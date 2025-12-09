12月10日発売のアニメディア1月号、表紙は『原神 空月の歌』、Wカバーは『ワンパンマン　第3期』！

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2026年1月号を12月10日に発売いたします。






アニメディア1月号のカバー（表紙）は『原神 空月の歌』。ドゥリンらのビジュアルが目印。裏表紙には『ワンパンマン　第3期』より、サイタマとジェノスが登場。



◎原神 空月の歌 LunaIII ＆ ドゥリン実装記念特集！


月を巡る物語と新生せし龍の運命


設定資料＆背景アート大公開・非公式 原神Boys Collection開催！


●原神 空月の歌



◎『ワンパンマン　第3期』総力特集


その拳に宿るは己の正義！


互いの戦力をぶつけ合う超大規模バトル、開幕――！


●ワンパンマン　第3期


[古川 慎×石川界人、早見沙織、鳥海浩輔、緑川 光、子安武人]



◎2025秋アニメクライマックス特集


年の瀬☆決着PARTY ～ANIMEDIA SUPER ARENA～


●ウマ娘 シンデレラグレイ


[高柳知葉×花守ゆみり]


●桃源暗鬼


[浦 和希×土岐隼一]


●千歳くんはラムネ瓶のなか


[羊宮妃那]


●忍者と極道


[小林千晃×小西克幸×近藤信輔]



◎刀剣高札場【第16回】


●刀剣乱舞ONLINE


[山崎たくみ]



◎絆パワーでぽっかぽか！　ハートフル映画祭


●羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来


[花澤香菜]


●ズートピア2


[森川智之]


●アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編【後編】



◎ミルキー☆サブウェイ 新亀山車両基地【連載第5回】


●銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き



◎DIGIMON BREAK TIME【第2回】


●DIGIMON BEATBREAK



◎輝け！ヒーロー活動記


●僕のヒーローアカデミア


[岡本信彦]



◎what's up？　パラライ【第61回】


●Paradox Live



◎短期集中連載


ツクヨミ超流行便リ！　其ノ壱


●超かぐや姫！


[早見沙織]



◎アニメディアの推し！ゴト SIDE：MUSIC


●VS AMBIVALENZ 2nd Season



◎「秘密結社holoX」4周年記念特集


ダークでキュートでつよつよな


我らholoXのステージを刮目せよ！


●秘密結社holoX


[ラプラス・ダークネス、鷹嶺ルイ、博衣こより、風真いろは]



◎舞台で動き出す 真夏の道の影法師


●舞台『光が死んだ夏』


[本島純政×今牧輝琉]



◎継承され続ける物語――


新たなフィールドで踏み出す一歩、刻んで


●舞台「幻想水滸伝-門の紋章戦争篇-」


[山田ジェームス武×磯貝龍乎]



◎【連載第8回】キミプリ♪きらめきSTAGE


●キミとアイドルプリキュア♪


[佐久間大介]



◎クライマックスの、その瞬間まで


レッツダンスハイ！


●『Dancing☆Starプリキュア』The Stage3


[田村升吾]



◎ちまたで話題のカリスマさん図鑑


～『らんま1/2 』乱馬＆あかね～


●らんま1/2


[山口勝平]



◎アニメディアの推し！ゴト


●映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』



◎麗しのつよつよ令嬢速報


●最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか


[加隈亜衣]



◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!


●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン２


[宇山玲加]



◎アニメディア ミュージックステーション


●前橋ウィッチーズ


[春日さくら、咲川ひなの、本村玲奈、三波春香、百瀬帆南]



◎設定資料集


●ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！



◎ゴールデンカムイ劇場録


●劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【前編】【後編】


[小林親弘]



◎プロセカの知りたいセカイ vol.38


●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク



◎天上で共鳴する 救いと絆のアンサンブル


●『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Our First Fight-


[富園力也×安井一真×戸塚世那×飯山裕太]



◆別冊付録


オリジナルB3ポスター


・原神 空月の歌



◆綴じ込み付録1


オリジナルB3ポスター


・桃源暗鬼


・忍者と極道



◆綴じ込み付録2


フォトカード＆背景アート


・原神 空月の歌



◆ピンナップ


・ワンパンマン　第3期


・ウマ娘 シンデレラグレイ


・羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来


・千歳くんはラムネ瓶のなか



◆『アニメディア1月号』


発売日：2025年12月10日（水）発売（毎月10日発売）


特別定価：1,200円（税込）


判型：A4変型判


電子版：あり


発行所：株式会社イード


発売元：株式会社Gakken


アニメディア編集部公式X（@iid_animedia）：https://x.com/iid_animedia


「超！アニメディア」ＵＲＬ：https://cho-animedia.jp/


株式会社Gakken UＲＬ： https://www.corp-gakken.co.jp/



