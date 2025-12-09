「JSUG Award 2025 プラチナサポーター継続賞」受賞のお知らせ

クレスコ・イー・ソリューション株式会社

クレスコ・イー・ソリューション株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：後藤 聡）は、「JSUG Award 2025 プラチナサポーター継続賞」を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

「JSUG Award」は、JSUGの活動へ多大な貢献のあった企業や個人に対して表彰されるものです。

「プラチナサポーター継続賞」は、SAP(R)製品を導入されている企業様のユーザー会である「ジャパンSAPユーザーグループ(以下JSUG)」の中で、プラチナサポーターの継続年数が5年を超えたサポーターに贈られるものです。

当社は、JSUGのプラチナサポーターとして、

- JSUG主催イベントへの協賛- 会員向けコンテンツ提供

などを始めとし、会員であるSAPご利用企業の皆様に向けて、SAP社のERP製品を利活用いただくための有益な情報を発信する等、2018年にゴールドサポーターとして参画し、2020年からはプラチナサポーターとして積極的にJSUG活動を支援しております。

JSUGの詳細や活動につきましては、以下のホームページをご覧ください。

Japan SAP Users' Group ( https://www.jsug.org/ )

今後も当社は、価値ある情報を継続的に提供し、中堅・中小企業の皆様のビジネス変革のご支援をしてまいります。

[クレスコ・イー・ソリューション株式会社について]

クレスコ・イー・ソリューションは、1998年設立以来SAP社のパートナーとしてライセンス販売から、導入コンサルティング・開発・運用保守までトータルサービスをご提供するSAPセールスパートナーです。

特に、中堅・成長企業のお客様の課題や問題に寄り沿って、100名を超えるSAP認定コンサルタントがSAP S/4HANAの導入から運用保守まで一気通貫でご支援しています。

企業をとりまく環境の変化への対応と、経営の変革のためにDX化が求められる中、企業の業務データを管理するERPを” DXのプラットフォーム”として活用いただくために、「SAP S/4HANAグランドデザイン（構想策定）サービス」や「SAP S/4HANA短期導入サービス」等により、初めの一歩から実現まで伴走します。

https://www.cresco-es.co.jp/

※SAP、SAP ロゴ、記載されているすべての SAP 製品およびサービス名はドイツにある SAP SE やその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。