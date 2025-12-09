実印登録可能な、名前全体が猫の顔になった印鑑「ネコイン」12/15より応援購入サービス「Makuake」で先行発売

株式会社 城山博文堂

株式会社 城山博文堂では、名前全体の形が猫の顔に見える印鑑「ネコイン」を12月15日より応援購入サービス「Makuake」にて、お得にお買い求めいただける先行販売プロジェクトを開始いたします。

一見普通の印鑑に見えるそのデザインで、銀行印はもちろん実印としても登録できるハンコです。

■商品内容

〇名称：ネコイン

猫顔デザインの中にお名前が収まるようソフトウエアで処理した上で、さらに手作業で細部を修正いたします。

そのため、書体を選ばず自然な形でお名前の判読性と猫顔の形を融合することが可能となりました。

また猫の顔デザインについても、正面顔・横顔から好みによってお選びいただくことが可能です。

普段使いはもちろんのこと、朱肉を使用する印鑑タイプは銀行印として、また実印として印鑑証明の取得も可能です。

※実印については自治体によって対応が違うため、100％登録の保証をするものではございません。

書体＆文字数別のサンプル

■「具現化の理論」が働くデザイン

猫の顔の形に近づけるといっても、完全な猫顔になるわけではありません。

それでもその形に見えるのは、人間が持つ「具現化の理論」が働いているからです。

人間の脳は、見慣れた単純な形であればあるほど、部分から全体を認識します。

一部が欠けていたとしても脳が自動的に補完し、猫顔として認識してしまう、そんな視覚心理が「ネコイン」のデザインには活かされています。

■開発経緯：ハンコに「好き」の付加価値を付けたい

前回の「Makuake」での先行販売のプロジェクトでは、ハンコに愛情を持ってもらうため、同種の方法でデザインされたハートの「ラブイン」を先行発売いたしました。

今回はそこからさらに、購入される方の「好き」を付加価値として加えたいと考えました。

これまで各種デザイン印鑑を発売してきた経験として、ハンコ+猫の組み合わせはいずれも人気が高いものでした。

そこで、前出のデザイン方法を猫に適用すれば、猫好きな方に受け入れていただけるのではないかと考え開発しました。

印面＆印影見本

■使用例

朱肉を使う印鑑タイプ：認印・銀行印・実印

シャチハタタイプ：個人及び会社などで使用する認印

プレゼント用：猫好きな方・結婚祝い・誕生祝いなど

■価格・仕様など

○価格（「Makuake」プロジェクトでの早割価格）

・浸透印タイプ（シヤチハタ社製・9.5ミリ丸、補充インク付き）：4,675円～

・印鑑タイプ（本柘製など・13.5ミリ丸～、ケース付き）：7,186円～

（共に消費税・送料込み）

〇割引率

正式発売時の予定販売価格から、ハンコのタイプ別に20％～12％ＯＦＦ（各本数制限あり）

〇販売期間

2025年12月15日～2026年2月25日（早期終了の可能性あり）

○納期

プロジェクト終了後、2週間から2か月

○販売方法

詳細はアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」プロジェクトページをご覧ください

https://www.makuake.com/project/nekoin/

※上記リンク先にて受注・製作販売を実施します

■商品見本に関して

実際の商品見本につきましては、数点ご用意がございます。新規制作に関しても対応可能ですが、数日のお時間をいただきます。

制作現場の撮影（デザイン・加工作業など）も当社内にて可能です。

【会社概要】

会社名：株式会社 城山博文堂（シロヤマハクブンドウ）

住所：〒554-0013 大阪市此花区梅香3-27-9 （定休日：第2・4土＆日・祝 営業時間：9:15～18:00）

TEL：06-6463-3331 FAX：06-6463-3332

E-mail：admin@inkan.name

URL：https://www.inkan.name/(おもしろMY印鑑)