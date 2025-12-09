12月10日発売のアニメディア1月号、表紙は『原神 空月の歌』、Wカバーは『ワンパンマン　第3期』！

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2026年1月号を12月10日に発売いたします。

アニメディア1月号のカバー（表紙）は『原神 空月の歌』。ドゥリンらのビジュアルが目印。裏表紙には『ワンパンマン 第3期』より、サイタマとジェノスが登場。

◎原神 空月の歌 LunaIII ＆ ドゥリン実装記念特集！

月を巡る物語と新生せし龍の運命

設定資料＆背景アート大公開・非公式 原神Boys Collection開催！

●原神 空月の歌

◎『ワンパンマン 第3期』総力特集

その拳に宿るは己の正義！

互いの戦力をぶつけ合う超大規模バトル、開幕――！

●ワンパンマン 第3期

[古川 慎×石川界人、早見沙織、鳥海浩輔、緑川 光、子安武人]

◎2025秋アニメクライマックス特集

年の瀬☆決着PARTY ～ANIMEDIA SUPER ARENA～

●ウマ娘 シンデレラグレイ

[高柳知葉×花守ゆみり]

●桃源暗鬼

[浦 和希×土岐隼一]

●千歳くんはラムネ瓶のなか

[羊宮妃那]

●忍者と極道

[小林千晃×小西克幸×近藤信輔]

◎刀剣高札場【第16回】

●刀剣乱舞ONLINE

[山崎たくみ]

◎絆パワーでぽっかぽか！ ハートフル映画祭

●羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来

[花澤香菜]

●ズートピア2

[森川智之]

●アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編【後編】

◎ミルキー☆サブウェイ 新亀山車両基地【連載第5回】

●銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き

◎DIGIMON BREAK TIME【第2回】

●DIGIMON BEATBREAK

◎輝け！ヒーロー活動記

●僕のヒーローアカデミア

[岡本信彦]

◎what's up？ パラライ【第61回】

●Paradox Live

◎短期集中連載

ツクヨミ超流行便リ！ 其ノ壱

●超かぐや姫！

[早見沙織]

◎アニメディアの推し！ゴト SIDE：MUSIC

●VS AMBIVALENZ 2nd Season

◎「秘密結社holoX」4周年記念特集

ダークでキュートでつよつよな

我らholoXのステージを刮目せよ！

●秘密結社holoX

[ラプラス・ダークネス、鷹嶺ルイ、博衣こより、風真いろは]

◎舞台で動き出す 真夏の道の影法師

●舞台『光が死んだ夏』

[本島純政×今牧輝琉]

◎継承され続ける物語――

新たなフィールドで踏み出す一歩、刻んで

●舞台「幻想水滸伝-門の紋章戦争篇-」

[山田ジェームス武×磯貝龍乎]

◎【連載第8回】キミプリ♪きらめきSTAGE

●キミとアイドルプリキュア♪

[佐久間大介]

◎クライマックスの、その瞬間まで

レッツダンスハイ！

●『Dancing☆Starプリキュア』The Stage3

[田村升吾]

◎ちまたで話題のカリスマさん図鑑

～『らんま1/2 』乱馬＆あかね～

●らんま1/2

[山口勝平]

◎アニメディアの推し！ゴト

●映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』

◎麗しのつよつよ令嬢速報

●最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか

[加隈亜衣]

◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!

●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン２

[宇山玲加]

◎アニメディア ミュージックステーション

●前橋ウィッチーズ

[春日さくら、咲川ひなの、本村玲奈、三波春香、百瀬帆南]

◎設定資料集

●ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！

◎ゴールデンカムイ劇場録

●劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【前編】【後編】

[小林親弘]

◎プロセカの知りたいセカイ vol.38

●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

◎天上で共鳴する 救いと絆のアンサンブル

●『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Our First Fight-

[富園力也×安井一真×戸塚世那×飯山裕太]

◆別冊付録

オリジナルB3ポスター

・原神 空月の歌

◆綴じ込み付録1

オリジナルB3ポスター

・桃源暗鬼

・忍者と極道

◆綴じ込み付録2

フォトカード＆背景アート

・原神 空月の歌

◆ピンナップ

・ワンパンマン 第3期

・ウマ娘 シンデレラグレイ

・羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来

・千歳くんはラムネ瓶のなか

◆『アニメディア1月号』

発売日：2025年12月10日（水）発売（毎月10日発売）

特別定価：1,200円（税込）

判型：A4変型判

電子版：あり

発行所：株式会社イード

発売元：株式会社Gakken

アニメディア編集部公式X（@iid_animedia）：https://x.com/iid_animedia

「超！アニメディア」ＵＲＬ：https://cho-animedia.jp/

株式会社Gakken UＲＬ： https://www.corp-gakken.co.jp/

■本書のご購入はこちら

Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-12%E6%9C%88%E5%8F%B7/dp/B0G2CYFMTX/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.YWvxR7jvMp9AHNbCFDOU41x6da6dLe4IhDQzJ7wOTWZPNbOEGJQt26scHZT7nrN37u1dV3sDrhjM14HACcWSeQdguNTQUkEyGOrje_WIPYthWTpjUZ_8Xf3di8iCpQv5POAGw5p3-p8eyPgzqhFApIopi7JU_VvFrbu1iNVncNENm8PBJBBy4oxGjIMmJwCOvr8t3KiNRuh8hbsUZ4LHtn6LmGKAu7l9BM8EA-P7m7tXR72hQ2g9F1V131hzoUG14Y8SZlCgTAkTDkwx23e6WkgP_yresRFAPfp5akB0F7c.oIByQiZlVjTF50hYv6Kk00dmXLAhWPD09FRiu2qoxq4&dib_tag=se&keywords=%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2&qid=1764737711&sr=8-1)

セブンネット(https://7net.omni7.jp/detail/1264201157)

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18464115/)

■本リリースに関するお問合せ

広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/