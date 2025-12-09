´Ú¹ñºÇÂçµé¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÚK-HANDMADE FAIR¡Û¤Ë¼ê·Ý¼êÊÔ¤ß»åºàÎÁ¥áー¥«ー¤Î¥Ï¥Þ¥Ê¥«³ô¼°²ñ¼Ò¤¬½é½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡ª
´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢K-¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Õ¥§¥¢¡£
´Ú¹ñÁ´ÅÚ¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä´ë¶È¤¬ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¦½ÐÉÊ¤·¡¢Éý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉºîÉÊ¤ä´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¼ÂºÝ¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¡£
¡¡¥Ï¥Þ¥Ê¥«¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ÆÍèÇ¯È¯Çä¤¹¤ë½Õ²Æ¼êÊÔ¤ß»å¿·¾¦ÉÊ¤òK-¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Õ¥§¥¢¤Ç½é¸ø³«¡¢¤½¤·¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ê·Ý¥¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¤Ç³èÌöÃæ¤Î¿Íµ¤ºî²È2Ì¾¡Ê¥ê¥È¥ë¥é¥¤¥ª¥óÀèÀ¸¡¢mongchiÀèÀ¸¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¡Ê¥½¥¦¥ë ¹¾Æî COEX¡Ë¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Ï¥Þ¥Ê¥«¥Öー¥¹¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Á¤é¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡ª
¡¦K-¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Õ¥§¥¢¡¡³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)～21Æü(Æü)
¾ì½ê¡§¥½¥¦¥ë ¹¾Æî COEX (Hall B)
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://k-handmade.com/seoul
¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¥Æー¥ÞºîÉÊ¡Ê¥ê¥ó¥¯¤ÏLinea PiuÍÍ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ÈmongchiÀèÀ¸¡¡¥¦ー¥ë¥â¥ó¥Á¤Ë¤è¤ë¥Ý¥ó¥À¥ê¥Ð¥Ã¥°¡É
12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡11:30～13¡§00¡¡¢¨¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13¡§30～15¡§00
https://linea.kr/product/detail.html?product_no=5618&cate_no=338&display_group=1(https://linea.kr/product/detail.html?product_no=5618&cate_no=338&display_group=1)
¡È¥ê¥È¥ë¥é¥¤¥ª¥óÀèÀ¸¡¡¥ê¥È¥ë¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥¿ー¥ó¥Ýー¥Á¡É
12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡13:30～15¡§00
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡11¡§30～13:00
https://linea.kr/product/detail.html?product_no=5616&cate_no=338&display_group=1(https://linea.kr/product/detail.html?product_no=5616&cate_no=338&display_group=1)