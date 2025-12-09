劇団芝居屋第45回公演『通る夜・樽水家の場合』が2025年12月26日 (金) ～ 2025年12月28日 (日)に中野スタジオあくとれ（東京都 中野区 中野 ２丁目１１－２ サン中野マンションB1）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

※２００２年に旗揚げし、過去４４作品全てを主宰増田再起による書き下ろしで上演してきた。今作品は第２回公演から上演した「通る夜」シリーズ６作品目となる。「通る夜」は、人生で必ず訪れる「死」と向かい合う人々を描く。立場、関係、過去・・様々な思いが交差する。ありきたりなようで、その実決して誰一人として「同じ」にはならない、「故人を送る」と言うこと。「スタジオあくとれ」という小さな空間だからこそ描ける、虚構の中の現実を覗いて欲しい。

見どころ

※暗転無し、場面転換無し、あえて簡素にした舞台上。舞台的な演出を排除し、役者だけで見せる９０分間の物語。歳も時も忘れる戦いのシーンは必見！※今回の客演者に、前作に引き続き出演となる山本嵐太。今作唯一の若者がこの空間にどんな空気を送り込むのか。そして、約１０年振りの劇団芝居屋参加となる小林千里は、主宰・増田再起、永井利枝と同じ転形劇場出身。時期こそずれているが、先輩、後輩の間柄である。この関係性を知ってこの作品を見ると、また違う味わいがあるだろう。

あらすじ

ここは北国の小都市にある寺、大乗寺。大乗寺の檀家である樽水家の当主樽水勝利が逝去して四十九日。本日は十一時から近親者のみで故樽水勝利の納骨式が行われる。

公演概要

『通る夜・樽水家の場合』公演期間：2025年12月26日 (金) ～ 2025年12月28日 (日)会場：中野スタジオあくとれ（東京都 中野区 中野 ２丁目１１－２ サン中野マンションB1）■出演者永井利枝 増田恵美 細川量代 増田再起 小林千里 山本嵐太■スタッフ作・演出・増田再起 舞台監督・宇田川大介 美術・八木橋貴之 照明・清水朋久 音楽音響・渡辺禎史 当日運営・田口遥佳 舞台写真・鈴木淳 宣伝美術・田中宏明 映像記録・東京映像 製作・劇団芝居屋■公演スケジュール12月26日（金）14時～／19時～12月27日（土）14時～／19時～12月28日（日）14時～※受付開始は開演の45分前、開場は30分前です。■チケット料金（全席自由・税込）一般席：4,500円学生：3,500円 ※受付にて、学生証をご提示ください。＜カンフェティ限定！1,000円割引＞4,500円 → カンフェティ席3,500円！※全席自由席です。ご予約順の整理番号でのご案内となります。

