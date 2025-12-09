株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2026年1月15日（木）にFINANCE FORUM⁺「金融業界の顧客価値最大化に向けたデータ戦略」を開催いたします。

本イベントのゲスト講演はこちら！

https://si-forum.jp/20260115?utm_source=ncast&utm_medium=referral&utm_campaign=260115ff

【基調講演】13:00-13:30

SMBCグループにおけるデータ・AI利活用の攻めと守りの取組

株式会社三井住友フィナンシャルグループデータマネジメント部データ活用グループ長前田 寿満 氏

【特別講演】15:25-15:55

ぐるぐるデータ利活用の現場（いま）

～住信SBIネット銀行のリアルな取り組み～

住信SBIネット銀行株式会社執行役員（人事・データサイエンス担当）酒井 剛士 氏

その他、先進企業よりご講演をいただきます！

13:35-14:05

「データ活用」から「顧客活用」へ

～金融業界における真の顧客価値最大化～

株式会社RightTouch代表取締役野村 修平 氏

-14:15-14:45-

顧客の本音と繋がるサイコグラフィック戦略

～行動データから深層心理データ活用の時代へ～

株式会社AlgoageチャットブーストCV事業部営業マネージャー堀 優奈 氏

-14:50-15:20-

AI活用を成功に導くのは、“信頼できるデータ”と“現場の知見”

アルテリックス・ジャパン合同会社ソリューション エンジニアリング リードセールスエンジニア山田 一也 氏

