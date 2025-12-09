12月10日発売のアニメディア1月号、表紙は『原神 空月の歌』、Wカバーは『ワンパンマン 第3期』！
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2026年1月号を12月10日に発売いたします。
アニメディア1月号のカバー（表紙）は『原神 空月の歌』。ドゥリンらのビジュアルが目印。裏表紙には『ワンパンマン 第3期』より、サイタマとジェノスが登場。
◎原神 空月の歌 LunaIII ＆ ドゥリン実装記念特集！
月を巡る物語と新生せし龍の運命
設定資料＆背景アート大公開・非公式 原神Boys Collection開催！
●原神 空月の歌
◎『ワンパンマン 第3期』総力特集
その拳に宿るは己の正義！
互いの戦力をぶつけ合う超大規模バトル、開幕――！
●ワンパンマン 第3期
[古川 慎×石川界人、早見沙織、鳥海浩輔、緑川 光、子安武人]
◎2025秋アニメクライマックス特集
年の瀬☆決着PARTY ～ANIMEDIA SUPER ARENA～
●ウマ娘 シンデレラグレイ
[高柳知葉×花守ゆみり]
●桃源暗鬼
[浦 和希×土岐隼一]
●千歳くんはラムネ瓶のなか
[羊宮妃那]
●忍者と極道
[小林千晃×小西克幸×近藤信輔]
◎刀剣高札場【第16回】
●刀剣乱舞ONLINE
[山崎たくみ]
◎絆パワーでぽっかぽか！ ハートフル映画祭
●羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来
[花澤香菜]
●ズートピア2
[森川智之]
●アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編【後編】
◎ミルキー☆サブウェイ 新亀山車両基地【連載第5回】
●銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き
◎DIGIMON BREAK TIME【第2回】
●DIGIMON BEATBREAK
◎輝け！ヒーロー活動記
●僕のヒーローアカデミア
[岡本信彦]
◎what's up？ パラライ【第61回】
●Paradox Live
◎短期集中連載
ツクヨミ超流行便リ！ 其ノ壱
●超かぐや姫！
[早見沙織]
◎アニメディアの推し！ゴト SIDE：MUSIC
●VS AMBIVALENZ 2nd Season
◎「秘密結社holoX」4周年記念特集
ダークでキュートでつよつよな
我らholoXのステージを刮目せよ！
●秘密結社holoX
[ラプラス・ダークネス、鷹嶺ルイ、博衣こより、風真いろは]
◎舞台で動き出す 真夏の道の影法師
●舞台『光が死んだ夏』
[本島純政×今牧輝琉]
◎継承され続ける物語――
新たなフィールドで踏み出す一歩、刻んで
●舞台「幻想水滸伝-門の紋章戦争篇-」
[山田ジェームス武×磯貝龍乎]
◎【連載第8回】キミプリ♪きらめきSTAGE
●キミとアイドルプリキュア♪
[佐久間大介]
◎クライマックスの、その瞬間まで
レッツダンスハイ！
●『Dancing☆Starプリキュア』The Stage3
[田村升吾]
◎ちまたで話題のカリスマさん図鑑
～『らんま1/2 』乱馬＆あかね～
●らんま1/2
[山口勝平]
◎アニメディアの推し！ゴト
●映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』
◎麗しのつよつよ令嬢速報
●最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか
[加隈亜衣]
◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!
●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン２
[宇山玲加]
◎アニメディア ミュージックステーション
●前橋ウィッチーズ
[春日さくら、咲川ひなの、本村玲奈、三波春香、百瀬帆南]
◎設定資料集
●ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！
◎ゴールデンカムイ劇場録
●劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【前編】【後編】
[小林親弘]
◎プロセカの知りたいセカイ vol.38
●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク
◎天上で共鳴する 救いと絆のアンサンブル
●『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Our First Fight-
[富園力也×安井一真×戸塚世那×飯山裕太]
◆別冊付録
オリジナルB3ポスター
・原神 空月の歌
◆綴じ込み付録1
オリジナルB3ポスター
・桃源暗鬼
・忍者と極道
◆綴じ込み付録2
フォトカード＆背景アート
・原神 空月の歌
◆ピンナップ
・ワンパンマン 第3期
・ウマ娘 シンデレラグレイ
・羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来
・千歳くんはラムネ瓶のなか
◆『アニメディア1月号』
発売日：2025年12月10日（水）発売（毎月10日発売）
特別定価：1,200円（税込）
判型：A4変型判
電子版：あり
発行所：株式会社イード
発売元：株式会社Gakken
アニメディア編集部公式X（@iid_animedia）：https://x.com/iid_animedia
「超！アニメディア」ＵＲＬ：https://cho-animedia.jp/
株式会社Gakken UＲＬ： https://www.corp-gakken.co.jp/
■本書のご購入はこちら
Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-12%E6%9C%88%E5%8F%B7/dp/B0G2CYFMTX/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.YWvxR7jvMp9AHNbCFDOU41x6da6dLe4IhDQzJ7wOTWZPNbOEGJQt26scHZT7nrN37u1dV3sDrhjM14HACcWSeQdguNTQUkEyGOrje_WIPYthWTpjUZ_8Xf3di8iCpQv5POAGw5p3-p8eyPgzqhFApIopi7JU_VvFrbu1iNVncNENm8PBJBBy4oxGjIMmJwCOvr8t3KiNRuh8hbsUZ4LHtn6LmGKAu7l9BM8EA-P7m7tXR72hQ2g9F1V131hzoUG14Y8SZlCgTAkTDkwx23e6WkgP_yresRFAPfp5akB0F7c.oIByQiZlVjTF50hYv6Kk00dmXLAhWPD09FRiu2qoxq4&dib_tag=se&keywords=%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2&qid=1764737711&sr=8-1)
セブンネット(https://7net.omni7.jp/detail/1264201157)
楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18464115/)
■本リリースに関するお問合せ
広報担当
https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html
株式会社イード
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階
URL：https://www.iid.co.jp/