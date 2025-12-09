「服は生地からできている」― メンズファッションブランド mù_、二子玉川 蔦屋家電にてPOP-UP SHOPを開催

合同会社yuharaha

■ 開催概要

開催期間：2025年12月12日（金）～ 12月14日（日）

営業時間：11:00～20:00（最終日のみ18:00閉店）

会場二子玉川 蔦屋家電 E-room1

住所東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

■ 新作を含むコレクションを展開

既存コレクションに加え、12月12日に新発売となるスウェットとパーカーも展開。

生地の風合いや着心地を実際に体感いただける3日間です。

EASY TROUSERSPLEATED CARGO TROUSERSPOSTMAN BAGSLUB YARN MESH LOGO KNIT

■ mù_について

「洋服から考えてはいい服は作れない」というデザイナー・木村献の信念のもと、2024年6月にスタートしたファッションブランドです。

木村は90年代より海外メゾンブランドのプロダクトチームで20年以上の経験を積み、日本の生地屋や縫製工場との深いネットワークを構築。加工や洗いによる変化を見据えたオリジナル生地の開発を得意とし、国内産地の技術を活かしたモノづくりを追求しています。

ブランド名「mù_」は木村のニックネームに由来し、「無意識のうちに手に取ってしまう、ワードローブの一部になる服」という願いが込められています。

YouTUBE :https://www.youtube.com/@mu._official_「気づくといつも手に取ってしまう服。ワードローブにそっと馴染む定番服が作りたい。」をテーマとしたメンズアパレルブランド「mù_」がお届けするYouTubeチャンネルです。ライフスタイルを通して洋服の魅力をお届けしていきます。

Instagram :https://www.instagram.com/mu._official_/新作など、ブランド情報を発信しています。