商標出願書類の作成・特許印紙購入をサポートする「GVA 商標登録」にて、割引価格で利用できるクーポンの配布を開始しました

GVA TECH株式会社

リーガルテックサービスの開発・運営を行うGVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が運営する「GVA 商標登録」において、サービス利用料が割引になるクーポンの配布を開始したことをお知らせします。

GVA 商標登録は、リーズナブルな価格で手軽に商標登録をされたい中小企業やスタートアップ企業、個人事業主の方々向けに、取りたい商標と同一・類似の商標が既に登録されていないかの検索と、出願書類の作成をサポートするオンライン商標登録サービスです。

2025年5月には、商標登録の出願書類のデータ作成を支援するβ版としてサービス開始し、4ヶ月を経て2025年8月に正式サービス化。書面による郵送出願や特許印紙の購入を支援する「らくらく出願サポートプラン」に対応しております。

このたび、より多くの方にサービスを利用いただく機会を提供するために、GVA 商標登録のサービス利用料金が割引になるクーポンコードの配布を開始しました。

クーポンは、GVA 商標登録トップページの配布フォーム（画面右下に表示されるボタンをクリックして表示）からメールアドレスを入力いただくことで入手いただけます。今後は、GVA 商標登録のWebサイト来訪者はもちろん、リピート利用を検討されている方、GVA 法人登記などGVA TECH株式会社が提供する各サービスの利用ユーザー向けへの配布なども予定しております。

GVA TECHでは、今後もさまざまな法務手続の拡充やオプションサービスの追加により、企業における法務手続業務の効率化を支援してまいります。

■GVA 商標登録について

GVA 商標登録は、取りたい商標と同一・類似の商標が既に登録されていないかの検索と、出願書類の作成をサポートするサービスです。出願や登録の手続きはお客様ご自身で行っていただく必要がありますが、作成した書類をダウンロード・印刷・郵送することで、出願・登録の手続きを専門家に依頼することなく、自分で低コストで出願できます。

サービスの特徴- オンラインで商標の検索が可能出願したい商標と同一の商標がないかを検索できます。- フォーム入力で出願書類を作成できる専門知識や商標出願の経験がなくても、ガイドに沿って情報を入力することで出願に必要な書類を作成できます。郵送準備や特許印紙の購入を支援するオプションも用意しております。- 出願する区分数がいくつでも一律の料金体系区分数がいくつでも書類作成にかかる費用は定額です。費用がネックで区分数を減らす必要はありません。

GVA 商標登録

https://trademark.ai-con.lawyer/

※ご注意

GVA 商標登録では、商標の出願内容の相談や、出願手続きの代行などは行っておりません。お客様がご自身で出願することに重点を置いているため、出願の際にはお客様がいくつかの作業を自ら行っていただく必要があります。



■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービスの開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：298A）

URL ：https://gvatech.co.jp/



