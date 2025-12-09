認定NPO法人SET、公式ポッドキャスト「人口減少時代の″新しい豊かさ″を語り合う SET Podcast」を配信開始

認定特定非営利活動法人SET

東日本大震災のあった岩手県陸前高田市で若者と地域の交流事業を展開する認定特定非営利活動法人SET（本部：陸前高田市、理事長：三井俊介）は、公式ポッドキャスト「人口減少時代の"新しい豊かさ"を語り合うSET Podcast」の配信を2025年12月6日（土）より開始いたしました。



本ポッドキャストは、2025年10月に「認定NPO法人」を取得し、その翌月には「第20回オーライ！ニッポン大賞」内閣総理大臣賞を受賞したSETが、約15年間の活動の集大成として立ち上げる新たなメディアです。人口減少という社会課題の最前線に立つ現場から、「新しい豊かさ」のヒントを全国へ届けます。

■ 番組概要

番組タイトル： 人口減少時代の"新しい豊かさ"をつくる SET Podcast

配信開始日： 2025年12月6日（土）

配信頻度： 毎週金曜日

配信プラットフォーム： Spotify(https://open.spotify.com/show/63bdfOH0vJHm75CJfgIadF?si=e20373307084460f), Amazon(https://music.amazon.co.jp/podcasts/1f448c66-de3f-4d73-b2e0-aee2ff59f91d/%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E6%B8%9B%E5%B0%91%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E2%80%9C%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E8%B1%8A%E3%81%8B%E3%81%95%E2%80%9D%E3%82%92%E8%AA%9E%E3%82%8A%E5%90%88%E3%81%86-set-podcast)

「人口減少」は、日本の絶望か？ それとも、世界への希望か？ 日本の社会課題の最前線で、理論ではなく「現場」から人口減少をポジティブにハックし続けてきたSETがお届けする、未来探求型のポッドキャストです。過疎というレンズを通して「資本主義のその先」「コミュニティの正体」「人間らしい幸せ」などを読み解いていきます。物質的な豊かさから、精神的な豊かさへ──。現場で起きる珍事件や人間ドラマを通して、現代人が見失っているこれからを豊かに生きるヒントをお届けします。

■ 初回配信内容

タイトル： 【祝！初回放送】NPO界の"上場"!? 「認定NPO」取得の裏側と、ここから始まるSETの第2章。

記念すべき第1回は、SET史上最大のビッグニュースからスタートします。2025年10月、SETはついに「認定NPO法人」になりました。全国に5万あるNPOのうち、約1,300団体しか辿り着けない超・狭き門。いわば「NPO界の上場」とも言えるこの難関を、なぜ今、目指したのか？ 裏話から、認定取得に込めた未来への覚悟まで。創業メンバーの2人が、新時代の幕開けを熱く語ります。

■ 今後の配信予定

12月12日配信 全5回の「SETの未来をのぞく」シリーズを配信予定です。

本シリーズは、認定NPO法人SETが描く未来シナリオを共有するシリーズです。SETがなぜ生まれ、何を大切にし、どのような未来を目指しているのかについて語ります。

■ 番組への想い

SETは2011年3月12日に当時都内に住んでいた大学生が東日本大震災に対して何かできないかと、集まり立ち上がった団体です。あれから15年。被災地復興から始まった活動は、人口減少という日本全体の課題に向き合う取り組みへと進化してきました。このポッドキャストは、私たちが15年間、現場で見てきたこと、感じてきたこと、そして見つけた希望を、より多くの人に届けたいという想いから生まれました。人口の減る過疎地域での活動は、一見すると「厳しい」「大変」と思われがちです。でも私たちは、そこに「新しい豊かさ」のヒントがあると確信しています。

■ 理事長コメント

「人口減少は、ネガティブな言葉として語られることが多いですが、私たちはこの15年間、むしろそこにこそ日本の未来を拓くヒントがあると感じてきました。過疎地で暮らし、人と深く関わり、小さなコミュニティで生きる中で見えてきた"豊かさ"を、このポッドキャストを通じて全国の皆さんと共有したいと思います。認定NPO法人として新たなスタートを切った今、SETの挑戦は新たなステージになると感じています。」（理事長・三井俊介）

■ SETの「仲間（サポーター）」になりませんか？

認定NPO法人SETでは、月々500円から活動を応援できるマンスリーサポーターを募集しています。いただいたご寄付は、資金が回りづらい「若者が田舎で思いっきりチャレンジできる環境づくり」や、「人口減少地域の未来を拓く取り組み」のために大切に使わせていただきます。

▼寄付（マンスリーサポーター）の詳細はこちら(https://congrant.com/project/setforjapan/3201)

＜お得な税制優遇について＞ SETは岩手県から認定を受けた「認定NPO法人」です。ご寄付いただいた金額は「寄付金控除（税制優遇）」の対象となります。確定申告を行うことで、最大で寄付金額の約40%が所得税から控除（還付）されます。実質的な負担を抑えながら、社会を変える活動に参加していただけます。

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの“やりたい”を“できた”に変え、日本の未来にGOODなchangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。

修学旅行民泊、大学生・社会人プログラム、コミュニティづくり、などを通じて、2024年度は年間5,000人以上が活動に参加。若者の成長と地域の活力を同時に生む“循環型の社会装置”として活動を展開しています。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年

公式サイト：https://www.nposet.org

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747

