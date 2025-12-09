せとうちHRフォーラム実行委員会(事務局：株式会社ONDO)は、2026年1月22日(木)・23日(金)の2日間、サンメッセ香川(香川県高松市)にて開催する地域最大級の人事・採用イベント「せとうちHRフォーラム」において、出展する全22団体と「体験メニュー」を決定いたしました。





本フォーラムの特徴は、従来のような「パンフレットを配るだけ」の展示会ではなく、来場者がその場でソリューションを試すことができる「体験型展示会」である点です。人手不足が深刻化する四国において、採用・育成・定着の具体的手段を模索する経営者・人事担当者に対し、実効性のあるツールとノウハウを提供します。

※公式Webサイト： https://www.setouchi-hr.net/





「せとうちHRフォーラム」公式バナー





■ 開催背景～地方企業に必要なのは「理論」より「武器」

「求人を出しても反応がない」「若手が定着しない」といった課題は、もはや待ったなしの状況です。しかし、地方企業においては「どんなツールを使えばいいか分からない」「東京のサービスは敷居が高い」という声も多く聞かれます。そこで本フォーラムでは、地域密着で活動する専門企業を中心に22社を集結させ、以下の4つの領域で具体的な解決策を提示します。









■ 注目の「体験」コンテンツ(出展ブース例)

1. 【採用支援】 地域密着で「採れる」仕組みを作る

人手不足解消の切り札として注目される「外国人材」や「副業人材」の活用に加え、最新のデジタルトランスフォーメーション(DX)を駆使した採用手法を体験できます。





出展企業ロゴ（採用支援）





株式会社アイデム / 株式会社クリエアナブキ / 株式会社ゴーフィールド / 株式会社サプライズファクトリー / ツツク合同会社 / 株式会社ハイスタッフ / Udon Jinjibu(うどん人事部)









★ここが体験！

自社にマッチする人材の見極め診断や、SNS・LINEを活用した採用フローの構築体験、効果的な採用動画の制作ノウハウをその場で相談可能。





2. 【研修・育成】 座学では育たない「自律型人材」を創る

一方通行の講義形式ではなく、社員の主体性を引き出すプログラムを紹介します。





出展企業ロゴ（研修・育成）





株式会社エス / 株式会社エスコート / 株式会社ONDO / 一般社団法人かがわガイド協会 / 香川県信用保証協会 / 四国生産性本部 /NPO法人DAIS / 一般社団法人ToBe / リスニングアンドコミュニケーションズ









★ここが体験！

実際の研修プログラムの一部をブース内で実演。熱意ある講師陣との対話を通じ、自社の課題に即したカスタムメイドの育成プランを模索できます。





3. 【労務・福利厚生】「選ばれる会社」になるための環境整備

賃上げだけではない、社員のエンゲージメントを高めるための新たな施策を提案します。





出展企業ロゴ（労務・福利厚生）





社会保険労務士法人e-team / ソニー生命保険株式会社 / 株式会社三好製作所/防災学生団体 せとうちで、はじめまして。(せとはじ。)









★ここが体験！

社員向けの「金融教育(マネーセミナー)」の導入相談や、働きやすいオフィス環境のレイアウト提案、さらにはBCP(事業継続計画)としての防災対策まで、守りの人事を強化するツールを展示。





4. 【CSR・ブランド】社会的責任が「採用力」に直結する

SDGsや子育て支援に取り組む姿勢は、今や求職者が企業を選ぶ重要なファクターです。地域課題解決と企業ブランディングを両立させる具体的な手法を公開します。





出展企業ロゴ（CSR・ブランド）





公益財団法人たかまつ讃岐てらす財団 / 認定NPO法人わははネット









■ 開催概要・来場登録

・名称 ： せとうちHRフォーラム(Setouchi HR Forum)

・日時 ： 2026年1月22日(木) 13：00～17：00

2026年1月23日(金) 10：00～15：00

・会場 ： サンメッセ香川 小展示場(香川県高松市林町2217-1)

・対象 ： 経営者・人事担当者・育成担当者・学校関係者ほか、

すべてのビジネスパーソン

・入場料 ： 無料

・登録方法： 下記公式サイトよりご登録ください。

※登録後、随時お送りするメールにてセミナー予約等が可能です。

・URL ： https://www.setouchi-hr.net/

【主催】せとうちHRフォーラム実行委員会

【後援】高松市・高松商工会議所









【本件に関するお問い合わせ先】

せとうちHRフォーラム実行委員会(事務局：株式会社ONDO)

TEL ： 087-887-4883(平日9：30～17：30)

E-mail ： forum@setouchi-hr.net

公式Webサイト： https://www.setouchi-hr.net/