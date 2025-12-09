対象のSamsung Galaxyタブレット・ウェアラブル製品が最大20％オフで購入できる「Samsungオンラインショップ Holidayキャンペーン」開催

サムスン電子ジャパン株式会社

サムスン電子ジャパン株式会社は、2025年12月9日（火）より、当社公式サイト「Samsungオンラインショップ」（https://www.samsung.com/jp/offer/）にて、対象のSamsung Galaxyタブレット・ウェアラブル製品※をおトクにご購入いただける「Samsungオンラインショップ Holidayキャンペーン」を開催いたします。開催期間は2025年12月9日（火）10：00 ～ 2026年1月6日（火）9：59です。

なお、Galaxy Harajuku（東京・原宿）およびGalaxy Studio Osaka（大阪・なんば）でも、一部同様の「Galaxy Harajuku / Galaxy Studio Osaka Holidayキャンペーン」を実施いたします。キャンペーン内容はリリース下部、各キャンペーン概要およびキャンペーンページをご確認ください。最新AI技術で日常生活をサポートする製品を多数ご用意しておりますので、ぜひこの機会にSamsung Galaxy製品をご検討ください。

※対象製品は下記リリース本文、各キャンペーン概要およびキャンペーンページをご確認ください。

■「Samsungオンラインショップ Holidayキャンペーン」概要

開催期間：2025年12月9日（火）10：00※ ～ 2026年1月6日（火）9：59

対象販路：Samsungオンラインショップ（https://www.samsung.com/jp/offer/）

※10：00より順次、キャンペーン価格表示に切り替わります。

※上記期間は変更になる可能性がございます。最新の情報はキャンペーンページ(https://www.samsung.com/jp/offer/holiday/)よりご確認ください。

キャンペーン内容１. 対象タブレット・ウェアラブル製品が最大20％オフ

キャンペーン期間中はGalaxy AI機能と進化したSamsung DeX体験、薄型・軽量で且つ高い生産性を実現する最新のAIタブレット「Samsung Galaxy Tab S11シリーズ」や、健康と睡眠をコーチングしてくれる最新AIスマートウォッチ「Samsung Galaxy Watch8│Watch8 Classic」、「Samsung Galaxy Watch Ultra（2025）」などが最大20％オフの価格でご購入いただけます。

＜対象製品と購入特典＞

※割引を適用した際に発生する小数点は切り上げ計算となります。製品によっては割引率が15%、20%を下回る場合がございます。

キャンペーン内容２. 対象のスマートフォン製品をご購入で還元されるリワードポイントがアップ

Samsungオンラインショップ(https://www.samsung.com/jp/offer/)にて期間中に対象のスマートフォン製品をご購入いただくと、ご購入時に付与される「Samsungリワードポイント」に加え、さらにリワードポイントが追加付与されます。

※追加進呈のSamsungリワードポイントは製品到着翌日から約2週間（土日祝日除く）程度で反映される予定です。

＜対象製品と購入特典＞

＜ご注意＞

※Samsungオンラインショップ以外での購入はキャンペーン対象外です。

※販売状況により在庫切れまたは完売となることがございます。

※キャンペーン内容は予告なしに変更する可能性があります。

※同時購入された製品は注文状況により別送となる場合があります。

■Galaxy Harajuku / Galaxy Studio Osaka Holidayキャンペーン概要

開催期間：2025年12月9日（火）営業開始 ～ 2026年1月6日（火）営業終了まで

対象販路：Galaxy Harajuku（東京・原宿）、Galaxy Studio Osaka（大阪・なんば）

キャンペーン内容１. 対象ウェアラブル製品が最大20％オフ

「Samsungオンラインショップ Holidayキャンペーン」と同様にキャンペーン期間中は対象製品が最大20％オフでご購入いただけます。詳細は以下のキャンペーン情報ページをご確認ください。

Galaxy Harajukuキャンペーン情報

https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-harajuku/#Campaign

Galaxy Studio Osakaキャンペーン情報

https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-studio-osaka/#Campaign

キャンペーン内容２. 対象のスマートフォン製品をご購入で「45W Power Adapter」と純正アクセサリーをプレゼント

キャンペーン期間中に対象のスマートフォン製品をご購入いただくと、「45W Power Adapter」と選べる対象の純正アクセサリーをプレゼントいたします。

※キャンペーン対象製品は在庫限り、先着順となります。販売状況により完売の可能性がございます。

＜対象製品と購入特典＞

＜ご注意＞

※プレゼント品は先着順のため、在庫がなくなり次第、終了とさせていただく場合がございます。

■2年間の安心保証サービス「Galaxy Care」

スマートフォン・ウェアラブル製品はGalaxy Care対象製品です。「Galaxy Care」にご加入いただくと、水没破損や落下等による画面割れ、故障や盗難時に、無料もしくはわずかなご負担金で端末の修理・交換が可能です。「Galaxy Care」は万が一のアクシデントに備えた安心なサービスを提供しております。

※製品により保証内容と回数は異なります。

※Samsungがグローバルで提供している「Samsung Care+」とは内容が異なります。

※詳細および対象製品はGalaxy Care公式 ページ（https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/）をご確認ください。

■施設概要

「Galaxy Harajuku」

「Galaxy Studio Osaka」

■製品詳細について

「Samsung Galaxy スマートフォン」 一覧

https://www.samsung.com/jp/smartphones/all-smartphones/?galaxy-s+galaxy-z

「Samsung Galaxy Tab」 一覧

https://www.samsung.com/jp/tablets/all-tablets/

「Samsung Galaxy Watch」 一覧

https://www.samsung.com/jp/watches/all-watches/?galaxy-watch-ultra+galaxy-watch-classic+galaxy-watch

「Samsung Galaxy Buds」 一覧

https://www.samsung.com/jp/audio-sound/all-audio-sound/?galaxy-buds+galaxy-buds3+galaxy-buds3-fe

「Samsung Galaxy アクセサリー」 一覧

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。