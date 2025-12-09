レオパレス21が中野税務署より感謝状を授与されました

株式会社レオパレス21（東京都中野区 代表取締役社長：宮尾文也、以下「当社」）は、2025年11月18日（火）、中野税務署より感謝状を授与されました。
本感謝状は、アパートオーナー様へ向けて税務署推奨のe-Taxの周知に協力したなど、当社が税務広報に取り組み、税務行政の円滑な運営に寄与してきた点が評価されたものです。





感謝状授与式の概要


- 授与日2025年11月18日（火） 　　

- 場所東京都港区元赤坂2-2-23明治記念館　1階『千歳』 　


