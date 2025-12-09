サラダ・デリカテッセンの専門店「GONNA DAYS(ゴナデイズ)」(運営：Mr. LAND 株式会社〈東京都千代田区、代表取締役社長：名塚 令〉)は 2025年12月20日(土)、東急百貨店吉祥寺店 B1階に、“GONNA DAYS 東急吉祥寺店”をグランドオープンいたします。自社農園で丁寧に育てた西洋野菜を主役にした、彩り豊かなオリジナルのインナービューティーサラダとデリカテッセンをご提供いたします。サラダのドレッシングや具材の調理まで、基本手作りで仕上げており、食材が持つ本来の魅力を最大限に引き出しています。GONNA DAYS ならではの食体験を、吉祥寺初の専門店でお楽しみください。オープンを記念し、数量限定ノベルティや人気デリカテッセンのプレゼントなど、初日からお楽しみいただける特別なキャンペーンをご用意しました。さらに、日常の食卓に寄り添い“インナービューティー”を大切にする GONNA DAYS らしく、冬だけの特別な味わいも登場します。西洋野菜を贅沢に使ったサラダや、ここでしか味わえないデリカテッセンを通して、心と身体を整える新しい食の選択肢をご提案いたします。これから吉祥寺の皆さまに長く愛されるブランドを目指し、スタッフ一同、心を込めてお迎えいたします。

◆オープン記念：オリジナルノベルティプレゼント

GONNA DAYSオリジナルの保冷バッグを数量限定でご用意いたしました。落ち着いたカラーと上質な質感が特徴で、自社農園で育てた旬の西洋野菜やハーフサイズサラダがぴったり収まるこだわりのサイズです。外側には使い勝手の良いポケットを備え、ランチバッグとしても、ちょっとしたお買い物にも便利にお使いいただけます。シンプルなデザインにGONNAのロゴをさりげなくあしらい、実用性とデザイン性を兼ね備えた特別なバッグに仕上がりました。数量限定のため、この機会にぜひお手に取ってみてください。【キャンペーン対象】1会計につき\3,000(税込)以上ご購入のお客様へオリジナル保冷バッグを1個プレゼント【対象期間】12月20日(土)～22日(月)【注意事項】数量限定、なくなり次第終了となりますので予めご了承くださいませ。

◆オープン記念：オリジナルデリカテッセンお試しサイズプレゼント

キャンペーン期間中に\1,200以上\3,000未満(税込)ご購入いただいたお客様には、GONNA DAYS オリジナルデリカテッセン“ビーツとケールの彩りポテトサラダ”のお試しサイズ(50g)をおひとつプレゼントいたします。自社農園で育てたビーツの鮮やかな色合いと、ポテトサラダならではのまろやかなコクが広がるオリジナルデリカテッセン。POP UP STORE では常に人気の一品です。インナービューティーを意識した食材を使用した、GONNA DAYS でしか味わえない組み合わせをお楽しみいただけます。【キャンペーン対象】1会計で\1,200以上\3,000未満(税込)ご購入のお客様へ“ビーツとケールの彩りポテトサラダ”のお試しサイズ(50g)をおひとつプレゼント【対象期間】12月20日(土)～22日(月)【注意事項】数量限定、なくなり次第終了となりますので予めご了承くださいませ。

◆GONNA DAYS オリジナルショップバック

この度、新たにオリジナルショップバック(有料)をご用意いたしました。少し厚手のビニール素材を使用しているため、繰り返しお使いいただけます。自社農園で栽培した西洋野菜のイラストをあしらったシンプルながら上品なデザインで、普段の買い物やちょっとしたお出かけはもちろん、大切なギフトのお持ち帰りにも安心してご利用いただける、デザイン性と実用性を兼ね備えたショッパーです。オリジナルショップバック 1 袋/\25(税込)

◆店舗情報

＜GONNA DAYS 東急吉祥寺店＞【オープン日】2025年12月20日(土)【営業時間】10:00～20:00【住 所】〒180-8519 東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-3-1 東急百貨店吉祥寺店 B1 階食品[東急フードショー]【問い合わせ先】070-1307-6039(12月20日のOPENよりご連絡可能)※12月19日(金)までは、下記のいずれかよりお問い合わせくださいますようお願いいたします。問い合わせフォーム：https://gonnadays.com/pages/contact電話番号：03-6273-4518（水・日・祝を除く10:00‐18:00）

◆GONNA DAYSとは

GONNA DAYSは“より豊かで彩りのある、あなたらしいインナービューティーを”をテーマに、西洋野菜を主軸に身体の内側から健康と美を追求するインナービューティーブランドです。健康と美容の流行の先駆けであるアメリカ・ロサンゼルスの食生活に欠かせない西洋野菜に着目し、千葉県山武市に自社農園「Mr.ベジろべぇー」を開園いたしました。 西洋野菜は色鮮やかで野菜の味が濃く、栄養価も高いことから日本でも注目されています。西洋野菜をとり入れ、健康意識を高めながら日常に寄り添う新しい食体験をGONNA DAYSは提供いたします。ブランド名に込めた「GONNA」の精神〈ポジティブな変化と成長のプロセス〉を大切に、日常の食生活に彩りを加え、未来の自分を誇れるような健康と美容をサポートいたします。＜GONNA DAYS 荻窪店＞【住所】 東京都杉並区清水 3-9-9 1F【営業時間】 11:00-18:30【営業日】 金・土曜日【TEL】 03-6273-4518【Homepage】https://gonnadays.com【Instagram】https://www.instagram.com/gonnadays【YouTube】https://www.youtube.com/@gonnadays【TikTok】https://www.tiktok.com/@gonna_days

◆西洋野菜を作る自社農園「Mr.ベジろべぇー」

千葉県山武市にある自社農園「Mr.ベジろべぇー」では、西洋野菜を中心に、有機の里づくりを目指す土地で丁寧な野菜作りを行なっています。農園のある千葉県山武市は、北総台地と呼ばれ、寒暖差のある環境により、美味しい野菜が育ちます。専任スタッフが手作業で草抜きも行い、一つ一つの野菜を大切に育てています。【Instagram】https://www.instagram.com/mr.vegerobe