【剣先エスケープ機能で施工コスト削減】動力、重ね式折板(88)用太陽光取付金具「SMAC Z88」を開発、2025年12月8日販売開始

2025年12月8日、株式会社動力（本社：愛知県安城市三河安城東町2-3-10、代表取締役鈴木竜宏）は重ね式折板(88折板)用太陽光取付金具「SMAC_AL【Z】」の発売を発表しました。

商品概要

株式会社動力ホームページ :https://www.doryoku.co.jp/

SMAC Z88は2025年8月の発売以来好調な売れ行きを見せるハゼ式折板、勘合立平葺用金具「SMAC_AL【Z】」の重ね式折板用機種。

メイン市場であるハゼ式折板用SMAC_AL【Z】のユーザーからSMACが重ね式折板にも使えるようになればという声を多数お寄せいただき製品を開発、これまでの重ね式折板用金具にはない様々な機能を取り入れた製品となりました。

【墨出し一発】剣先エスケープ機能により面倒な墨出し作業をなくしました

SMAC Z88 施工動画公開中 :https://www.youtube.com/watch?v=wo9L9EpcbG4製品の特長SMAC Z88は剣先ボルトの上にも設置可能

重ね式折板への設置に際し妨げとなる屋根上の剣先ボルト。通常剣先ボルトがある場所には金具の設置ができない為、それを逃がすために墨出しを何度も行うなど相当な時間を要します。

SMAC_Z88は「剣先エスケープ構造」により、剣先ボルトが金具と重なってもそのまま金具の設置ができるようになりました。これにより面倒な墨出し作業に掛るコストを大幅に削減することができます。

SMACシリーズの特徴、パネルと金具の同時設置で施工時間を大幅に短縮

SMAC Z88はパネルと金具を同時に施工できる為、事前の固定部金具設置の必要がありません

SMAC Z88はSMACシリーズの特徴であるパネルと金具の同時設置を重ね式折板でも実現しました。

軒先の金具を固定したらすぐにパネル設置に取り掛かることができます。

事前作業としての固定部の金具を墨出し→設置の手間をなくしたことで大幅な施工時間短縮につながります。

開口面積の少ないビス＋ブチルゴムで止水性を確保

折板の斜面にビス固定＋ブチルゴムにより高い止水性を確保しました

これまでの重ね式折板用金具は固定に際しルーフボルトを採用した商品が多く、折板の天端への開口部からの雨水侵入のリスクがありました。また、ルーフボルトの開孔時に発生する切粉の養生が問題でした。

SMAC Z88は薄いが留まらない折板の山の斜面への細目ビス固定とし、金具裏面にブチルゴムによる止水対策を施すことで雨水侵入のリスクを限りなく減らしました。また使用する細目ビスは折板のように薄い鉄板にもしっかり食い込み、切粉の発生もほとんどありません。

防水試験を実施、止水性能を確認

切り込んだ折板屋根に金具を取り付け24時間着色した水の中に沈め漏水がないかの試験を実施。

24時間後金具からの水侵入はありませんでした。

SMAC_AL【Z】で好評だった機能はそのまま継承

Z構造によりパネル設置と同時にアース作業が完了

SMAC Z88は独自のZ構造を採用（特許申請中）。押さえ金具にアースピンを打ち込んでおりパネル設置時アース作業を行います。

面倒なアースプレート挿入等もありません。

パネル間隔わずか5mm、もう1段が狙えます

通常の金具はパネル間隔が25mm～40mmですが

SMAC Z88はその間隔がわずか5mm。

限られたスペースの有効を可能にしました。

設置条件が厳しいケースが多い重ね式折板の屋根への設置も「もう1段が狙えます」。

写真はSMAC_AL【Z】後方からのパネル設置でパネルに乗っての作業をなくしました

パネル設置/金具固定もすべて後ろからの作業となるため、パネルに乗っての作業が不要。パネル上での作業をなくすことで、マイクロクラックの原因をなくし、かつ作業員の安全も確保できるようになりました。

端部、中間部の別がない共用タイプ

SMAC Z88は端部、中間部がない共用タイプの為、面倒な拾い出しも必要ありません。

また、現場での急なレイアウト変更も共用タイプで部品不足の心配がありません。

組付済のアッセンブリ納品の為、面倒な仮組作業もなく納品状態のまま現場へ搬入、作業がスタートできます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77632/table/8_1_23b5ede4917e35f06156d8824adaa5d4.jpg?v=202512091129 ]製品パンフレット :https://www.doryoku.co.jp/pdf/smac_al_z88_0828.pdf

今後の展開

2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画に2040年に向けた政策の方向性として再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入することが盛り込まれ、今後さらに拡大が見込まれるオンサイト太陽光発電市場において、株式会社動力は企業理念である「考動力」のもとに、その機動力を活かした製品づくりを通し現場での施工性向上、コスト削減に貢献し続けます。

企業情報

社 名：株式会社 動 力

東京証券取引所TOKYO PRO Market上場

代 表 者：代表取締役 鈴木 竜宏

本社所在地：〒446-0057 愛知県安城市三河安城東町2-3-10

営 業 所：東京、愛知、大阪、広島、福岡

U R L ：https://www.doryoku.co.jp/

設立 ：2008年12月

資本金 ：2000万円

従業員数 ：44名（2025年4月1日現在）

事業内容 ：太陽光発電取付用架台の開発、製造、販売および太陽光発電システム設置工事

廃プラスチック処理プラントおよび油類再生処理装置製造、販売

環境改善機器（ウィルス対策等）製造、販売