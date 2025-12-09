【冬季限定ZERO】砂糖・糖類ゼロ(※)なのに“とろけるくちどけ”カラダもココロも満たされるひとときを。「ゼロ＜くちどけショコラ＞」12月16日(火）全国発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は、2025年12月16日(火)に、砂糖・糖類ゼロ(※)なのに王道のおいしさが楽しめる「ZERO」シリーズより、くちどけにこだわったゼロ＜くちどけショコラ＞を冬季限定で発売いたします。本製品は、ゼロのコク深い味わいはそのままに、なめらかにとろけるおいしさを実現しました。

イベントが盛りだくさんの年末年始は外食の機会が増え、食べすぎた罪悪感を感じることも。同時に冬ならではのチョコが恋しくなる季節でもあります。本製品は、砂糖・糖類ゼロ(※)なのに、とろけるくちどけで、カラダもココロも満たされるひとときをお届けします。今だけのとろける幸福を、ぜひお楽しみください。

【商品特長】- 砂糖ゼロ・糖類ゼロ(※)のZEROシリーズより冬季限定の＜くちどけショコラ＞を発売いたします。- ローストバターオイルを配合し、表面にはココアパウダーをまぶすことで、 なめらかにとろけるおいしさを実現しました。- 個包装なので、持ち運びやシェアにも最適です！

※食品表示基準に基づき、糖類0.5g未満（100g当り）を糖類0(ゼロ)としています。砂糖は食品表示基準における糖類に該当します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2557_1_2fddcfb7fb196ec3b264fd9b87840735.jpg?v=202512091129 ]

