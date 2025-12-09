Shokzのイヤホンが入った福袋キャンペーン2026実施！「耳に福くる Shokz 福袋 2026」2025年12月16日（火）から販売開始！

Shokz Japan株式会社

　新しいオーディオ体験を提供するオープンイヤー型イヤホンメーカーShokz（ショックス）は、一年の感謝を込めて、2025年12月16日（火）から12月23日（火）まで、Shokzのイヤホンが入った福袋「耳に福くる Shokz 福袋 2026」の販売を開始いたします。また、福袋の販売開始を記念して、 2025年12月9日（火）10:00から12月15日（月）23:59まで、 OpenRun Pro 2などが当たる先行キャンペーンを実施いたします。




■ 先行キャンペーン概要


＜先行キャンペーン：「福運だるま抽選」＞


年に一度の「Shokz 福袋 2026」の開催に先立ち、一年の感謝を込めた先行キャンペーン「福運だるま抽選」を実施します。Shokzの新製品や、キャンペーン限定の一家団欒ファミリーセットを入手いただける機会となります。



＜参加方法＞


キャンペーン期間中（2025年12月9日～12月15日）、Shokz公式サイト上の「福運だるま抽選」から無料でご参加いただけます。



＜キャンペーン期間＞


12月9日（火） 10:00～12月15日（月）23:59


キャンペーンページ： https://jp.shokz.com/pages/2026fukubukuro-pre



＜賞品一覧＞


　A賞　：一家団欒ファミリーセット


（OpenFit 2+　、 OpenRun Pro 2 、 OpenSwim Pro ）


　B賞　：Shokzオリジナルグッズ


　C賞　：500ポイント


　D賞　：100ポイント



＜注意事項＞


・A賞、B賞の当選候補者には、2025年12月17日（水）にメールでご連絡いたします。


・C賞、D賞のポイントは、キャンペーン終了後5営業日以内に付与されます。


・その他の詳細規約・キャンペーンルールは、Shokz公式キャンペーンページをご参照ください。


■耳に福くる Shokz 福袋 2026 先取り情報


＜販売期間＞


2025年12月16日（火）～12月23日（火）



＜販売開始時刻＞


2025年12月16日（火）0:00
※ Shokz会員の方は、1時間早く先行購入が可能です。



＜販売個数＞


数量限定 2,026セット ※なくなり次第終了



＜販売価格＞


価格ヒント：2？,880円


今年も驚きの「福価格」で販売を予定です。


正式な販売価格は販売ページにてご確認ください。



＜福袋内容＞


固定1本（Shokzくじと特製ハンカチ付き）＋ランダム1本入り。


圧倒的なコスパとサプライズをお楽しみいただける内容です。



〈セット内容１.（必ず同梱）〉


・OpenFit ハイエンドモデル （通常価格　24,880円）


・Shokzくじ


・特製ハンカチ



〈セット内容２.（以下いずれか1点が同梱）〉


・OpenRun Pro 2　骨伝導新世代モデル　　福袋初登場 （通常価格　27,880円）


・OpenFit 2　プレミアムモデル　　福袋初登場 （通常価格　25,880円）


・OpenRun　スタンダードモデル骨伝導イヤホン(USB-C) （通常価格　17,880円）


・OpenRun Pro　ハイエンドモデル骨伝導イヤホン （通常価格　23,880円）


・OpenFit Air　カジュアルモデル （通常価格 19,880円）




■OpenFit


　OpenFitは、Shokzの持つ耳を塞がない”オープンイヤー”というコンセプトを継承した、まったく新しい完全ワイヤレスイヤホンです。超軽量なうえにオープンイヤーなので、あなたが聞きたい音と周囲の音の両方をクリアに聞くことができます。


　特徴は人間工学に基づいて設計されたドルフィンアークイヤーフックです。0.7mmの超極細な耳の形状を記憶する素材が内蔵されたデザインで、⽿の形に自然に優しくフィットしつつ、確実なグリップ力を感じることができます。


　そして、重さはわずか8.3gと軽量で、イヤホンとバッテリーを分離したことで実現した絶妙なバランスは、装着していることさえ忘れてしまうほどの極上のフィット感と軽さを体験することができます。






■ OpenRun Pro 2


　OpenRun Pro2は、デュアル・ドライバーによる性能を大幅に向上させたことで、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーが融合し、パワフルかつ、クリアなリスニング体験が可能となりました。


　さらに、DirectPitch(TM)テクノロジーが空気伝導ユニットの音漏れを最小限に抑えれる点が特徴です。人間工学に基づいたイヤーフックとユニボディフレームがズレを発生させず、激しい運動中やワークアウト時でも快適な装着感を実現し、耳を塞ぐことない快適なリスニングとストレスのないオーディオ体験を提供します。






■ OpenFit 2


　OpenFit 2は、DualBoostテクノロジーを搭載したを搭載し、より優れたダイナミックなオープンイヤーサウンドを実現します。新しく配置された物理ボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備え、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。






■ OpenRun


　OpenRunは、高品質なオーディオ再生、急速充電に対応したマグネット充電ポート、8時間の長持ちバッテリーを搭載した骨伝導ワイヤレスイヤホンです。わずか26gの軽量フレームは、激しいアクションでもずれることのない安定性を実現し、耳を塞ぐことなく快適なリスニングとストレスのないオーディオ体験を可能にします。






■ OpenRun Pro


　ShokzのOpenRun Proは、独自の第9世代骨伝導技術Shokz TurboPitch(TM)を搭載し、鮮明でクリアな中高音とともに低音再生能力を高めたフラグシップ骨伝導イヤホンとして、オープンイヤータイプのリスニングのすべてを再定義するモデルとして登場しました






■ OpenFit Air


　OpenFit Airは、Shokzの持つ耳を塞がない”オープンイヤー”というコンセプトを継承した、新しい完全ワイヤレスイヤホンです。超極細0.75mmの柔軟な形状記憶特性を持つニッケルチタン合金と、ソフトなシリコンで仕上げた「Airイヤーフック」が、イヤホンをぴったりと固定することで、快適で安定した着け心地が最大の特徴です。そして、Shokz独自の低域強化機能であるOpenBass(TM) Airを搭載したこのイヤホンは、不必要な騒音を排除し、深い低音と豊かな音をもたらし、革命的なリスニング体験を提供いたします。






■ OpenSwim Pro


　OpenSwim Proは防塵・防水規格IP68に対応、水中でも陸上でもハードなトレーニングのお供に活用できる、骨伝導ワイヤレスイヤホンである点を評価され、企画賞を受賞しました。防塵・防水規格IP68により、水中から陸上へのシームレスな移行が可能で、水中2メートルまで沈めても、2時間もの間、シームレスに音楽を再生できます。イヤホンのボタンを押し、ShokzアプリでBluetoothモードとMP3モードを切り替えることで、途切れることなく音楽を楽しむことができます。水中でも陸上でも、ワークアウト中に「安全かつ確実にフィット感を提供し、多目的に使用が可能です。






＜Shokzについて＞


　オープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。


　多くの方の手に届くリーズナブルな価格帯で、独自のオーディオ技術による高音質を実現。オープンイヤーならではの「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供しています。耳を塞がない安全性と最高の音質を約束に、これからもイヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けていきます。


詳細： https://jp.shokz.com/



＜会社概要＞


会社名 ：Shokz Japan株式会社


本社 ：東京都台東区上野三丁目14-2-301室


代表者 ：陳 遷