様々なアイデアや工夫を重ねた商品開発に取り組む「滋賀県の宝物グランプリ2025-2026」開催報告！

滋賀県商工会連合会

滋賀県商工会連合会（住所：大津市打出浜２番１号 コラボしが２１ ５階、会長：上西 保）は、滋賀県のご支援をいただき、地方の優れた商品を異業種の連携などをきっかけに認知度を高め、新たな商品開発や販路を拡大する「にっぽんの宝物プロジェクト」に参画し、令和２年度から引き続き６回目の開催となる「滋賀県の宝物グランプリ2025-2026」を令和７年１２月４日（木）にホテルニューオウミにて開催いたしました。

エントリーのあった出場者数５社の５商品について厳正な審査を行った結果、グランプリ、準グランプリ等を下記の通り決定しました。

＜開催経緯＞

滋賀県の宝物グランプリは今年度で６回目を迎え、時代に即した商品開発を目指し、今回も多種多様な事業者が集い、互いの経営資源を持ち寄り、自社商品の磨き上げや新たなコラボレーションを生み出すことを目的に、本年８月より「滋賀県の宝物セミナー」を開催しました。

滋賀県で３回にわたってリアルとオンラインのハイブリッドの形式で開催し、その他にも全国会という他の地域とオンラインで繋いだセミナーも３回実施しています。

セミナーを通じて、参加者は学んだことを基に自社商品のブラッシュアップに徹底して取り組み、それぞれの商品の価値や強みを最大限に高めました。その成果を披露する場として「滋賀県の宝物グランプリ」を開催しました。

◆滋賀県の宝物グランプリ（商品名／社名）

👑グランプリ：陶アクセサリー Terasu／楽入陶房 壺中庵（甲賀市）

素朴な陶器の温もりに、金・銀・プラチナの輝きをあしらった新しい宝飾品です。「大きく、軽く、美しく」をコンセプトに、確かな存在感がありながらも驚くほどの軽さを実現。大人の女性の日常に優しく馴染み、装いに上品な品格と華やぎを添えます。土の温かみと本物の輝きをぜひお手元で感じられる陶器素材のアクセサリー。

🥈準グランプリ：きのこのオリーブオイル漬け／共栄精密(株)（東近江市）

純国産無農薬の生きくらげを主役にしたオリーブオイル漬けです。ビタミンDや食物繊維が豊富で低カロリー。「菌活・腸活」で体の内側から美と健康をサポートします。そのままおつまみに、パスタやパン、アヒージョなど洋風アレンジも自在。美味しく食べて健康になれる、万能な一品です。

🥈準グランプリ：滋恵 和漢スープ／湖香六根（東近江市）

近江鶏とキノコの出汁をベースに、琵琶湖産すっぽんの旨味を加えた万能和漢スープ。豚肉や酒を使わず、湖の恵みをふんだんに詰め込みました。ラーメンやお粥のベースにはもちろん、そのままでも最後の一滴まで美味しく飲み干せます。体に優しい滋味深い味わいが、日々をやさしく整え、元気を届けます。

★審査員特別賞：粕蔵‐Hakura ‐さかグラ／Hahanisou.（長浜市）

滋賀の酒蔵文化が育んだ酒粕に、県産のはちみつや山椒を合わせた「おつまみグラノーラ」。小麦不使用のグルテンフリーで、発酵の香りと滋味深い味わいが特徴です。「甘い・辛い・塩辛い」の3種は、夜のくつろぎタイムやお酒のお供に最適。心と体をやさしく整える、大人のための発酵のご褒美です。

★審査員特別賞：魔法のマドラー170mm／(有)ヴァンテック（栗東市）

グラスに入れてたった10秒かき混ぜるだけで、いつものお酒が驚くほどまろやかに変化します。雑味が取れて角のない優しい口当たりになり、まるでワンランク上の洗練された味わいに。特有の刺激が和らぐため、お酒が少し苦手な方でも飲みやすくなります。一口目で違いがハッキリと分かる、不思議な体験をぜひ。

＜滋賀県の宝物グランプリ概要＞

名 称：「滋賀県の宝物 グランプリ 2025-2026」

開催日時：令和７年１２月４日（木）１２：００～１６：００

会 場：ホテルニューオウミ ２階 おうみ東の間（近江八幡市鷹飼町１４８１）

出場者数：５事業者、５商品

審 査 員：にっぽんの宝物 羽根氏、(株)ジャパンフロントファーム 中嶋氏、ホテルニューオウミ

総料理長 久保氏、びわ湖放送(株) 塚本氏、(株)星野リゾート・アセットマネジメント 菊池氏

主 催：滋賀県商工会連合会

後 援：滋賀県

各部門のグランプリ、準グランプリは令和８年２月２８日（土）、３月１日（日）に東京で開催される「にっぽんの宝物ＪＡＰＡＮグランプリ2025-2026」に出場予定です。

＜「にっぽんの宝物」プロジェクトとは？＞

日本の地方には「にっぽんの宝物」とも言える良いものが多くあります。しかし、これまでのやり方では売れず、廃業に至るケースが多いです。それらの事業者を救い、本来の高いポテンシャルを引き出すため、2009年より自治体や地元金融機関らと力をあわせ、商品の開発、販売支援を行う全国的なネットワークを構築。あえて異業種（1～３次産業）人材を集め、「アクティブラーニング」と「コラボレーション」をキーワードとしたセミナーを行い、自社商品をブラッシュアップします。

その成果発表として、地域大会、全国大会、世界大会（シンガポール）で商品選抜を行います。大会では、全国有名企業社長、有名シェフ、有名店バイヤー、インフルエンサーなどが集まり、日本の宝物にふさわしい商品を「品質評価」と「人物評価」の二軸で審査。受賞商品は、すぐにECサイトや有名店での販売につながり、売上が100倍になった事業者などを輩出してきました。全国に開催地域が拡大中。