【ココモーラ】格安SIMジャンルを新設

株式会社ゼロアクセルココモーラについて

株式会社ゼロアクセル（本社：東京都千代田区、代表取締役：大福裕貴、以下「ゼロアクセル」）が運営するココモーラ(https://cc-moola.com/)の由来は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」からきており、ユーザーの商品選びをサポートする商品比較サイトです。

誰にでもわかりやすい商品の情報を紹介し、多様なコンテンツの中からユーザーが最適な商品選択をするためのサポートを目指しております。

ユーザーが自分に合った格安SIM（格安スマホ）を選べる設計

ココモーラでは、格安SIM（格安スマホ）選びにおいてもユーザーの最適な決定をサポートできるように、格安SIMジャンルを新設(https://cc-moola.com/cheap-sim)。格安SIM提供会社ごとのデータ容量・回線・月額料金(税込)を比較し、ユーザーが自身の状況に応じて最適な格安SIMを選びやすい構成となっています。

口コミと独自調査によるランキングを導入

各提供会社については、実際の利用者からの口コミと、当メディアによる独自調査を掛け合わせた格安SIMの総合ランキングを掲載(https://cc-moola.com/cheap-sim/ranking)。評価基準の透明性を重視し、「月額料金の安さ」「通信速度・安定性」「データ容量の選びやすさ」など、指標ごとの強み・弱みを可視化しました。これにより、従来の格安SIMランキングでは見えづらかった利用する上でのリアルな評価を、ユーザー目線で提供しています。

cocomo AIによる6項目診断

独自開発の「cocomo AI」が、各格安SIMを6つの観点で数値化。客観的な指標をもとに、ユーザーが直感的に比較できるようになりました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/414_1_5f3d530eabd484def14788a067e46087.jpg?v=202512090158 ]

これにより、「料金の安さを最優先で探したい」「通信速度・安定性も重視したい」などの目的別に、ユーザーが自分に最適な選択を行えるようになります。

今後も格安SIMに関する最新情報や導入事例を継続的に発信し、ユーザーが安心して信頼できるサービスを選べる環境づくりを目指します。ココモーラは、利用者一人ひとりが納得して選べる情報提供を通じて、ユーザーの一歩を後押しするメディアとして、引き続き価値ある情報発信に努めてまいります。

株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

■関連会社

株式会社BimoRa

コーポレートサイト https://bimora.co.jp/

公式EC https://bimora.jp/



株式会社ワンプレート

コーポレートサイト https://wan-plate.co.jp/

公式EC https://wan-plate.jp/



株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-from.com/shop/02

昭和通り店 https://the-from.com/shop/01

■関連事業

GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/



おうちにプロ

https://ouchipro.com/

ゼロメディア

https://zero-medi.com/