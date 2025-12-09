亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、『32g ザクスティック 燻製炙りベーコン風味』（以下：『ザクスティック 燻製炙りベーコン風味』）を、12月15日（月）から2026年1月末までの期間限定で、全国のコンビニエンスストアにて発売します。

■ザクッと噛むほど旨み広がる

『ザクスティック 燻製炙りベーコン風味』は、クラフトビールとの相性を追求した、ザクッとした噛み心地とじわっと広がる旨みが特長のスティックおつまみです。スティック形状のもち米生地を、低温でじっくり揚げることで、おつまみとしてぴったりな堅い食感に仕上げました。噛むほど広がる旨みと燻製の薫り、ローストアーモンドの香ばしさがクラフトビールの味を引き立てます。こだわりが詰まった「ザクスティック」とともに、ゆったり上質なクラフトビール時間をお楽しみください。

【商品概要】

1. 商品名 32g ザクスティック 燻製炙りベーコン風味2. 発売日 / 発売期間 12月15日（月）から2026年1月末まで3. 価格（税抜）/（税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 149円前後/ 160円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストア※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。