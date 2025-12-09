AI・ロボットの開発、提供を手掛けるタケロボ株式会社(所在地：東京都品川区、代表取締役社長：竹内 清明)は、学生一人ひとりの面接力を高め、大学の就職実績向上を支援する新ソリューション「就職面接トレーニングAIシステム」を製品化し、提供を開始いたしました。

本システムは、AIによる模擬面接とフィードバック機能を備え、100種類以上のサンプルシナリオに加え、大学独自のオリジナルシナリオを簡単に登録可能。学生が自信を持って本番に臨めるよう支援し、大学のキャリアセンターや就職支援部門において活用いただけます。





1.製品化の背景

就職活動は学生にとって人生の大きな転機です。努力や経験を積んでも、面接で十分に魅力を伝えられなければ成果が活かされないこともあります。

タケロボは、AIとの繰り返し練習を通じて表現力や自己PR力を磨き、学生が納得のいく就職活動を実現できるようサポートします。大学の評価に直結する「就職実績の向上」に貢献することを目指しています。









2.主な機能・特徴

(1)オリジナルシナリオ

一般的な就職面接マニュアルや書籍は、想定される質問が画一的に記載されています。しかし実際の面接では、大学や学部によって質問内容が大きく異なります。本システムでは、オリジナルのシナリオを登録でき、就活生一人ひとりに合わせた実践的なトレーニングが可能です。





(2)豊富なサンプルシナリオ

業界や学部に応じたサンプルシナリオを100種類以上ご用意。オリジナルシナリオとの併用や、サンプルを修正して独自のシナリオを作成することもでき、柔軟にご活用いただけます。





(3)グループディスカッション

通常の面接だけでなく、グループディスカッションのトレーニングにも対応。多様なテーマや役割、相手、シチュエーションを設定し、実践的な練習を行うことができます。





(4)画像の表示

面接官の画像などを表示することで、臨場感を高め、よりリアルな面接体験を提供します。





(5)面接の評価と改善提案

トレーニング終了後には、受講者のクセや傾向を分析し、改善に向けた具体的なアドバイスを提示します。





(6)管理者機能

管理者はオリジナルシナリオを簡単に登録できるほか、受講者のトレーニング状況を確認可能。弱点の克服など傾向を踏まえた効果的なトレーニングを提供できます。









【サービス価格・お申し込みについて】

このサービスは、就活生を抱える大学や専門学校等に導入頂き、就活生(学生)に提供(就活生が利用)する形態です。

ご導入価格は、利用いただく就活生(学生)の人数やご利用サービスの数に応じます。

詳細につきましては、つぎの申し込みフォームより、お問合せ下さい。

＜サービスお申込みフォーム＞

https://www.takerobo.co.jp/contact_product.html









＜サービス紹介ページ＞

https://www.takerobo.co.jp/job_interview_practice.html





＜サンプル画像＞

面接画面サンプル1





面接画面サンプル2





面接画面サンプル3





面接画面サンプル4









■総合評価サンプル

総合評価サンプル









■改善ポイントサンプル

改善ポイントサンプル









■会社概要

商号 ： タケロボ株式会社

所在地 ： 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-10 野村ビル9F

代表 ： 代表取締役社長 竹内 清明

設立日 ： 2011年8月31日

事業内容： AI、ロボットの企画、開発、製造、販売

URL ： https://www.takerobo.co.jp/