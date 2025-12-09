亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、『41g ウルトラポテト 超BBQ味』(以下：『ウルトラポテト 超BBQ味』)を、12月9日（火）から全国のセブン-イレブンにて先行販売します。

■大きさも厚さもウルトラ級！

「ウルトラポテト」シリーズは米菓製法だからこそ叶えた、ビッグサイズ＆分厚い生地が自慢のスナックです。原料にはお米とポテト、2つの素材をあわせて使用しており、お米ならではのしっかりとした食感とポテトの風味を一度に楽しめる、食べ応え抜群な一枚です。

■ウルトラ級の濃厚な味わい！

『ウルトラポテト 超BBQ味』は、BBQオイルとBBQパウダーをダブルで使用し、2段階の味付けをすることで濃厚な味わいを実現しています。生地のポテト風味と、BBQ味ならではの甘みと旨みが絶妙に絡み合った、濃厚な味わいが口いっぱいに広がります。ウルトラ級の大きさと分厚さ、濃厚な旨みがもたらす、満足感あふれる時間をお楽しみください。

【商品概要】

1. 商品名 41g ウルトラポテト 超BBQ(バーベキュー)味2. 発売日 2025年12月9日（火）から順次3. 価格（税抜）/（税込） 178円 / 192.24円4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のセブン-イレブン ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。