサーを採用。圧倒的な演算能力とAI処理性能により、重量級のAAAタイトルも高設定で快適に動作します。ハンドヘルドの常識を覆す3Dパフォーマンスを実現しました。





2.7インチ 120Hz AMD FreeSync(TM) Premium対応高色域ディスプレイ





GPD WIN5 ディスプレイ





高精細かつ滑らかな映像表示を可能にする、7インチ 120Hz対応ディスプレイを搭載。可変リフレッシュレート(VRR)技術により、激しい動きのゲームでもスタッター(カクつき)やティアリング(画面のズレ)を抑え、没入感あふれるクリアな視覚体験を提供します。





3.業界初、着脱式給電システム「FlexPower」技術





FlexPower





GPD独自の「FlexPower」技術を採用し、80Whの大容量バッテリーモジュールを用途に合わせて2通りのスタイルで運用可能です。

バックマウントモード： バッテリーを本体背面にスナップオンで一体化させ、ケーブルレスで持ち運ぶ完全ポータブルスタイル。

ワイヤードモード： 専用ケーブルでバッテリーを接続し、バッテリーをポケットやデスクに置くことで本体重量を劇的に軽量化する長時間プレイスタイル。これにより、モバイル時の利便性と、長時間のゲームプレイにおける手首への負担軽減を両立しました。





4.人間工学に基づく筐体設計と操作性





GPD WIN5 コントローラー





多くのユーザーの手に自然にフィットするエルゴノミクスデザインを採用。重量バランスを最適化することで、長時間のプレイでも疲れにくい設計となっています。また、静電容量式ジョイスティックによる1ピクセルレベルの精密操作や、ワンタッチで呼び出し可能なソフトキーボードにより、ゲームのみならずビジネスやクリエイティブワークでも高い作業効率を発揮します。





5.進化した冷却機構「Frost Wind」

高性能プロセッサーの能力を最大限に引き出すため、冷却システムを根本から見直しました。新設計の「Frost Wind」冷却機構により、高負荷時でも静音性を保ちながら強力に排熱。常に安定したパフォーマンスを維持します。









■商品概要

商品名 ： GPD WIN 5

発売日 ： 2025年12月15日

種類・価格：

・AMD Ryzen(TM)AI Max+ 385/メモリ32GB/SSD1TB版：

・通常価格 268,000円(税込)→ 早期予約限定価格 263,000円(税込)

・AMD Ryzen(TM)AI Max+ 395/メモリ32GB/SSD2TB版：

・通常価格 308,000円(税込)→ 早期予約限定価格 303,000円(税込)

・AMD Ryzen(TM)AI Max+ 395/メモリ64GB/SSD4TB版：

・通常価格 368,000円(税込)→ 早期予約限定価格 363,000円(税込)





内容 ： 80Wh外部バッテリー、バッテリー接続ケーブル、

AC充電アダプター、液晶保護フィルム、説明書兼保証書

早期予約特典： 純正保護ケース、マイクロファイバークロス

消耗品交換半額クーポン

サイズ ： 約 縦267mm×横111.6mm × 厚 24.2mm

カラー ： ブラック

素材 ： LG-DOW 121H 航空ABS合成樹脂

販売場所 ：

＜デントオンライン公式ショップ＞

https://shop.dent-online.net/?pid=188995883

＜Amazon.co.jp(直営)＞

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWJYZ5FY









■会社概要

商号 ： 株式会社スリーワン

代表者 ： 代表取締役 岩本 謙二

所在地 ： 〒816-0943 福岡県大野城市白木原5-4-36-5B

設立 ： 2018年5月

事業内容： ウルトラモバイルPC本体および周辺機器の小売販売、修理サポート

資本金 ： 100万円

URL ： https://dent-online.net









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

デントオンラインショップ

TEL ： 092-600-9201

お問い合せフォーム： https://dent-online.net/contact/