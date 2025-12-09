大阪・関西万博の感動を、神戸で再び。ネパール＆フィリピンパビリオンが再集結！

株式会社Global Stride

大阪・関西万博で多くの来場者に支持された「ネパールパビリオン」「フィリピンパビリオン」が、この冬、神戸マルイに期間限定で再集結します！

当時好評だった商品やスタンプ、文化体験がもう一度味わえる、特別なポップアップイベントとなっています。

それぞれのパビリオンで人気を集めた商品・工芸品・体験を、神戸マルイにて再展示・販売します。

“万博の余韻をもう一度” をテーマに、文化・香り・アートを身近に感じられる空間です。

展示・販売コンテンツ

ネパール産コーヒー「Kathmans Gold」

大阪・関西万博ネパールパビリオンで特に注目を集めたネパール産コーヒー「Kathmans Gold（カトマンズゴールド）(https://shop.kathmansgold.com)」。

ネパールで栽培される貴重な豆を使用し、深みのある香りとやわらかな後味が特長のブランドです。

“ネパールの本物の味” を日本で体験できる、数少ない機会となっています。

万博限定グッズ

万博会場にて大人気だったネパール・フィリピン両パビリオンのグッズを、今回、数量限定で特別に再販売します。

コレクション性の高いピンバッジやクラフト製品など、希少性の高いアイテムが並びます。

また、ネパールパビリオンで人気を集めた公式スタンプも登場し、会場でしか押せなかった特別なスタンプを、ここで再び楽しめます。

イベントでは、パビリオンで大人気だったヘナタトゥー体験や、米粒に名前を刻んでネックレスにする米粒ネームアートも楽しめます。特に好評だった体験コンテンツが、今回のイベントでも再登場します。

■ イベント詳細

【イベント名】出張EXPO ネパール＆フィリピンパビリオン in 神戸マルイ

【開催期間】2025年12月17日（水）～2026年1月6日（火）

【開催時間】11:00～20:00

【会場】神戸マルイ 1F イベントスペース（兵庫県神戸市中央区三宮町1-7-2）

【入場】無料・予約不要

【会社概要】

会社名：株式会社Global Stride

所在地：大阪府大阪市天王寺区上汐4-5-11

代表者：ラミチャネ 亜門

事業内容：コーヒー・食品の輸出入、国際貿易、海外進出支援

会社HP：https://globalstride.jp/