閉校となった野島小学校をリノベーションした複合観光施設「のじまスコーラ」にある、ふれあい動物園「のじま動物園」では、新年や節分など季節行事に合わせた特別企画『冬のどうぶつえんまつり』を1月4日（日）、1月25日（日）、2月1日（日）、2月22日（日）に開催します。URL：https://nojima-scuola.com/news/zoo/13088/

1月4日の新年最初のイベントでは、動物たちが手作りおせちを味わう「おせちプレゼント」や、動物たちがおみくじを引いて今年の運勢を占う「動物おみくじ」、また2026年の干支“馬”に変身した動物たちとの「干支動物と写真撮影」など、お正月気分満載のイベントが目白押しです。また、1月25日には、動物クイズ「アニマルテスト」や、ポニーの足型を使ってオリジナルアートを作る「アニマルあしアート」、願い事を絵馬に込める体験など、学びと創造のプログラムを開催。さらに飼育員による写真展も開催いたします。

そして、節分に合わせ2月1日には、ミニブタたちと一緒に豆まきができる「ミニブタと豆まき」をはじめ、鬼に仮装したモルモットと撮影できる「モルモットと写真撮影」、推し動物を選ぶ「第6回アニマル総選挙」など、動物たちが 主役の楽しいプログラムが満載。続く2月22日には、モルモットのクルミの誕生日会や、動物との相性診断、リクガメのお風呂タイムなど、心温まるイベントで締めくくります。

さらに、毎回開催される「モルレース」では、モルモットたちがゴールを目指して元気に駆け抜ける姿を見ることができ、参加者には景品付きのお菓子もプレゼント。季節ごとのスペシャル体験で、家族みんなが笑顔になれる思い出作りをいただけます。

動物たちと心温まる交流を、ぜひこの機会に「のじま動物園」でご体感ください。

■『冬のどうぶつえんまつり』 概要

日程：1月4日（日）、1月25日（日）、2月1日（日）、2月22日（日）場所：のじまスコーラ のじま動物園（兵庫県淡路市野島蟇浦843）内容：＜1月4日＞・おせちプレゼント ／①12：30～ ②15：30～・動物おみくじ ／①11：30～ ②14：30～（1月1日～3日は常時実施）・干支動物と写真撮影 ／①12：00～ ②15：00～＜1月25日＞・アニマルテスト ／①11：30～ ②14：30～・アニマルあしアート ／①12：00～ ②15：00～・絵馬に願い事をしよう ／①12：30～ ②15：30～・飼育員美術館 ＜2月1日＞・ミニブタと豆まき／①12：30～ ②15：30～・モルモットと写真撮影／①11：30～ ②14：30～・第６回のじま動物園アニマル総選挙 ／①12：00～ ②15：00～・ストーンペイント＜2月22日＞・モルモットのクルのお誕生日会＆キーパーズトーク／①12 : 00～ ②15：00～・動物相性診断 ／①11：30～ ②14：30～・リクガメのお風呂タイム ／①12：30～ ②15：30～HP：https://nojima-scuola.com/備考：雨天の場合は中止する可能性があります。詳細はのじま動物園公式Instagramをご確認ください。Instagram：https://www.instagram.com/nojimascuola_animal/お問合せ：TEL 0799-82-1820

