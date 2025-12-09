エムシーディースリー、元請と技能者がつながるアプリ「Myグリーンサイト」を2026年春より提供開始

エムシーディースリー株式会社

エムシーディースリー株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：飯田正生）は、元請会社と技能者がデジタルでつながる技能者向けスマートフォンアプリ「Myグリーンサイト」を、2026年4月（予定）より提供開始します。

本アプリは、建設業界の課題である現場のコミュニケーション（情報伝達・意思疎通）の難しさを解消し、現場の生産性向上に貢献します。建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」で管理する280万人以上※1の技能者データを活用し、技能者一人ひとりへの確実な情報伝達やインセンティブ付与を可能にすることで、技能者のエンゲージメント向上を実現します。

■開発の背景

建設業界では、将来の担い手不足という大きな課題に直面しており、ITツール活用によるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進で働きやすさを向上し担い手を育成・確保することが急務となっています。

しかし、一つの現場を複数の協力会社で構成する「重層下請け構造」という業界特有の仕組みにより、元請会社から協力会社の技能者一人ひとりへの情報伝達や管理が複雑化し、生産性向上の大きな障壁となっていました。

そこでエムシーディースリーは、グリーンサイトの強みである280万人を超えるデータ基盤の活用により技能者を一意に特定し、速やかにIDを発行できる仕組みを開発することで、これまで大きな課題の一つだった元請会社と技能者の効果的なコミュニケーションを可能にするMyグリーンサイトを開発しました。

■新アプリ「Myグリーンサイト」の概要

Myグリーンサイトは、グリーンサイトに登録されている技能者向けのスマートフォンアプリ（iPhone/Android対応）です。グリーンサイトが持つ施工体制や作業員名簿、入退場のデータとシームレスに連動し、建設現場における施工業務の効率化・高度化と、技能者の現場へのエンゲージメント向上に貢献します。

■「Myグリーンサイト」が元請会社にもたらす3つの価値

1. 技能者一人ひとりへのダイレクトな情報伝達

これまで難しかった、協力会社に所属する技能者一人ひとりへの効果的な情報伝達を実現します。本社・支店、または現場ごとのお知らせや資料、安全教育動画などをプッシュ通知で確実に届けられ、周知徹底を図ります。これにより、元請会社の取り組みが技能者に伝わり、ロイヤリティ向上にもつながります。

2. 現場のITツールのIDを一本化し、利用を定着・促進

技能者自身は簡単な3ステップで利用を開始でき、職長向けのユーザーID（MCDP-ID）も自動で発行されます。これによりID取得の負担を大幅に軽減し、このIDによって作業間連絡調整サービス「ワークサイト」※2をはじめとする建設サイト・シリーズの各種サービスをスムーズに利用開始できます。将来的には、他社サービスとの連携も拡大し、1つのIDで様々なITツールに簡単にログインできる世界へと広げてまいります。

3. 効果的なインセンティブ施策の実現

現場での就労実績や安全講習会への参加などに応じて、技能者個人にデジタルギフトを付与できます。CCUSレベル※3と連動したインセンティブ設計も可能で、優良技能者への価値提供や安全意識の動機付けを効果的に行い、技能者の就労意欲向上に貢献します。

■今後の展望

エムシーディースリーは、今後もグリーンサイトをはじめとする建設サイト・シリーズにおいて、企業と人をつなぐプラットフォームとして、建設現場の安全管理・施工管理業務の“効率化”と“高度化”に貢献できるよう、今後も進化してまいります。そして現場の課題解決を通じて、建設業界全体のDXと生産性向上に貢献してまいります。

■「Myグリーンサイト」サービス概要

名称：Myグリーンサイト（マイグリーンサイト）

提供開始日：2026年4月（予定）

対象：グリーンサイトをご利用の元請会社およびその編成下の協力会社に所属する技能者

対応OS：iOS、Android

※１：数値は2025年10月末時点。在職中のユニーク人数。

※２：ワークサイト：建設サイト・シリーズの提供ラインナップの一つで、建設現場の施工管理・調整業務のデジタル化を推進するサービス。作業日報やKY記録といった、これまで紙や口頭で行っていた業務をデジタル化することで、現場での業務効率化や生産性向上に貢献する。

※３：CCUSレベル：CCUSはConstruction Career Up Systemの頭文字で、建設業振興基金が運営する技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価・工事の品質向上・現場作業の効率化等につなげるシステム「建設キャリアアップシステム」を指す。CCUSレベルは、技能者の「スキル」「経験年数」「資格」などを評価したもので、レベル1から4までの4段階がある。

安全書類作成サービス「グリーンサイト」とは

建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」において、グリーンファイル（労務・安全衛生管理の書類）をインターネット上で作成・提出・確認できるサービスです。グリーンファイルを作成する手間や時間、紙で印刷する費用を大幅に削減することが可能です。また、インターネット経由でグリーンファイルを受け取り、保管できるので、書類の保管場所を確保する必要もなくなります。

https://www.kensetsu-site.com/series/greensite/

企業概要

エムシーディースリーは、2025年7月に株式会社インダストリー・ワン、エムシーデジタル株式会社、株式会社ＭＣデータプラスが合併し、発足しました。「産業に寄り添い社会課題に向き合い続ける」をミッションに、3社が持つ強みであるデザイン・デジタル・データを掛け合わせ、AI・デジタル技術を活用した事業構想からサービス提供まで一貫したオペレーティングモデルを構築することで、顧客価値の最大化を目指します。

会社名 ：エムシーディースリー株式会社

設立日 ：2015年4月21日

代表者 ：代表取締役社⾧ 飯田正生

事業概要 ：AI・デジタル技術を活用したサービス・ソリューションの企画開発・提供等

事業所 ：本社・デジタルプロダクトカンパニー

-東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア11階

事業共創カンパニー

-東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 8階

AI事業カンパニー

-東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11階

ＵＲＬ ：https://www.mcd3.co.jp/

※「建設サイト・シリーズ」「グリーンサイト」「ワークサイト」はエムシーディースリー株式会社の登録商標です。

※「iPhone」「iPad」は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※AndroidはGoogle LLC の商標です。