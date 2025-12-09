カフェのスイーツドリンクが300円以下で楽しめる!? “飲むアイス”から「贅沢フラッペ」が登場！『クーリッシュ 贅沢フラッペ ダークモカ』

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹）は12月23日(火)に、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、『クーリッシュ 贅沢フラッペ ダークモカ』を発売します。「お洒落なカフェで出てくるような、贅沢フラッペが楽しめるクーリッシュ」というコンセプトで誕生した、新作クーリッシュです。北海道産生クリームとチョコレートとエスプレッソのコク深い味わいが楽しめるアイスを、微細氷で後味スッキリ楽しむことができます。頑張った一日のご褒美に、ダークモカの味わいが楽しめる“贅沢フラッペ”をお楽しみください。

＜商品特長＞

- 北海道産生クリームとチョコレートとエスプレッソのコク深い味わいが楽しめる大人向けの「クーリッシュ」です。- 通常のクーリッシュよりも微細氷の比率を減らすことで、アイスの味わいが強く感じられる仕立てです。- クーリッシュの微細氷は、季節や味によってサイズを使い分けており、今回はよりなめらかな食感を楽しんでもらいたく、通常品より小さい微細氷を使用しました。- クーリッシュの新ラインナップとして、通常のクーリッシュとは異なる世界観のデザインです。

※クーリッシュはアイスなので、一度溶けたものを再び凍らせると品質が変わります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2556_1_bd0d774847b2c8478398e1b78bfe7534.jpg?v=202512091129 ]

開発担当者インタビュー

クーリッシュブランド課 加藤 雅也

商品が発売となる12月は冬の静けさを感じ、忙しい日々になにか物足りなさを感じる人が多い季節です。だからこそ、今回の「クーリッシュ」はちょっとした贅沢気分を提供したいと考えました。今回「スイーツ」色を強くし、この商品で、自宅での“ながら時間”をあなただけの“贅沢時間”に変えてほしいという思いで開発しています。1日の終わりに、ソファでスマートフォン片手に一息ついてる時、いつもは何気ない“ながら時間”をこの商品が“贅沢なひととき”へ変えて、あなたを満たしてくれるはずです。チョコレートと北海道産生クリームとエスプレッソのコク深い味わいが楽しめる、スイーツドリンク専門店レベルの味わいを目指した商品です。ぜひ手に取ってみてください！

『クーリッシュ 贅沢フラッペ ダークモカ』が発売前に飲める！Xキャンペーン実施

『クーリッシュ 贅沢フラッペ ダークモカ』の発売を記念して、クーリッシュ公式Xアカウントでプレゼントキャンペーンを実施します。ぜひご参加ください！

■応募期間：2025年12月9日（火）10:01～2025年12月10日(水)23:59まで

■応募方法：

１.クーリッシュ公式Xアカウント「@lotte_coolish」をフォロー

２.応募期間中に、本公式アカウントより配信される本キャンペーンの対象投稿に「#クーリッシュ贅沢フラッペ飲みたい」を付けて引用ポスト

■賞品：抽選で合計30名様に『クーリッシュ 贅沢フラッペ ダークモカ』10個をプレゼント

■詳細：クーリッシュ公式Xアカウント URL：https://x.com/lotte_coolish

【キャンペーンに関するお問い合わせ】

お問い合わせ先メールアドレス：coolish@ad-vance.co.jp

受付期間 2025年12月9日（火）～2026年1月9日（金）

※土・日・祝日・年末年始(12/27～1/4)除く 10:00～17:00（受信は24時間）

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/