筑波山にて温泉旅館の運営を手掛ける株式会社TSUKUBAリゾート（所在地：茨城県つくば市、代表取締役：小勝健太）は、運営する「筑波山温泉素泊り館」において、2025年12月中までの平日限定で、2名～8名様1室のご利用が1人あたり3,300円（税込）となる特別プランの販売を開始します。物価高騰が続くなか、食事提供を排した「素泊り専門」の強みを活かし、筑波山エリア最安値帯の圧倒的コストパフォーマンスを実現しました。宿泊費を抑えて秋の筑波山を自由に満喫したい登山客や学生のニーズに応え、平日の観光需要を喚起します。

■企画背景

「冬の筑波山を存分に楽しみたい」という需要と、「賢く旅費を抑えたい」という登山客のニーズ、そして「平日の稼働率向上」という施設の課題。これらを「素泊り」という独自のスタイルで同時に解決する企画として実施いたします。

■プランの特徴

「筑波山温泉素泊り館」は、その名の通り食事提供を排した素泊り専門宿として、徹底したコスト削減と運営効率化を実現し、筑波山エリア最安値帯の価格設定を可能にしています。 今回の特別企画は、この「素泊り専門宿」の強みを、秋の平日という特定の時期に集中させることで、以下の価値を提供します。圧倒的な価格優位性（コストパフォーマンス）: 物価高騰の時代において、1泊1人3,300円（税込）という価格はターゲット層にとって非常に魅力的です。宿泊費を抑えることで、筑波山名物のガマの油や周辺のグルメ、温泉街の散策など、旅先での消費促進にもつなげます。「自由度」の最大化：食事の時間が決まっていない素泊り形式は、登山客の早朝出発や、学生・観光客の自由な行動計画を可能にします。周辺の飲食店を利用したり、持ち込みでお部屋で楽しんだりといった、多様な旅のスタイルに対応します。平日の誘客と地域貢献: 秋の行楽シーズンに平日限定でこの破格のプランを提供することで、週末に集中しがちな観光需要を平日に分散させ、地域の活性化に貢献します。～プラン概要～ プラン名 ： 1部屋8名まで宿泊可能【エイトスリーパーズルーム】で筑波山をお得に満喫♪ 販売期間 ： 2025年12月末まで料金 ： 2名様～8名様1室 お一人様3,300円(税込)内容 ： １泊素泊り（食事なし）ご予約方法 ： 楽天トラベル、じゃらんネット、またはお電話にてhttps://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/196215/196215.html

【筑波山温泉素泊り館について】

ホテル一望に併設された地域内で最安値の素泊まり専用宿。最大８名まで宿泊可能な“エイトスリーパーズルーム”は、仲間と語らい、深い眠りへと導かれる空間。家族や友人、修学旅行、グループ旅に最適な洋室です。■会社概要 商号 ：株式会社TSUKUBAリゾート 代表者 ：代表取締役 小勝 健太 所在地 ：〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-9 設立 ：2012年3月 事業内容 ：温泉旅館、公衆浴場、飲食店運営 資本金 ：200万円 Instagram：https://www.instagram.com/sudomarikan2983/【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 株式会社TSUKUBAリゾート TEL：029-866-2222 E-mail：info@ichibou.com