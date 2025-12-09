ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するダイヤモンドジュエリー「ラザール ダイヤモンド」から、街が輝き、心が躍るホリデーシーズンのプロポーズにぴったりのダイヤモンドリングをご紹介いたします。120年以上の歴史に宿る美意識が叶える本物の輝きを放つダイヤモンドと、卓越したクラフトマンシップが生み出す至高の輝きをまとったエンゲージリングは、大切な人への贈り物にも最適です。この時期は、豊富なラインアップを一度にご覧いただける特別なシーズン。店頭ではクリスマスデコレーションを施した華やかな空間お客さまをお迎えします。ぜひこの機会に皆さまのお越しをお待ちしております。









ENGAGEMNT RING

https://www.lazarediamond.jp/collection/engagement/

















St.PATRICK 28

セントパトリック 28

華やかな取り巻きとラインメレのアームが美しい光に満ちたエンゲージリング。

歴史あるゴシック様式の大聖堂の名に相応しい、ゴージャスでクラシックな佇まい。中石座には荘厳なステンドグラスにインスパイヤされた格子模様の透かしが入り、あふれんばかりの光を集めます。ダイヤモンドの格式高い輝きを堪能できるリングです。

Price： 458,700円(税込) ～

Carat： 0.20ct ～

Material：プラチナ

https://www.lazarediamond.jp/collection/engagement/stpatrick28.php

＊画像は0.5ctのイメージです

＊ダイヤモンドのグレードにより価格は変動します









CHARLOTTE

シャーロット

最愛の妻シャーロットに贈ったリングをモチーフに誕生したリング。

輝きにこだわり続けたラザールの情熱は時を超えて今も「シャーロット」に息づいています

Price： 304,700円(税込)～

Carat： 0.20ct ～

Material：プラチナ

https://www.lazarediamond.jp/collection/engagement/charlotte-2.php

＊画像は0.5ctのイメージです

＊ダイヤモンドのグレードにより価格は変動します









SWEET IVY

スイートアイヴィ

蔦のように絡み合い、「永遠の愛」を紡ぐ。

IVYの華やかさ、上品さはそのままに、より着けやすいフォルムと繊細さをプラス。可憐に「永遠に続く愛」を表現しています。

Price： 400,400円(税込) ～

Carat： 0.20ct ～

Material：プラチナ

https://www.lazarediamond.jp/collection/engagement/sweetivy.php

＊画像は0.5ctのイメージです

＊ダイヤモンドのグレードにより価格は変動します





VESSEL

ヴェッセル

精巧なファセットが放つノーブルな輝き。尽きることない歓びあふれるリング。

稀有な構造美をもつNYの新ランドマーク「ヴェッセル」にインスパイヤされた表情豊かなリング。全周に施された精密なファセットが放つ閃光、重ね着けによりダイヤモンドの図形が浮かび上がる仕掛けにも、知性が光ります。





Price： 305,800円(税込)～

Carat： 0.20ct ～

Material：イエローゴールド

https://www.lazarediamond.jp/collection/engagement/vessel_yg.php

＊画像は0.5ctのイメージです

＊ダイヤモンドのグレードにより価格は変動します













『Chrismas Fair』開催中

ラザール ダイヤモンド ブティックでは、12月25日(木)まで全店舗にて『Christmas Fair』を開催。期間中、婚約指輪をご購入の方にご旅行先など持ち運びも便利な「ミニバニティジュエリーケース」を、結婚指輪をご購入の方に「ジュエリークリーナーセット」をプレゼントいたします。

https://www.lazarediamond.jp/topics/archives/15460









【ブランド概要】

世界屈指のダイヤモンドカッター、ラザール・キャプランが理想としたのは、アイディアルメイクが生み出す、七色に輝くダイヤモンド。彼が追い求めた“The World's Most Beautiful Diamond(R)”と、その稀有な輝きに贈られた称賛は、世界三大カッターズブランドと称される「ラザール ダイヤモンド」の誇りです。コンフリクトフリーダイヤモンドだけを取り扱い、100 年以上の歴史とニューヨークの洗練された美意識が磨いたその輝きは、本物を知る人々に選ばれています。

https://www.lazarediamond.jp/about/





About Lazare Kaplan

Mr.ダイヤモンド、ラザール・キャプランの情熱

世界屈指のダイヤモンドカッター、ラザール・キャプランが理想としたのは、アイディアルメイクが生み出す、七色に輝くダイヤモンド。彼が追い求めた“The World's Most Beautiful Diamond(R)”と、その稀有な輝きに贈られた称賛は、世界三大カッターズブランドと称される「ラザール ダイヤモンド」の誇りです。コンフリクトフリーダイヤモンドだけを取り扱い、100 年以上の歴史とニューヨークの洗練された美意識が磨いたその輝きは、本物を知る人々に選ばれています。

https://www.lazarediamond.jp/about/





Our Quality

ラザール ダイヤモンドならではの高品質

他の追随を許さない「The World‘s Most Beautiful Diamond(R)」の至高の輝きは、すべてのプロセスで最高峰を極めることでしか得られないもの。ラザール ダイヤモンドは、原石の調達からカット、研磨までをすべてを自社で監修。世界的に見ても稀有なダイヤモンドカッターズブランド。そのままでも美しい正八面体「オクタへドロン」を中心にダイヤモンドの原石を厳選。カラット数よりも輝きというダイヤモンドの本質的な美しさを優先させた贅沢なプロポーション「アイディアルメイク」にカットし、熟練の職人が手作業で行うポリッシングなど、全プロセスにこだわることで圧倒的な輝きを引き出しています。現在では、高品質ダイヤモンドの証明となっているIDナンバーのレーザー刻印も、ラザール ダイヤモンドが共同開発した世界初の技術です。何ひとつ妥協しないこと、さらなる高みを目指すこと――。これらは、創始者ラザール・キャプランから受け継いだ私たちの誇りであり、7色に輝くダイヤモンドの真実なのです。









■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外47店舗（2025年11月末時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ： https://www.primoghd.co.jp/company/outline/