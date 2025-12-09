大阪・関西万博の感動を、神戸で再び。ネパール＆フィリピンパビリオンが再集結！
大阪・関西万博で多くの来場者に支持された「ネパールパビリオン」「フィリピンパビリオン」が、この冬、神戸マルイに期間限定で再集結します！
当時好評だった商品やスタンプ、文化体験がもう一度味わえる、特別なポップアップイベントとなっています。
それぞれのパビリオンで人気を集めた商品・工芸品・体験を、神戸マルイにて再展示・販売します。
“万博の余韻をもう一度” をテーマに、文化・香り・アートを身近に感じられる空間です。
展示・販売コンテンツ
ネパール産コーヒー「Kathmans Gold」
大阪・関西万博ネパールパビリオンで特に注目を集めたネパール産コーヒー「Kathmans Gold（カトマンズゴールド）(https://shop.kathmansgold.com)」。
ネパールで栽培される貴重な豆を使用し、深みのある香りとやわらかな後味が特長のブランドです。
“ネパールの本物の味” を日本で体験できる、数少ない機会となっています。
万博限定グッズ
万博会場にて大人気だったネパール・フィリピン両パビリオンのグッズを、今回、数量限定で特別に再販売します。
コレクション性の高いピンバッジやクラフト製品など、希少性の高いアイテムが並びます。
また、ネパールパビリオンで人気を集めた公式スタンプも登場し、会場でしか押せなかった特別なスタンプを、ここで再び楽しめます。
イベントでは、パビリオンで大人気だったヘナタトゥー体験や、米粒に名前を刻んでネックレスにする米粒ネームアートも楽しめます。特に好評だった体験コンテンツが、今回のイベントでも再登場します。
■ イベント詳細
【イベント名】出張EXPO ネパール＆フィリピンパビリオン in 神戸マルイ
【開催期間】2025年12月17日（水）～2026年1月6日（火）
【開催時間】11:00～20:00
【会場】神戸マルイ 1F イベントスペース（兵庫県神戸市中央区三宮町1-7-2）
【入場】無料・予約不要
【会社概要】
会社名：株式会社Global Stride
所在地：大阪府大阪市天王寺区上汐4-5-11
代表者：ラミチャネ 亜門
事業内容：コーヒー・食品の輸出入、国際貿易、海外進出支援
会社HP：https://globalstride.jp/