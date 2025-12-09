大人気のローデスクが新色追加＆高さを改良して新発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、大人気商品を改良した、高さ調整できるローデスク「100-DESKL016BK（ブラック）」と「100-DESKL016MN（ブラウン）」を発売しました。

おすすめポイント

・高さを5段階で調節できる

・タップ受け付きでケーブルもスッキリ収納できる

・モニターアームも設置できる広々天板

掲載ページ

ローデスク ローテーブル 高さ調整 5段階調整 奥行60cm タップ受け パソコンデスク パソコンテーブル ゲーミング ブラック

型番：100-DESKL016BK 販売価格：11,637円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-DESKL016BK

ローデスク ローテーブル 高さ調整 5段階調整 奥行60cm タップ受け パソコンデスク パソコンテーブル ゲーミング ブラウン

型番：100-DESKL016MN 販売価格：11,637円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-DESKL016MN

組み立て方法を動画で見る

商品特長

●生活スタイルに合わせて高さが選べる

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5bP6-xSNQto ]

38cm～50cmまで5段階の高さ調整が可能なため、床座での作業、座椅子を使った勉強、ソファ前でのくつろぎワーク…どんなスタイルにもフィットします。家族それぞれの身長や使い方に合わせられるため、リビング学習や在宅ワークなど幅広いシーンで活躍します。

●ケーブル処理が驚くほどラクに

天板裏にはタップ受けが付いており、ケーブル類がデスク周りに散らばらず美しく収納できます。メンテナンスのしやすい設計で、コンセント周りの煩雑さを解消。ノートPC、タブレット、ゲーム機など、多デバイス環境でもすっきりした作業空間をつくります。

●足を伸ばして座れる開放的なフレーム設計

バックフレームが小さく設計されているため、対面で座るレイアウトや足を伸ばす姿勢にも対応。リラックスしながらの作業や動画視聴、家族との団らんにも最適です。自由度の高い使い方ができ、ワークスペースをより心地よい場所へと変えてくれます。

●たわみを防ぐ強固な天板補強

天板には2本のリーンフォースメント（補強材）を搭載し、広々100cm幅でもしっかりとした安定性を実現。長時間の作業や重量のある機器の使用でも安心して使えます。「シンプルなのに頼もしい」、そんなデスクを求めるユーザーに最適です。

●マグネット対応＆アジャスターでさらに便利に

フレームに耐久性の高いスチールを採用し、マグネット収納との相性も抜群。ケーブルホルダーや小物ケースなどを自由に追加できます。また、アジャスター付きで床のわずかな凹凸にも対応。安定した作業環境をしっかり支えます。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-DESKL016BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-DESKL016MN

サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/100-deskl026/

サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/100-deskl017.html

サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/b0g4vf4xwv

https://www.amazon.co.jp/dp/b0g4v9kk4x

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

ローデスクの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001002044003

ローデスクのおすすめ10選 種類やメリットもご紹介

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/low-desk/

座椅子のおすすめ10選。選び方もご紹介

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-zaisu.html

サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式Instagram

https://www.instagram.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/sanwadirect/

サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。