創業初期のWEB戦略とAI活用術が身に付く無料WEBセミナー「HP？LP？どっちが必要か10分で判断できる！創業者のためのWeb戦略セミナー」12月25日(木)WEB開催
株式会社AGORA（本社：東京都町田市）は、起業に役立つ創業支援のWEBセミナーを毎月開催しています。今回は、創業初期のWeb戦略の基礎・判断軸・AI活用の本質を理解することを目的としたセミナーです。
講師は、東京都認定インキュベーション施設にて年間400件を超える起業相談を受けている吉井慎人（よしい まこと）氏と、起業家や中小企業経営者の伴走支援や起業セミナーを行っている伊藤 明子（いとう はるこ) 氏が分かりやすく解説します。
創業W E Bセミナー「HP？LP？どっちが必要か10分で判断できる！創業者のためのWeb戦略セミナー～AI×最適ツール選びを通じて自力で作れるようになる～」
株式会社AGORAでは、2025年12月25日（木）に「創業初期のW E B戦略」をテーマにした創業WEBセミナーを開催します。
登壇者は、起業家や新規事業を考えている方・AI技術に興味がありビジネスに活かしたい方のために、2024年には400以上の起業家にAIを活用した事業アドバイスを行なった吉井慎人（よしい まこと）氏 と、大手教育企業で20年間WEBマーケティングやアプリ開発に従事した経験を活かし、起業家や中小企業経営者の伴走支援や起業セミナーを行っている伊藤 明子（いとう はるこ) 氏 です。
創業初期の''WEB迷子''をゼロに
創業初期、より多くの人に知ってもらえるきっかけとなるツールの一つがW E Bページです。
いざ作るとなるとHP（ホームページ）とLP（ランディングページ）のどちらから着手すべきか、さらにそれを“どう作るか”という手段も多様化している中で創業者が最初に悩みやすい「どの形を作り、どの方法で進めるべきか？」という課題に向き合います。
セミナー内容
◆「HPかLPか問題」を詳しく解説
HPやLPの違いは理解していても、実務レベルで「今の自分にはどちらが最適か？」を判断できる人は多くありません。本セミナーでは、優先度・構造・目的に基づいた“10分で判断できる本質的な軸”を明確化します。
・LP：1枚完結、導線が短く初期成果につながりやすい
・HP：複数ページ構造、信頼性が必要な事業向け
など、創業フェーズに合わせた合理的な選択基準を提示します。
◆AI活用の「強みと限界」を整理し、最短で使える形に
話題のAI構築ツールは便利ですが、どこまで使えるのか？どこからは自分で作るべきなのか？といった基準が曖昧になりがちです。本セミナーでは、ChatGPT・Gamma・Canva・Durableなど、AIツールが実際に使える範囲と、限界点を参加者視点で解説します。
◆実践ハンズオンでW E Bページを自力で作る
セミナー後半では、以下のワークを通じて、参加者が実際にLPを形にできるようになります。
ChatGPTで構成案（ワイヤーフレーム）を生成
GammaでLPを最速生成
Canvaでデザインを整える
“見て終わり”ではなく、「作れる自分」を持ち帰ることを目指す実践型セミナーです。
◆ツール選びの最適解を一括で整理
参加者の事業タイプに合わせ、目的別に最適なツールを提示します。
まずLPを1枚作りたい → Gamma / ペライチ
世界観を整えたい → Canva / STUDIO
専門記事でSEOを取りたい → WordPress
知識ベースを作りたい → Notion + Super
店舗・EC・予約 → Wix / Shopify / BASE
など、迷わず選べる基準を解説します。
講師紹介
中小企業診断士 / ITコーディネータ / TOKYO創業ステーションTAMA プランコンサルタント
伊藤 明子（いとう はるこ) 氏
大手教育企業で、20年間WEBマーケティングやアプリ開発に従事。
現在独立して、起業家や中小企業経営者の伴走支援や起業セミナーを行っています。
AI活用やWebマーケティングを得意とします。
株式会社GLOCAL GUNSHI 代表取締役軍師
吉井 慎人（よしい まこと） 氏
BOND大学 経営学修士MBA。転職支援会社の営業後インターウォーズ株式会社にて、インキュベーションコンサルタントとして、「イントレプレナー塾（企業内起業家育成プログラム）」をゼロから立ち上げ、400名を超える企業内起業家と向き合い、事業計画書の作成支援に従事。その他、企業M＆A支援や出向型インキュベーション支援としてスタートアップ常駐して経営に携わった。東京都認定インキュベーション施設にて、年間300名を超える起業相談を受けている。2024年には400以上の起業家にAIを活用した事業アドバイスを行なった。
また2024年4月からは株式会社AGORAのCIO(chief incubation officer)に就任し、起業家と二人三脚で伴奏支援を行なっている。
株式会社GLOCAL GUNSHIのほか
・公益財団法人 東京都中小企業振興公社 事業戦略部 多摩創業支援課 専門相談員
・株式会社AGORA CIO(chief incubation officer)
・NEXs Tokyo サポーター兼メンター
など、数多くの起業家支援を行っている。
■ 概要
日時：2025年12月25日（木）19:00 - 20:00
場所：オンライン（Zoom）
参加費：無料
対象：起業家の方、起業準備中の方、スタートアップ経営者の方、フリーランスの方
内容：WEBページの基礎/A Iツールの紹介と活用方法/WEBページの作り方/最適なWEBページの判断方法/質疑応答
主催：株式会社AGORA
■タイムスケジュール
19:00 - オープニング・AGORAからのお知らせ
19:05 - WEBセミナー「HP？LP？どっちが必要か10分で判断できる！創業者のためのWeb戦略セミナー～AI×最適ツール選びを通じて自力で作れるようになる～」開始
19:45 - 質疑応答
20:00 - クロージング
■ 申し込み方法
こちらのフォームよりお申込みください。
https://forms.gle/SwJuKJc3b8qbmjJf7
■ 当日参加の方はこちらから
zoom参加URL
https://us02web.zoom.us/j/82217939491
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
AGORAが運営する拠点概要
・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）
カフェのようなオシャレで広々とした空間が特徴的。コミュニティー充実、ビジネスマッチングも多数。
通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。
HP：https://www.incubation-office-agora.com/
・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）
株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年から受託運営。
1名個室、1名ブースが特徴的。駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。
1人集中したい方、テレワークやサクッとWeb会議におすすめ。
HP：https://www.agora-office.com/
・たましん地域/未来共創センター me:rise 立川（立川駅北口徒歩5分）
多摩信用金庫より委託を受け2023年2月から受託運営。
2023年2月1日OPEN。多摩信用金庫旧本店を、新たな地域の交流拠点として、コワーキングスペース・シェアオフィスにリノベーション。地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置等サポート充実。
HP：https://www.merise-tamashin.net/
・AGORA KGU KANNAI （関内駅徒歩3分）
関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。
2023年3月7日OPEN。関東学院大学の中にある一面ガラス張りの開放的な空間。学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。
HP：https://www.agora-kgu.com/
会社概要
株式会社AGORA
所在地：東京都町田市原町田6-8-9 AETA町田4F
代表者：長谷部 信樹（はせべ のぶき）
設立年月日： 2023年9月1日
事業内容：コワーキング施設立ち上げ・運営支援
URL：https://www.agora-localincubate.com/
代表プロフィール
株式会社AGORA CEO 長谷部信樹(はせべのぶき）
・2004 年、(株)キープ・ウィルダイニング入社。
取締役本部長、専務取締役を歴任。50 店舗の事業拡大に経営陣として貢献。
・2017 年、新規事業であるインキュベーションプロジェクトのリーダーとして新規事業立ち上げ担当。
・2019 年、コワーキングスペース BUSO AGORA を立ち上げ。（東京都認定インキュ ベーション施設）
・2022 年、株式会社小田急ＳＣディベロップメント様の委託を受け、
AGORA 本厚木（厚木）をプロデュース。 神奈川県ベンチャー支援拠点として運営受託。
・2023 年、多摩信用金庫様の委託を受け、me:rise立川（立川）をプロデュースし、運営受託。
同年、関東学院大学様の委託を受け、AGORA KGU 関内（関内）をプロデュースし、運営受託。
・同年9月に上記 4 拠点を分社という形で(株)AGORA を設立し、CEO 就任。
・2025年、東急株式会社様・YADOKARI株式会社様の委託を受け、SPRAS AOBADAI（青葉台）を運営受託。
・経営の傍ら、各拠点の IM として年間 50 名ほどの創業相談に対応。