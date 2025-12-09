トコジラミ探知犬「エル」デビュー！川崎フロンターレの選手寮を調査！

株式会社アサンテ

シロアリ対策をはじめとした総合ハウスメンテナンスサービスを提供する株式会社アサンテ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮内 征）（以下アサンテ）は、宿泊施設でトコジラミ探知犬によるトコジラミの生息調査のサービスを提供しています。2025年11月26日（水）に川崎フロンターレの選手寮（青玄寮）にて、「トコジラミ探知犬エル デビューイベント」を実施しました。

トコジラミは、海外旅行者のスーツケースや靴底などに付着して持ち込まれているといわれており、その生息地域は急速に拡大しています。加えて、市販薬剤の主流を占めるピレスロイド系薬剤への抵抗性を持っていることが確認されており、その状況は深刻化しています。また、訪日外国人旅行者数が年々増加し、年末年始など旅行に出かける方も多い時期を迎えます。

今回デビューしたトコジラミ探知犬「エル」は、2023年12月から東京都内のドッグスクールで基礎訓練やトコジラミ探知の訓練を積み、この度、アサンテの探知犬チーム「くんくんズ」に新しく加わりました。本イベントは、「エル」の初仕事として、当社がオフィシャルサプライヤーとして、ホームスタジアムの害虫防除および衛生管理を実施している川崎フロンターレの選手寮（青玄寮）のトコジラミの生息調査を行ないました。

イベントの様子

デビューイベントでは、はじめにイベントの開催趣旨についての説明と、近年増加しているトコジラミの被害の実態とリスクについて解説しました。次いで青玄寮で実際に生活している川崎フロンターレの神田奏真選手からも新しくデビューする「エル」へのコメントをいただきました。その後、今回デビューする「エル」が登場。「エル」は人が好きだけど、恥ずかしがり屋な一面もある、おもちゃ好きでおちゃめな性格です。「くんくんズ」の中では１番年齢が若いので、訓練も遊びもパワフルで元気いっぱいです。トコジラミのニオイを嗅ぎ分けるルーレット訓練のデモンストレーションでは、複数の容器が並んだルーレットの中から、トコジラミのニオイを嗅ぎ分けることに見事成功すると、ダイナミックに頭を縦に振ってその存在を正確にハンドラーに伝え、高い探知能力を証明しました。そして、選手寮内のトコジラミ生息調査も行なわれました。「エル」は俊敏な動きで調査を開始すると、部屋のベッドやカーテンなどを熱心に調査しました。今回の調査ではトコジラミの生息反応は確認されませんでした。今後も、青玄寮の皆様が安心・安全に生活できる環境を維持できるよう、衛生管理と定期的な調査サポートを継続してまいります。

川崎フロンターレ 神田奏真選手 コメント

ハンドラーの下山とトコジラミ探知犬エルルーレット訓練の様子ベッドの周辺を重点的に調査部屋の隅々まで調査

アサンテさんいつも寮やクラブハウスの作業をしていただいてありがとうございます。寮でトコジラミの探知をしてもらうと聞きました。エルは可愛いだけでなく、しっかり仕事をしていてすごいなと思いました！いつもコンディションを整えるために、サッカーに集中できる環境を作ってくださり、ありがとうございます。エル、頑張ってください！

川崎フロンターレ×アサンテについて

今回、会場をご提供いただいた川崎フロンターレとアサンテは、2018年よりオフィシャルサプライヤー契約を締結し、ホームスタジアムのUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuの害虫防除および衛生管理を実施しております。定期的なスタジアムの衛生害虫駆除をはじめ、冠試合「アサンテ エキサイトマッチ」の開催など、多岐にわたる取り組みを通じて、川崎フロンターレとの強固なパートナーシップを深めてまいりました。今後も引き続き、安心・快適なスタジアムの環境維持に貢献するとともに、さまざまな企画を通じて川崎フロンターレに関わる皆さまや地域の皆さまと関係を深めてまいります。

トコジラミ探知犬「エル」のプロフィール

名前：エル

性別：女の子

誕生日：2023年7月10日

犬種：ビーグル犬

出身地：千葉県

性格：人が好きだけど、恥ずかしがり屋。

おもちゃが好きな、お茶目な性格。

「トコジラミ探知犬」とは

トコジラミ探知犬は、トコジラミの「におい」を嗅ぎ分けられるように訓練を受けた職業犬です。トコジラミを探知すると首をタテに振って知らせます。日本では2010年11月にアサンテが初めて導入しました。2011年8月に最初の１室を調査して以降、2025年3月までに約3万室の客室を調査しています。

2025年11月現在、日本国内でトコジラミ探知犬を導入している企業はアサンテのほかにわずか1社のみ※です。

※アサンテ調べ

トコジラミ探知犬による調査のメリット

トコジラミの生態と被害

- 優れた嗅覚で、少数のトコジラミでも約95％の確率で探知可能といわれています。人間の目視調査による発見率が30％未満といわれていることから、圧倒的に探知精度が高いといえます。- ホテル1室の調査につきかかる時間は3～7分とスピーディーです（調査時間は部屋の広さにより異なります）。日本初のトコジラミ探知犬「サムソン」。アサンテの猪苗代総合研修センターで行なわれた訓練の様子

トコジラミは、別名ナンキンムシと呼ばれる吸血性の昆虫です。体長は成虫で5～8 mm、幼虫で1～2mmほど。日中は寝具・電化製品などの隙間に潜み、夜間に活動します。刺されることで激しいかゆみが生じ（個人差があります）、かゆみによるストレスに悩まされることもあります。

日本では過去、DDT※の使用により一度姿を消しました。近年になって海外旅行者のスーツケースや靴底などに付着して持ち込まれたといわれており、その生息地域は急速に拡大。加えて、市販薬剤の主流を占めるピレスロイド系薬剤への抵抗性を持っていることが確認されており、その発生状況は深刻化しています。

宿泊施設では、利用客が持ち込んだと推測されるトコジラミが繁殖して部屋が使用できなくなるなどの損害がでており、業界をあげての早急な対策が望まれます。

※1940年代に全世界で大量に用いられていた農薬・殺虫剤。強い殺虫効果があります。環境汚染をもたらすといわれたため、現在、日本では使用が禁止されています。

アサンテ探知犬チーム「くんくんズ」とは

トコジラミ（成虫）吸血された人の足首

アサンテのシロアリ探知犬、トコジラミ探知犬で結成されたチームです。アサンテでは、シロアリやトコジラミ対策の必要性とその社会的認知度を向上させるための活動を行なっており、くんくんズの取り組みはその一環です。「くんくんズ」は現在5頭で、犬種はいずれもビーグルです。「くんくんズ」の最新情報や日常の様子はSNSなどで情報発信しておりますので、ぜひフォローください。

<ご参考>くんくんズ1日のスケジュールとQ＆A

アサンテ探知犬チーム「くんくんズ」メンバー訓練の様子調査の様子１日のスケジュール[表: https://prtimes.jp/data/corp/149953/table/37_1_dfde2a6bb396561d8bd8907dffa427f1.jpg?v=202512091129 ]Q＆A

Ｑ．調査のお仕事が入っていない時は何をしているのか？

Ａ．訓練を行なわないと、においを忘れてしまいます。仕事がない日でも毎日ドッグスクールまたはアサンテ本社などで訓練を行ない、探知の精度を維持しています。

Ｑ．なぜ食事が1度なのか？

Ａ．食事は1日に1度、調査後に1日分の量を食べています。また探知中にご褒美としてドッグフードをもらうこともあります。探知犬はきちんと健康管理をされており、栄養バランスの取れた適量の食事を与えています。

Ｑ．一般的な家もくんくんズに調査してもらえるのか？

Ａ．出張費用（1万円～）をご負担いただく形で対応可能です。探知犬のスケジュールによってはすぐにお伺いできない場合があるため、ご相談ください。シロアリバスターズによる診断は無料、土日・祝日も対応しています。

Ｑ．探知犬はなぜ全てビーグル犬なのか？

Ａ．狩猟犬であるため鼻が良く、においを追いかけるのが得意な犬種です。加えて、探知犬の調査は室内での調査が多いため、大型犬だと小回りがきかず室内の物を壊してしまう可能性があり、サイズ的にも最適です。また、ビーグルは世界的にも有名なスヌーピーのモデルであるなど、愛嬌があり人に威圧感を与えにくいため、当社の探知犬は全てビーグル犬を採用しています。

Ｑ．探知の際、探知犬に危険はないのか？

Ａ．探知にかかる時間が短いため、トコジラミに吸血されるリスクはとても低いです。シロアリに関しても、有害な物質を出す昆虫ではないため探知犬の健康を害するリスクはありません。

株式会社アサンテの公式サイト・公式SNS

公式サイト https://www.asante.co.jp/

探知犬チーム くんくんズ https://www.asante.co.jp/kunkuns/

X「シロアリ探知犬ノア@アサンテ【公式】」 https://x.com/noah_asante

公式YouTubeチャンネル「シロアリバスターズ by アサンテ」 https://www.youtube.com/@noah_asante.termite

インスタグラム「アサンテ | 安心・安全な住まいづくり」 https://www.instagram.com/noah_asante.termite/

株式会社アサンテについて

アサンテは1970年に三洋消毒社として東京都府中市にて創業し、以降半世紀以上にわたってシロアリ対策をはじめとした総合ハウスメンテナンスサービスを提供する事業会社です。「人と技術を育て、人と家と森を守る」を経営理念として掲げ、お客様の安全と安心、ならびに木造家屋の長寿命化を実現し、ひいては環境保全や我が国の「木の文化」を未来に繋げることを目指しています。